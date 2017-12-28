Навальный называет свою акцию протеста против предстоящих президентских выборов забастовкой, а не бойкотом
Об этом он рассказал в эфире «Эха».
Алексей Навальный объявил о проведении 28-го января общероссийской акции протеста. Заявки на митинги и шествия в десятках российских городов соратники политика начинают подавать прямо сейчас, — добавил Навальный. Сам он называет предстоящую акцию «забастовкой избирателей».
На днях Центризбирком отказал ему в регистрации кандидатом на президентские выборы.
Всероссийская акция протеста запланирована на 28 января.
Комментарии4
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olegleon 28 декабря 2017 | 00:22
и сколько же забастовщиков будет? хотя бы 1% от избирателей России сможет набрать или заявит, что пришли бы десятки миллионов, но 99% запугали?? и почему 28 января?
уже даже не смешно.
ivfn 28 декабря 2017 | 00:38
olegleon:
Забастовка (от итал. и исп. basta! — хватит! довольно! ) или стачка — коллективное организованное прекращение работы в организации или предприятии с целью добиться от работодателя или правительства выполнения каких-либо требований.
Другого толкования не нашел. Опять же 28 января воскресенье. Какая нахрен забастовка. Лелик видимо не знает что в РФ в воскресенье выходной
skulll 28 декабря 2017 | 00:48
В городах-миллиониках выйдет по тысяче гопоты безработной?)
nikitin43 28 декабря 2017 | 01:11
ещё месяц впереди , а подпёрдыши путена уже скулят из-подворотни .