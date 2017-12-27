Константин Козловский: Российские спецслужбы участвовали в создании вирусов Lurk и WannaCry...

Российские спецслужбы участвовали в создании вирусов Lurk и WannaCry, — заявил телеканалу Дождь екатеринбургский хакер Константин Козловский. По его словам, для обкатки вирусов использовались компьютерные системы крупнейших компаний – Роснефти, Газпрома, ЛукОйла и Сбербанка. Ранее Козловский утверждал, что взломал компьютерную сеть Демпартии США и эти действия курировал майор ФСБ Дмитрий Докучаев. Сам Докучаев факт знакомства с Козловским отрицает. Ранее Россия отрицала свою причастность к появлению WannaCry, который поразил сотни тысяч компьютеров по всему миру.