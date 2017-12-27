Первый в истории ангольский спутник перестал выходить на связь после запуска с космодрома Байконур
Это был первый запуск российской частной компании S7 Space. Причиной неполадок мог стать отказ бортового компьютера или аккумуляторов, предположил собеседник Интерфакса. По некоторым данным, спутник не упал и находится на орбите, — сообщают неофициальные источники. они ссылаются на американские средства слежения.
Комментарии6
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aleks50 Алексей Клубников 27 декабря 2017 | 14:36
С помощью рогозина российский космос встал с колен на голову.
vor_borisych 27 декабря 2017 | 14:46
Нормально.
Жила как-то Ангола без спутника - и ещё 200 лет проживёт.
А, может, по-раньше ... если научиться делать спутники без брака...
wattman 27 декабря 2017 | 14:38
Перестал выходить спутник, а винят во всём почему-то Рогозина!
tag188 27 декабря 2017 | 14:45
wattman: Просто спутник российского производства, построен на российские средства, Ангола так, с барского плеча назначена оператором. Так что действительно, при чем здесь Рогозин?
wojskowy Марек Качоровски 27 декабря 2017 | 14:44
Это плохо, что перед Анголой и той "в лужу сели". Имидж Космической Державы после распада СССР явно потускнел, а название Военно-космические войска звучит как неудачная шутка.
wrongway1 27 декабря 2017 | 14:47
---он утонул..?
---он ещё летает.....