Человеческий фактор сыграл роль в аварии у метро «Славянский бульвар» — губернатор Московской области Андрей Воробьев
В понедельник автобус там въехал в подземный переход, погибли четыре человека. Воробьев сказал агентству РИА Новости, что автобус был новым, проверялся перед рейсом, сбоев не было. Сейчас ведется следствие, водитель автобуса задержан.
Комментарии6
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patrik41 28 декабря 2017 | 00:17
Человеческий фактор сыграл роль в аварии у метро «Славянский бульвар» — губернатор Московской области Андрей Воробьев...
Микро инсульт у водителя?
tvitov66 28 декабря 2017 | 01:13
patrik41: ширше смотреть надо! ЦРУ не предупредило ... не то что давича - вот ЧМО однако!
aleksandr39 28 декабря 2017 | 00:18
Вот что значит ,если водитель не был охвачен комсомольскими или партийными поручениями или кружками художественной самодеятельности .
zapadnay 28 декабря 2017 | 00:21
Судя по видеосьемке, создается впечатление, что водитель целенаправленно вьехал в переход: спокойно объехал другие автобусы, набрал скорость и съехал по ступенькам. Это какой-то кошмар! Что вообще происходит с людьми?
salut__521 28 декабря 2017 | 00:52
Человеческий фактор - оригинальное новое путриотическое название терактов. Ну водилу, конечно, удушут в больничке, чтоб не ляпнул чего лишнего. Впрочем, и так всё ясно - урод хотел было прокричать "аллах-акбар", но в последний момент зассал и начал нести чушь о тормозах, рулях, коробках передач и прочей херни.
marek 28 декабря 2017 | 00:55
А Воробьёв рядом с водителем стоял, что ли, и потому делает заявления в то время, как ведётся следствие?