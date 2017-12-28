Спутник связи «Ангосат» мог выйти из строя из-за короткого замыкания
Как сообщил источник «Интерфакса» на Байконуре, откуда был запущен аппарат, скорее всего, неполадки возникли в блоке, который отвечает за питание спутника. После отделения от разгонного блока «Фрегат» спутник вышел на связь, но «впоследствии связь с ним была утеряна, телеметрическая информация поступать перестала». Аппарат был построен корпорацией РКК «Энергия» для Анголы.
Комментарии14
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ostapbey 28 декабря 2017 | 00:18
Да не в бобине дело. Не в бобине.
Рогозин сидит не в той кабине..
tks 28 декабря 2017 | 01:56
ostapbey: Стало быть, в этой кабине не крыша - броня!!
olegleon 28 декабря 2017 | 00:19
что не помешает Рогозину получить доход за 2017 год в несколько миллионов рублей.
tks 28 декабря 2017 | 00:23
Такое впечатление, что поскольку спутники и ракеты делать уже разучились, начали страховщиков "делать".
tvitov66 28 декабря 2017 | 01:00
tks: зато бизнес на святой воде, кадилах и лампадах процветает! #такпобедим
osswam 28 декабря 2017 | 00:32
Аппарат упал - страховку получили.
Роскосмос прибумал новый способ зарабатывать деньги. Что они там запускают, один бог знает. Ангольский спутник ну-ну.
ze_danil 28 декабря 2017 | 00:59
osswam: Аппарат упал - страховку получили.
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вы на самом деле считаете что страховые компании по доброте душевной спонсируют роскосмос?
попробуйте хоть раз оформить КАСКО - вас ждут чудные открытия
tks 28 декабря 2017 | 01:37
ze_danil: И что - КАСКО? Как раз на этом рынке мошенники-автоюристы просто процветают. Проблема эта уже государственного масштаба. В чем тут аналогия ваша?
oleg_kievlyanin 28 декабря 2017 | 00:34
Это любой электронщик знает: при поиске неисправности первым делом нужно проверить питание. Лучше бы до запуска спутника.
makhnaehe 28 декабря 2017 | 00:47
oleg_kievlyanin: Скорее всего проверяли, но видимо космос вносит свои коррективы. Читал ранее, что проблема наше космической электроники это именно исполнение элементов защищенных от космической радиации. На продажу таких элементов наложены санкции. У нас видимо с этим проблема, а ученые только письма строчат Путину, вместо разработок.
tvitov66 28 декабря 2017 | 01:05
makhnaehe: вы наводите тень на отечественное импортозамещение? Повезло вам что Сталина на вас нет, но учтите, что в следующий раз доносу дадут ход! /я сам напишу/ :)
superkievlyanin 28 декабря 2017 | 02:42
tvitov66: а кадилом попик обмахивал спутник, а?
Вот и найдена ГЛАВНАЯ причина всех отказов ...))
tks 28 декабря 2017 | 01:35
makhnaehe: А санкции наложены - чтобы место у Скрепопутии на космическом рынке отжать, правда же? )))
vilingrad 28 декабря 2017 | 00:35
Как ещё пацанам удаётся транслировать кисилевасоловьева? Все ресурсы на это дело бросают- кабеля зубами держат:)