Ритейлер «Перекресток» окажет помощь пострадавшим при взрыве в своем магазине в Петербурге.
Об этом ТАСС сообщил председатель комитета по развитию предпринимательства Санкт-Петербурга Эльгиз Качаев. Взрыв произошел в развлекательном комплексе «Гигант Холл» на первом этаже в районе камер хранения магазина «Перекресток». 10 человек госпитализированы, погибших нет.
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