Бывший владелец фабрики «Меньшевик», открывший на ее территории стрельбу в среду утром, скрылся без оружия, сообщил «Интерфаксу» начальник пресс-службы столичного главка полиции Юрий Титов. «Ориентировочно он ушел с территории в 9:53. Оружие изъято полицией», — сказал Титов.

Это очередная ситуация, доказывающая, что у сотрудников силовых структур, а именно Росгвардии, есть проблемы, сказал нам главный редактор «Медиа-зоны» Сергей Смирнов

Для розыска устроившего стрельбу на фабрике «Меньшевик» в Москве мужчины столичная полиция ввела оперативный план

«Сирена».