Бывший владелец фабрики «Меньшевик», открывший на ее территории стрельбу в среду утром, скрылся без оружия
Бывший владелец фабрики «Меньшевик», открывший на ее территории стрельбу в среду утром, скрылся без оружия, сообщил «Интерфаксу» начальник пресс-службы столичного главка полиции Юрий Титов. «Ориентировочно он ушел с территории в 9:53. Оружие изъято полицией», — сказал Титов.
Это очередная ситуация, доказывающая, что у сотрудников силовых структур, а именно Росгвардии, есть проблемы, сказал нам главный редактор «Медиа-зоны» Сергей Смирнов
Для розыска устроившего стрельбу на фабрике «Меньшевик» в Москве мужчины столичная полиция ввела оперативный план
«Сирена».
Комментарии5
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danko_ 28 декабря 2017 | 00:21
Отморозки из Росгвардии способны только с мирной оппозицией жестко бороться, да спьяну друг друга убивать.
"Хорошая" охрана у Путина и его режима.
dadmorose 28 декабря 2017 | 00:35
danko_: заложники куда-то растворились
nicoletta 28 декабря 2017 | 00:38
danko_: "Хорошая" охрана у Путина и его режима"
Кстати, да, и , опять же кстати, не известно, сам директор сбежал или с помощью той же Росгвардии..
hrenvam 28 декабря 2017 | 00:57
Каково сейчас тем, кто отжал у него бизнес ?
caravel2 28 декабря 2017 | 01:00
А покойный, которого застрелил "бывший владелец фабрики", тоже "ориентировочно ушел с территории"? Скажем, в 9:54, после изъятия полицией?