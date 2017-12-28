Поиски Ильи Аверьянова, открывшего стрельбу на фабрике «Меньшевик», успеха пока не принесли.
В Москве объявлен план «Сирена». Полицейским разослана ориентировка с фотографией. В результате перестрелки на фабрике был убит охранник, еще четыре человека получили ранения. С места преступления мужчина скрылся до приезда полиции. По версии следствия, стрельбе предшествовал конфликт между Аверьяновым и нынешним руководством предприятия. Сам Аверьянов утверждал, что фабрику у него отобрали незаконно.
Комментарии3
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
nikitin43 28 декабря 2017 | 02:19
не спят мусора , к НГ готовятся , к студентам ходят .
andriy 28 декабря 2017 | 02:27
И не принесут.Будет задержан-начнет говорить,это не в интересах захватчиков(законных или нет).А так -поляну он очистил,все довольны.
izleningrada 28 декабря 2017 | 02:33
Я за этого психа