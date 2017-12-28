В Нью-Йорке начали удалять указатели бомбоубежищ
Тысячи табличек были размещены на зданиях во времена холодной войны. Как пишет Рейтер, власти рассматривают вероятность нанесения ядерного удара по городу маловероятным. Ранее была прекращена программа, которая занималась поддержкой функциональности подобных убежищ.
Комментарии10
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alena01 28 декабря 2017 | 00:19
Очередной акт русофобии...
Ведь Вова такой великий и ужасный - и силикон, и ботокс, и каблучки...
Неужели не страшно???
Смешно???
putinnavsegda 28 декабря 2017 | 00:34
Недавно же WP писали о том, что Путин готовит 3-ю мировую. Надеюсь это правда и сразу после выборов он нанесет превентивный ядерный удар, а потом мы полетим делать зачистку - уж очень хочется убивать врагов Путина.
putinnavsegda 28 декабря 2017 | 00:36
Наврал: NewsWeek об этом писал.
alena01 28 декабря 2017 | 01:32
putinnavsegda:
Полетим??? В виде ядерного пепла???
olegleon 28 декабря 2017 | 00:25
"власти рассматривают вероятность нанесения ядерного удара по городу маловероятным."
маловероятно, что кто-то выживет в случае ядерного удара по Нью-Йорку современным ядерным оружием.
gригорьич 28 декабря 2017 | 00:32
olegleon: да и не современным тоже. Впрочем, по моему ограниченному, непрофессиональному и весьма личному опыту 9/11, убежища могут быть полезными.
olegleon 28 декабря 2017 | 00:49
gригорьич: убежища полезны если ты успел до них добежать и если тебя потом оттуда эвакуируют. а как показал опыт 9/11, подавляющее большинство даже не успеет покинуть свои рабочие места. нет, ну конечно если только за пару-тройку часов до этого им не объявят "в такой-то час по городу будет нанесён ядерный удар".
скорее всего город просто решил сэкономить бюджет
fresh_breeze 28 декабря 2017 | 01:06
olegleon:
И ещё учения ГО нужно проводить, чтобы люди знали, где ближайшее укрытие.
На крайняк, на каждом шагу нужны указатели, сообщающие о ближайшем укрытии.
Хотя с трудом представляю, сколько нужно таких укрытий для города размером с NY. Не говоря уже о том, что в каждый момент времени равномерного распределения людей по всем убежищам быть не может, а времени искать свободные места уж точно не будет.
Самая лучшая защита — это, чтобы президент страны не грозил уничтожением тем, кому есть, чем ответить.
alena01 28 декабря 2017 | 01:34
olegleon:
А что, в Москве разве есть такие таблички???
Тоже город экономит бюджет???
fresh_breeze 28 декабря 2017 | 01:00
Давно пора. Нью-Йорку сегодня бояться нечего, с той стороны хоть и могут стереть в порошок, но на условиях взаимной заинтересованности, такого "подарка" делать друг другу не станут.
А вот Сан-Франциско убежища надо иметь, на всякий пожарный; "Хвасон-15" — это не хухры-мухры, тем более, что грозят пустить его в дело.