«Скорую помощь» вызвали в суд к Никите Белых...

Это произошло около 9-ти вечера в Пресненском суде Москвы, где слушается дело бывшего губернатора Кировской области. Судья объявила перерыв до завтра лишь после того, как адвокат сообщила о том, что Белых плохо. Сам подсудимый заметил, что не вряд ли сможет участвовать в завтрашнем заседании по состоянию здоровья, на что судья Тамара Васюченко резко ответила, что здесь не санаторий и здесь не указывают, когда проводить заседания, — пишет интернет-издание «Медиазона».

Никиту Белых обвиняют в получении взятки в особо крупном размере. Сам он обвинения отвергает.