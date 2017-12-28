Спутник связи «Ангосат» мог выйти из строя из-за короткого замыкания

Как сообщил источник «Интерфакса» на Байконуре, откуда был запущен аппарат, скорее всего, неполадки возникли в блоке, который отвечает за питание спутника. После отделения от разгонного блока «Фрегат» спутник вышел на связь, но «впоследствии связь с ним была утеряна, телеметрическая информация поступать перестала». Аппарат был построен корпорацией РКК «Энергия» для Анголы.