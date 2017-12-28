Неизвестный открыл стрельбу в школе в турецком городе Газиантепе.
Как сообщают местные телеканалы, пострадали шесть человек, в том числе пятеро детей. Других подробностей не поступало.
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Как сообщают местные телеканалы, пострадали шесть человек, в том числе пятеро детей. Других подробностей не поступало.
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