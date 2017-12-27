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14:32, 27 декабря 2017

Президент Путин сегодня приехал в ЦИК, чтобы сдать документы для выдвижения кандидатом в президенты на выборах

ЦИК документы принял. В течение пяти дней они должны быть проверены на соответствие нормам закона. Для проверки будут направлены 14 запросов в 12 ведомств, уточнили в пресс-службе ЦИКа.

Комментарии

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gregor 27 декабря 2017 | 14:36

Президент Путин сегодня приехал в ЦИК, чтобы сдать документы для выдвижения кандидатом в президенты на выборах
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И в это же самое время ..второй Президент Путин проводил совещание в Сочи . Кто из них Владимир не известно .

her 27 декабря 2017 | 14:39

Президент Путин сегодня приехал в ЦИК, чтобы сдать документы для выдвижения кандидатом в президенты на выборах
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И тряпка Памфилова не посмела послать его на хер, а шестерила перед ним. :-)

ohotnik58 27 декабря 2017 | 14:40

Милая Элла Александровна. Если задача ЦИКа обеспечить честные выборы. То значит Ваша прямая обязанность выяснить, справедливо отказано Навальному в выборах или нет? Или для Вас решение ЕСПЧ, пустая отписка?

ohotnik58 27 декабря 2017 | 14:42

ohotnik58: Всё остальное фуфло.

sim202_ 27 декабря 2017 | 14:36


Неужели лично?
А чё вместо себя патрика не послал?

atmosferik 27 декабря 2017 | 14:36

Панфилова , принципиальная Вы наша! Вы вместе с ЦИК совершите государственное преступление допустив в кандидаты гражданина Путина на четвёртый срок, в то время как "Два срока полномочий подряд,о чем идет речь в статье 81 (часть 3) Конституции Российской Федерации, составляют конституционный предел,превышения которого Конституция Российской Федерации, включая пункт 3 ее раздела второго "Заключительныеи переходные положения", не допускает." (Определение Конституционного Суда РФ от 5 ноября 1998 г. N 134)!
Будь те же принципиальной до конца!

protomaster__ 27 декабря 2017 | 14:37

явился не запылился

testmeter 27 декабря 2017 | 14:39

В очереди у окошка отстоял?

dennik 27 декабря 2017 | 14:40

А Путин разве впахивал 12 лет на заводе, как Памфилова!? Всю жизнь в кабинетах штаны просиживал.

basel812 27 декабря 2017 | 14:40

Члены ЦИК пали на колени и молвили - "Приди и владей нами!"

zemljanka 27 декабря 2017 | 14:43

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