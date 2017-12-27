Константин Козловский: Российские спецслужбы участвовали в создании вирусов Lurk и WannaCry
Российские спецслужбы участвовали в создании вирусов Lurk и WannaCry, — заявил телеканалу Дождь екатеринбургский хакер Константин Козловский. По его словам, для обкатки вирусов использовались компьютерные системы крупнейших компаний – Роснефти, Газпрома, ЛукОйла и Сбербанка. Ранее Козловский утверждал, что взломал компьютерную сеть Демпартии США и эти действия курировал майор ФСБ Дмитрий Докучаев. Сам Докучаев факт знакомства с Козловским отрицает. Ранее Россия отрицала свою причастность к появлению WannaCry, который поразил сотни тысяч компьютеров по всему миру.
Комментарии5
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patrik40 27 декабря 2017 | 14:39
Константин Козловский: Российские спецслужбы участвовали в создании вирусов Lurk и WannaCry...
...и в убийстве Джона Кеннеди.
protomaster__ 27 декабря 2017 | 14:42
Все четыре компании участвовашие во взломе находятся под санкциями США, при чем санкции на них накладывали слоями поэтапно, а теперь еще влепят.
vladimirgornitsky 27 декабря 2017 | 14:43
Учитывая, что WannaCry - программа вымогатель, версия о причастности российских спецслужб представляется вполне правдоподобной.
komar 27 декабря 2017 | 14:46
Ну ЭМ и дает! Нашли эксперта, лучше не бывает! )))
sydnyden 27 декабря 2017 | 14:48
Ну да...тогда я папа Римский....