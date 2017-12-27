Спецназ продолжает прочесывать территорию кондитерской фабрики «Меньшевик»
Бывшего директора Илью Аверьянова пока не обнаружили. Полиция подтверждает гибель одного человека – это охранник. Одновременно опровергается информация о том, что на территории были захвачены заложники. Сам Аверьянов ранее сообщил журналистам, что действовал в рамках самообороны. Он утверждает, что всему виной стали действия, кавказской банды во главе с двумя прокурорами, которые через поддельные документы разорили его и отобрали фабрику. В связи с происшествием возбуждено сразу два уголовных дела по статьям «убийство» и «незаконный оборот оружия».
Комментарии4
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vlad_sabbath 27 декабря 2017 | 14:38
Удачи Илье Аверьянову!! Выйти свободным и невредимым из этой истории и вместе с семьёй покинуть эрэфию.
olegleon 27 декабря 2017 | 14:46
vlad_sabbath: посмотри как он работает
https://zachestnyibiznes.ru/company/ul/1027700083586_7723152270_OOO-KF-MENYShEVIK/arbitration
olegleon 27 декабря 2017 | 14:42
"всему виной стали действия, кавказской банды во главе с двумя прокурорами, которые через поддельные документы разорили его и отобрали фабрику."
ООО "КФ МЕНЬШЕВИК" УК 10.000 руб
ЗАО "РЕГИОН 101" УК 10.000 руб.
Генеральный Директор Аверьянов Илья Иванович
претензии от фирм
ООО "ДЕНЭМ ХОЛЛ" УК 40 000 000,00 руб.
ООО "ДХА" Уставный капитал: 355 486 666,67 руб.
АО "МОСВОДОКАНАЛ" Уставный капитал: 211 353 354 201,00 руб.
ДЕПАРТАМЕНТ ГОРОДСКОГО ИМУЩЕСТВА ГОРОДА МОСКВЫ
ООО "ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ МОСКВА
ГУП "Мосводосток"
ОАО "МОСГАЗ"....
походу чувак всех успел кинуть
budweiser23 27 декабря 2017 | 14:44
Все конфеты и печенье сожрут, мордовороты.. их теперь не выкуришь с этой фабрики!