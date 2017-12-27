Обмен пленными в Донбассе состоится не ранее 15 часов по московскому времени
На КПП «Майорск», в районе Горловки, уже находятся 74 украинских военнослужащих, которые удерживались в самопровозглашенных ЛНР и ДНР, а также 306 пленных, которые удерживались украинской стороной. Обмен пленными по формуле «всех на всех» – один из ключевых пунктов Минских соглашений. Однако, в течение последних 14 месяцев обмен не проводился.
Комментарии1
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glotze7 27 декабря 2017 | 14:38
Хм, 1 человек к 4 оркам :) Хороший счет.