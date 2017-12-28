В Индийском океане спасли польского моряка с котом
Они почти 7 месяцев дрейфовали в самодельной лодке. Ее обнаружили у берегов острова Реюньон, который входит в заморские регионы Франции. По словам самого спасенного, он направлялся в ЮАР, чтобы найти работу, передвигался на спасательной шлюпке с пассажирского судна. При этом у моряка были запасы еды на месяц, — передает Интерфакс, так что раз в день он ел суп-лапшу и то, что смог выловить из моря. Все эти месяцы его единственным компаньоном был кот, но как он очутился на лодке, не уточняется.
Комментарии12
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reoswen 28 декабря 2017 | 00:22
Прекрасная новогодняя история
patajhara 28 декабря 2017 | 00:27
reoswen: И не говорите! С Наступающим Вас, польского моряка и кота. Домашние животные это чудо.
tks 28 декабря 2017 | 00:26
Респект соплеменнику*!! )))
olegleon 28 декабря 2017 | 00:27
"он направлялся в ЮАР, чтобы найти работу"
поляк на лодке плыл в ЮАР на работу?! и откуда же он плыл?
patajhara 28 декабря 2017 | 00:32
olegleon: Из Польши видимо. (это ирония....)
udalennyi2 28 декабря 2017 | 00:33
olegleon: из Польши
olegleon 28 декабря 2017 | 00:45
udalennyi2: patajhara: вот и я так подумал, но как тогда его занесло в Индийский океан? )))
stanislav1975 28 декабря 2017 | 00:57
olegleon: Запросто. Висла вынесла его в Балтийское море, оттуда в Атлантику. Дальше его подхватил Гольфстрим и, сделав петлю в северной точке, понес прямиком в Индийский океан.
clandestino 28 декабря 2017 | 00:51
Оба молодцы! Всё преодолели и ведь не съели друг друга!
clandestino 28 декабря 2017 | 00:54
А ещё через 7 месяцев кот выучил польский, а поляк кошачий и они свободно общались. Правда, без баб, наверное, было тяжело.
caravel2 28 декабря 2017 | 01:05
Я делаю ставку на кота!
sm59 28 декабря 2017 | 01:56
Коту на 7 месяцев рыбака хватило бы. А вот наоборот ... сомнительно .