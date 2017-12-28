Поиски Ильи Аверьянова, открывшего стрельбу на фабрике «Меньшевик», успеха пока не принесли.

В Москве объявлен план «Сирена». Полицейским разослана ориентировка с фотографией. В результате перестрелки на фабрике был убит охранник, еще четыре человека получили ранения. С места преступления мужчина скрылся до приезда полиции. По версии следствия, стрельбе предшествовал конфликт между Аверьяновым и нынешним руководством предприятия. Сам Аверьянов утверждал, что фабрику у него отобрали незаконно.