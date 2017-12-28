Девяти руководителям космической отрасли объявят выговоры.
Этого потребовала комиссия по оценке действий должностных лиц после аварийного пуска с космодрома Восточный 28 ноября. Ранее вице-премьер Дмитрий Рогозин объяснил аварийный пуск тем, что ракета была настроена на старт с Байконура.
Комментарии12
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drtomsky 28 декабря 2017 | 01:19
Рогозин - это реинкарнация тургеневского Герасима. Только собак успешно топит. А с ракетами как-то не очень.
sparky 28 декабря 2017 | 01:40
drtomsky: И ракеты тоже "успешно" тонули благодаря его чуткому руководству.
nns33 28 декабря 2017 | 01:44
sparky: "Талантище " !!! (((
danko_ 28 декабря 2017 | 02:09
nns33: Сколько нужно потопить спутников и ракет, чтобы строгий выговор объявили?
Но чтобы занимать высшие посты во власти нужно быть полной тупицей, не умнее Путина, но преданным ему.
nns33 28 декабря 2017 | 02:26
danko_: Сколько нужно потопить спутников и ракет, чтобы строгий выговор объявили? ======= отстранять надо.Кто-то написал в комментарии,что в Роскосмосе работают экономисты и журналисты.А где специалисты,история умалчивает. И сегоднф же 400 академиков РАН пишут открытое письмо ВВП о проблемах.И сегодня же человек берёт в руки оружие ,чтобы защитить собственность.Что вообще происходит? И всё это в преддверии выборов.И Вы ,и я,и многие люди жили в Союзе.Не было особой радости,но и мерзко так не было.
vviktor 28 декабря 2017 | 01:22
Опять у них виноват стрелочник. Вместо того чтобы отправить вагон с ракетой на Байконур. этот мерзавец отправил его на Восточный, а если бы в Плесецк - вообще страшно подумать, чтобы произошло.
hz6691 28 декабря 2017 | 01:30
А Рогозина наградят!
peresvet73 28 декабря 2017 | 01:35
"Я больше так не буду, товарищ Сталин!"
sparky 28 декабря 2017 | 01:38
А премии к выговорам большие дадут?
alalrom 28 декабря 2017 | 01:58
Дважды доХтор наук, технически безграмотное, склонное к лживости и хамству существо рассуждает о том, что создавали, а может и продолжают создавать действительно грамотные специалисты
tks 28 декабря 2017 | 01:59
??? То есть, даже дел уголовных не заведут???
Помнится, когда Пахан пуск из окопа наблюдал, дельце сразу возбудилось!
salut__521 28 декабря 2017 | 02:11
Как ракетку Рогозин настроит, так она и полетит...