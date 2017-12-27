Президент Путин сегодня приехал в ЦИК, чтобы сдать документы для выдвижения кандидатом в президенты на выборах
ЦИК документы принял. В течение пяти дней они должны быть проверены на соответствие нормам закона. Для проверки будут направлены 14 запросов в 12 ведомств, уточнили в пресс-службе ЦИКа.
Комментарии11
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
gregor 27 декабря 2017 | 14:36
Президент Путин сегодня приехал в ЦИК, чтобы сдать документы для выдвижения кандидатом в президенты на выборах
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
И в это же самое время ..второй Президент Путин проводил совещание в Сочи . Кто из них Владимир не известно .
her 27 декабря 2017 | 14:39
Президент Путин сегодня приехал в ЦИК, чтобы сдать документы для выдвижения кандидатом в президенты на выборах
------------
И тряпка Памфилова не посмела послать его на хер, а шестерила перед ним. :-)
ohotnik58 27 декабря 2017 | 14:40
Милая Элла Александровна. Если задача ЦИКа обеспечить честные выборы. То значит Ваша прямая обязанность выяснить, справедливо отказано Навальному в выборах или нет? Или для Вас решение ЕСПЧ, пустая отписка?
ohotnik58 27 декабря 2017 | 14:42
ohotnik58: Всё остальное фуфло.
sim202_ 27 декабря 2017 | 14:36
Неужели лично?
А чё вместо себя патрика не послал?
atmosferik 27 декабря 2017 | 14:36
Панфилова , принципиальная Вы наша! Вы вместе с ЦИК совершите государственное преступление допустив в кандидаты гражданина Путина на четвёртый срок, в то время как "Два срока полномочий подряд,о чем идет речь в статье 81 (часть 3) Конституции Российской Федерации, составляют конституционный предел,превышения которого Конституция Российской Федерации, включая пункт 3 ее раздела второго "Заключительныеи переходные положения", не допускает." (Определение Конституционного Суда РФ от 5 ноября 1998 г. N 134)!
Будь те же принципиальной до конца!
protomaster__ 27 декабря 2017 | 14:37
явился не запылился
testmeter 27 декабря 2017 | 14:39
В очереди у окошка отстоял?
dennik 27 декабря 2017 | 14:40
А Путин разве впахивал 12 лет на заводе, как Памфилова!? Всю жизнь в кабинетах штаны просиживал.
basel812 27 декабря 2017 | 14:40
Члены ЦИК пали на колени и молвили - "Приди и владей нами!"
zemljanka 27 декабря 2017 | 14:43
Бурные
Продолжительные
Переходящие в овацию