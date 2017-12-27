Академики и члены-корреспонденты РАН, а также сотни ученых обратились с открытым письмом к Владимиру Путину
Они написали главе государства о громоздкой и неработающей системе управления наукой.
Авторы обращения пишут, что с июля прошлого года, когда президенту уже направляли подобное письмо, практически ничего не изменилось.
Ученые просят приостановить начатые преобразования, — рассказал «Эху Москвы» научный руководитель Института философии РАН Абдусалам Гусейнов, который также поставил свою подпись.
Всего под письмом подписались 400 человек. Они говорят, что научные работники сейчас вынуждены планировать, сколько сделают открытий , сколько и в каких журналах опубликуют статей в ближайшие несколько лет. Такое планирование в принципе невозможно и ведет к обману, — считают академики.
Комментарии5
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p14 27 декабря 2017 | 14:19
Вот реакция на работу путинской чиновной бюрократии.
nikitin43 27 декабря 2017 | 14:19
нанче хорошо только акадэмику кадырову . вот когда ему давали такой статус , тогда и нать было сказать нет , когда геббельсу мединскому степень доктора давали , когда путена без закона поставили главнюком в расеи тоже надо было протестовать , против войн опять же , а теперь хлебайте то что сами натворили .
nikitin43 27 декабря 2017 | 14:21
nikitin43: опять же и народишку что жаловаться крымваш , вот его и жрите , остальное дерьмо всё последствия и жкх и медицина , бандитизм , беззконие , госдума , воры , воры , воры .....
barsuchok 27 декабря 2017 | 14:34
А положил он на эту науку, неужели за 17 лет еще не поняли? Спутники то не зря падают!
lapin100 27 декабря 2017 | 14:46
Мы строили, строили и наконец построили!