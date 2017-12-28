В общежитие Тимирязевской академии нагрянула полиция.
Как рассказала Дождю муниципальный депутат Юлия Галямина, сотрудники уголовного розыска в штатском опрашивают студентов, которые 25 декабря вышли на одиночные пикеты против увольнения декана факультета агрономии Александра Соловьева. Он выступает против передачи сельхозземель академии под частную застройку.
Комментарии9
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tvitov66 28 декабря 2017 | 01:21
Сажать пади будут? Значит урожай неизбежен! #такпобедим
drtomsky 28 декабря 2017 | 01:24
Аккуратней надо со студентами. В своё время Вову Ульянова за аналогичные действия из Казанского университета поперли - до сих пор стране икается.
tvitov66 28 декабря 2017 | 01:41
drtomsky: вот посему Вова лилиПУтин за студентов держит только детей своих нукеров
svoboda21vek Руслан Харламов 28 декабря 2017 | 01:30
госдеп пади завербовал
nikitin43 28 декабря 2017 | 01:42
студенты и так мусоров ненавидят .
tks 28 декабря 2017 | 01:48
nikitin43: Да, причем, еще в 90-е, даже студенты юрфаков ))) у нас из всего курса 250 душ
tks 28 декабря 2017 | 01:53
tks: в 250 душ только одна (!!!) в мусарню после выпуска пошла, и все пальцем у виска крутили, овцой тупорылой обзывая ))) это при том, что наша Академия считалась и считается ведущим вузом в сфере уголовно-правовоц специализации )))
tks 28 декабря 2017 | 01:44
Как интересно! А с каких это пор опера угро политическими/земледельческими делами заниматься стали?
ivor_vv 28 декабря 2017 | 02:16
в женское общежитие