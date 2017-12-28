В Москве сегодня простятся с академиком Андреем Зализняком.
Он умер в минувшее воскресенье на 83-м году жизни. Траурная церемония состоится в здании РАН на Воробьевых горах. Начало — в 12:00.
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Он умер в минувшее воскресенье на 83-м году жизни. Траурная церемония состоится в здании РАН на Воробьевых горах. Начало — в 12:00.
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