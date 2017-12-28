Z Архив новостей новости
5 14 6 1236
00:04, 28 декабря 2017

Спутник связи «Ангосат» мог выйти из строя из-за короткого замыкания

Как сообщил источник «Интерфакса» на Байконуре, откуда был запущен аппарат, скорее всего, неполадки возникли в блоке, который отвечает за питание спутника. После отделения от разгонного блока «Фрегат» спутник вышел на связь, но «впоследствии связь с ним была утеряна, телеметрическая информация поступать перестала». Аппарат был построен корпорацией РКК «Энергия» для Анголы.

Комментарии

14

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти
>
Не заполнено
Не заполнено

Забыли пароль?

Не заполнено
Не заполнено минимум 6 символов
Не заполнено

На вашу почту придет письмо со ссылкой на страницу восстановления пароля

X
ОТМЕНА

Войти через соцсети:

X Q / 0
Зарегистрируйтесь

Если нет своего аккаунта

Авторизируйтесь

Если у вас уже есть аккаунт

ostapbey 28 декабря 2017 | 00:18

Да не в бобине дело. Не в бобине.
Рогозин сидит не в той кабине..

tks 28 декабря 2017 | 01:56

ostapbey: Стало быть, в этой кабине не крыша - броня!!

olegleon 28 декабря 2017 | 00:19

что не помешает Рогозину получить доход за 2017 год в несколько миллионов рублей.

tks 28 декабря 2017 | 00:23

Такое впечатление, что поскольку спутники и ракеты делать уже разучились, начали страховщиков "делать".

tvitov66 28 декабря 2017 | 01:00

tks: зато бизнес на святой воде, кадилах и лампадах процветает! #такпобедим

osswam 28 декабря 2017 | 00:32

Аппарат упал - страховку получили.
Роскосмос прибумал новый способ зарабатывать деньги. Что они там запускают, один бог знает. Ангольский спутник ну-ну.

ze_danil 28 декабря 2017 | 00:59

osswam: Аппарат упал - страховку получили.
__________________________

вы на самом деле считаете что страховые компании по доброте душевной спонсируют роскосмос?

попробуйте хоть раз оформить КАСКО - вас ждут чудные открытия

tks 28 декабря 2017 | 01:37

ze_danil: И что - КАСКО? Как раз на этом рынке мошенники-автоюристы просто процветают. Проблема эта уже государственного масштаба. В чем тут аналогия ваша?

oleg_kievlyanin 28 декабря 2017 | 00:34

Это любой электронщик знает: при поиске неисправности первым делом нужно проверить питание. Лучше бы до запуска спутника.

makhnaehe 28 декабря 2017 | 00:47

oleg_kievlyanin: Скорее всего проверяли, но видимо космос вносит свои коррективы. Читал ранее, что проблема наше космической электроники это именно исполнение элементов защищенных от космической радиации. На продажу таких элементов наложены санкции. У нас видимо с этим проблема, а ученые только письма строчат Путину, вместо разработок.

tvitov66 28 декабря 2017 | 01:05

makhnaehe: вы наводите тень на отечественное импортозамещение? Повезло вам что Сталина на вас нет, но учтите, что в следующий раз доносу дадут ход! /я сам напишу/ :)

superkievlyanin 28 декабря 2017 | 02:42

tvitov66: а кадилом попик обмахивал спутник, а?
Вот и найдена ГЛАВНАЯ причина всех отказов ...))

tks 28 декабря 2017 | 01:35

makhnaehe: А санкции наложены - чтобы место у Скрепопутии на космическом рынке отжать, правда же? )))

vilingrad 28 декабря 2017 | 00:35

Как ещё пацанам удаётся транслировать кисилевасоловьева? Все ресурсы на это дело бросают- кабеля зубами держат:)

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 26 декабря Поздравить…

5 454 6 6501 26.12
Kэхо москвы, праздники, общество, события
Блоги

Рождённые 22 декабря Поздравить…

5 308 6 9174 22.12
Kэхо москвы, праздники, общество, день рождения, события
Блоги

Рождённые 25 декабря Поздравить…

5 288 6 9687 25.12
Kэхо москвы, праздники, общество, день рождения, события
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Ложная интерпретация Людей на Юго-Востоке, с точки зрения американоукраинцев, либо вовсе нет — пустынная окулированная территория, подлежащая огневой зачистке, либо они порабощены и зомбированы, поэтому, опять же, их нужно срочно вызволять из неволи ракетными установками…

5 209 6 12632 23.12
Kукраина, рф, сша, оружие, конфликты, мнения
Голосование
О чём вы больше сожалеете?
5 141 6 8919 25.12
Блоги

+ «Всегда были настоящими государственниками и патриотами» «Всегда были настоящими государственниками и патриотами» Речь Владимира Путина на торжественном вечере, посвящённом Дню работника органов безопасности…

5 116 6 9041 21.12
8читать ;смотреть
Kфсб, общество, силовики, путин, видео, события
Один

Дмитрий Быков ведущий: Дмитрий Быков писатель, журналист

2866640

5 144 6 12424 22.12
#слушать 01:45:14 8читать ;смотреть $скачать 24.1 МБ
Kлитература, общество, видео, передачи
Блоги

Илья Варламов блогер

Ах, как хочется в Советский Союз! Нельзя жить прошлым, нельзя жить старыми победами. У России есть вполне понятный путь развития

5 213 6 19062 27.12
Kистория, фото, события
Блоги

+ Владимир Путин: Каким будет будущее, зависит от нашей способности обеспечить необратимость перемен Владимир Путин: Каким будет будущее, зависит от нашей способности обеспечить необратимость перемен Ничто так не подрывает стабильность и не крадёт ресурс развития как неправда, несправедливость, беззаконие, как коррупционная ржавчина…

5 226 6 22081 23.12
8читать ;смотреть
Kпутин, выборы, видео, события
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Заявление Госдепа — прямое вмешательство в процесс выборов Я правильно поняла Госдеп: все, к кому «российское Правительство» не «применяет строгие меры» независимыми голосами не являются? Или это очень сложный вопрос?..

5 327 6 32084 27.12
Kполитика, общество, выборы, мнения
Новости

Потеряна связь со спутником Анголы, о запуске которого ранее отчитался Роскосмос Ракета-носитель «Зенит» была запущена накануне с космодрома Байконур…

5 93 6 9163
Блоги

+ Владимир Путин сыграл в хоккей на Красной площади Владимир Путин сыграл в хоккей на Красной площади В матче Ночной хоккейной лиги…

5 310 6 31462 23.12
8читать ;смотреть
Kфото, видео, путин, спорт, хоккей, события
Новости

Центризбирком обвинил Алексея Навального в искажении сведений из биографии Эллы Памфиловой В комиссии заявили «Эху Москвы», что политик также попытался ввести людей в заблуждение относительно доходов председателя Центризбиркома…

5 66 6 6795
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Удар по Евросоюзу Это тот случай, когда «евродемократам» должно быть не грешно поинтересоваться опытом России, научившейся блестяще решать проблемы сохранения этнического и культурного многообразия…

5 117 6 12078 22.12
Kевросоюз, испания, каталония, политика, сепаратизм, конфликты, мнения
Блоги

Рамзан Кадыров: Трампы приходят и уходят, а Иерусалим будет существовать вечно Трамп пригрозил лишить подачек всех, кто проголосует против. В этих условиях ничего не оставалось, как поддакивать США…

5 97 6 10500 22.12
Kтрамп, израиль, политика, мнения
Блоги

Заявление ЕС по поводу недопуска Алексея Навального на выборы «Решение ЦИК РФ ставит под серьезное сомнение наличие политического плюрализма в России и демократичность выборов»...

5 317 6 36057 26.12
Kес, оппозиция, события, навальный, выборы

Популярное за неделю

Новости

Взрыв прогремел в супермаркете в Санкт-Петербурге СК возбудил дело по факту взрыва по статье «Покушение на убийство двух и более лиц общеопасным способом»...

5 85 6 29742
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Ну какое у духов умерших занятие? Правильно: послушать пресс-конференцию Путина и написать о ней с хештегом «Путин крут» под логотипом «Молодой гвардии»...

5 132 6 148634 23.12
#слушать 47:31 8читать ;смотреть $скачать 10.9 МБ
Kполитика, общество, навальный, видео, передачи
Голосование
По следам киноновинок уходящего года.
2867508
Выбираем процесс для программы «Не так!»
5 20 6 15102 24.12
Блоги

Александр Горный блогер, Крым

Грудинин очень, очень опасен Если Кремль хотел добавить интриги для повышения явки, то на мой взгляд, он переборщил. Товарищ-то реальный…

5 554 6 382542 24.12
Kвыборы-2018, грудинин, политика, крым, мнения
Интервью Особое мнение

Виктор Шендерович гость: Виктор Шендерович писатель, журналист

Это репрессивная преступная организация. И через сто лет после ее возникновения все люди, которые испытывают ностальгию по этой организации, должны были бы просто сидеть в подполье…

5 309 6 114316 21.12
#слушать 35:32 8читать ;смотреть $скачать 8.1 МБ
Kфсб, история, политика, власть, репрессии, видео
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 6564749
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3199138

Сегодня в эфире