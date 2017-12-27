Первый в истории ангольский спутник перестал выходить на связь после запуска с космодрома Байконур

Это был первый запуск российской частной компании S7 Space. Причиной неполадок мог стать отказ бортового компьютера или аккумуляторов, предположил собеседник Интерфакса. По некоторым данным, спутник не упал и находится на орбите, — сообщают неофициальные источники. они ссылаются на американские средства слежения.