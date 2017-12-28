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01:04, 28 декабря 2017

Десять человек пострадали при взрыве в  супермаркете в Петербурге.

Неустановленное взрывное устройство было заложено в камеру хранения магазина «Пяерочка» в торговом центре «Гигант-Холл». Как сообщает Национальный антитеррористический комитет, бомба была начинена поражающими элементами. Мощность взрыва составила 200 грамм в тротиловом эквиваленте. Возбуждено уголовное дело о  покушении на убийство нескольких лиц.

Комментарии

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tvitov66 28 декабря 2017 | 01:19

Почему в этот раз ЦРУ не предупредило? Вот ЧМО!

gilda 28 декабря 2017 | 01:41

Господи ! Опять !

tvitov66 28 декабря 2017 | 01:44

gilda: хвала Господу что не ансамПля на ту154Пля... могло быть и хуже!

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