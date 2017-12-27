Обмен пленными в Донбассе состоится не ранее 15 часов по московскому времени

На КПП «Майорск», в районе Горловки, уже находятся 74 украинских военнослужащих, которые удерживались в самопровозглашенных ЛНР и ДНР, а также 306 пленных, которые удерживались украинской стороной. Обмен пленными по формуле «всех на всех» – один из ключевых пунктов Минских соглашений. Однако, в течение последних 14 месяцев обмен не проводился.