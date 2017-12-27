Команды Сидоровой и Моисеевой сразятся за право сыграть в турнире по керлингу на зимних Олимпийских играх в Пхенчхане

Команды Анны Сидоровой и Виктории Моисеевой сразятся за право сыграть в женском турнире по керлингу на зимних Олимпийских играх в Пхенчхане. Отборочный турнир пройдет в центре «Ледяной куб» в Сочи.

Исполком Федерации керлинга России еще в мае принял решение, что команда Сидоровой, призер четырех последних чемпионатов мира, отправится в Пхенчхан без отбора. Подчеркнув, что никакая другая российская женская команда не может похвастать таким опытом и результатами. С этой точкой зрения оказался категорически не согласен Сергей Беланов — тренер их конкурентов –команды Виктории Моисеевой. Специалист заявил, что сильнейший должен выявляться на поле, а не назначаться в кабинетах. Масла в огонь добавило и неудачное выступление команды Сидоровой на недавнем Чемпионате Европы в Швейцарии, где российские керлингистки потерпели фиаско, не сумев даже выйти в плей-офф турнира.



В итоге Исполком Федерации изменил свое решение и организовал отборочный турнир за право поехать на Олимпиаду. Команды Анны Сидоровой и Виктории Моисеевой проведут серию до 4-х побед. Первые две игры пройдут в Сочи уже сегодня.

Бывший главный тренер национальных команд Ольга Андрианова заявила, что проведение Олимпийского отбора между сильнейшими российскими командами пойдет на пользу обоим составам женской сборной России по керлингу.