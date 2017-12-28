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00:05, 28 декабря 2017

«Скорую помощь» вызвали в суд к Никите Белых

Это произошло около 9-ти вечера в Пресненском суде Москвы, где слушается дело бывшего губернатора Кировской области. Судья объявила перерыв до завтра лишь после того, как адвокат сообщила о том, что Белых плохо. Сам подсудимый заметил, что не вряд ли сможет участвовать в завтрашнем заседании по состоянию здоровья, на что судья Тамара Васюченко резко ответила, что здесь не санаторий и здесь не указывают, когда проводить заседания, — пишет интернет-издание «Медиазона».
Никиту Белых обвиняют в получении взятки в особо крупном размере. Сам он обвинения отвергает.

Комментарии

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olegleon 28 декабря 2017 | 00:17

"на что судья Тамара Васюченко резко ответила, что здесь не санаторий и здесь не указывают, когда проводить заседания"

у неё билет на самолёт на послезавтра что-ли? с чего это она так торопится??

patrik41 28 декабря 2017 | 00:21

«Скорую помощь» вызвали в суд к Никите Белых...

Горек хлеб губернатора-взяточника. Надо держаться.

vlad_kondrat 28 декабря 2017 | 00:33

patrik41: Пока кроме как красивых БМВ СК и сердобольного отряда ОМОНа ничего не предоставили, говорят на расследование нужно не менне 5 лет. Только потом может посадят за два колоска на 10 лет.
Это же все так и подавалось как театральный спектакль "деньги, руки, взяточник" если так уж все было сразу понятно и доказанно, зачем нужно 5 лет вести "дело" , ну если может шьют то понятно, рыщут везде, в туалете бумажки читают, мусор трехлетней давности перебирают.

Это не судебная система это позор, хуже только Зимбабве, где едят оппонетов на ужин без хлеба.

olegleon 28 декабря 2017 | 00:39

patrik41: тут немного другое. Никите то торопиться некуда. а вот судья явно очень не хочет работать перед праздником

patrik41 28 декабря 2017 | 00:44

olegleon:

Я её прекрасно понимаю - Новый год семейный праздник, семья у человека одна,
а губернаторов-взяточников у нас как собак нерезаных, до следующего Нового года сажай, не пересажаешь.

olegleon 28 декабря 2017 | 00:51

patrik41: это верно. но ведь не сажают! хотя, если уж честно, то посадить то можно фактически любого, если конечно Сечина к ним не подсылать ))

marek 28 декабря 2017 | 00:58

patrik41:
Губернатора Московской области нужно сажать в первую очередь. Но ведь ваша свора кидается рвать кишки только у больных и слабых, не так ли?

pmasel 28 декабря 2017 | 00:28

olegleon: Ей не интересно, приговор уже написан, на носу НГ- подарки, развлечения ...

olegleon 28 декабря 2017 | 00:54

pmasel: возможно, последняя поездка, например, в Альпы, пока не оказалась под санкциями

kovlar 28 декабря 2017 | 00:21

В список Магнитского такую судью

mirr 28 декабря 2017 | 00:34

kovlar: а патрика в жо.у

olegleon 28 декабря 2017 | 00:42

kovlar: ирония судьбы! судья попадает в список имени вора ))

vlad_kondrat 28 декабря 2017 | 00:38

Вообще дело Белых это трагедия. Примерно такая же трагедия как и в 1937м, когда сажали невинных, а затем и их палачей под топорик. Вот и сейчас гестаповцы-нквдисты взяли ни за что, просто уничтожают человека, по гестаповски, как истинные нквдисты, подло, бессовестно. Ничего они не знают в жизни, потому как приходит новый день и всю эту свору будут складывать им ихние беззакония, и милости к ним как к пособникам фашизма не будет.

Бог все видит.

anemon 28 декабря 2017 | 00:40

Какие-то прямо фрау Эльзы из Гестапо, а не российские судьи, движимые духовными скрепами.

curious69_ 28 декабря 2017 | 00:58

Судебная система в России развивается по этапам. 1. Сначала в разной степени произвола судьи работают по "внутреннему убеждению" и мере личной заинтересованности в рассматриваемых делах. 2. Затем выполняют заказ феодалов, не взирая на закон. 3 . Потом если попадают в "ножницы" конфликта интересов разных групп феодалов, то приходит их черёд выслушивать судейский диагноз о здоровье ....

drgonish 28 декабря 2017 | 01:21

[«Скорую помощь» вызвали в суд к Никите Белых]

Вот есть заключенный Квачков, он в 2013 году получил 13 лет за попытку организации восстания (но, каждый долб@#б знает, что власть ужасно боится исключительно Навального). Много ли к нему ездила "скорая помощь", правозащитники с передачками, жалела ли старика (69 лет) Ксения Собчак?

А вот 42летнему Белых постоянно плохо. Все бегают, суетятся, беспокоятся, жалеют.
Какая разительная разница, однако...

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