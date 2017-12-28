В Индийском океане спасли польского моряка с котом

Они почти 7 месяцев дрейфовали в самодельной лодке. Ее обнаружили у берегов острова Реюньон, который входит в заморские регионы Франции. По словам самого спасенного, он направлялся в ЮАР, чтобы найти работу, передвигался на спасательной шлюпке с пассажирского судна. При этом у моряка были запасы еды на месяц, — передает Интерфакс, так что раз в день он ел суп-лапшу и то, что смог выловить из моря. Все эти месяцы его единственным компаньоном был кот, но как он очутился на лодке, не уточняется.