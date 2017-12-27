Спецназ продолжает прочесывать территорию кондитерской фабрики «Меньшевик»

Бывшего директора Илью Аверьянова пока не обнаружили. Полиция подтверждает гибель одного человека – это охранник. Одновременно опровергается информация о том, что на территории были захвачены заложники. Сам Аверьянов ранее сообщил журналистам, что действовал в рамках самообороны. Он утверждает, что всему виной стали действия, кавказской банды во главе с двумя прокурорами, которые через поддельные документы разорили его и отобрали фабрику. В связи с происшествием возбуждено сразу два уголовных дела по статьям «убийство» и «незаконный оборот оружия».