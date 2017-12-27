Академики и члены-корреспонденты РАН, а также сотни ученых обратились с открытым письмом к Владимиру Путину

Они написали главе государства о громоздкой и неработающей системе управления наукой.

Авторы обращения пишут, что с июля прошлого года, когда президенту уже направляли подобное письмо, практически ничего не изменилось.

Ученые просят приостановить начатые преобразования, — рассказал «Эху Москвы» научный руководитель Института философии РАН Абдусалам Гусейнов, который также поставил свою подпись.

Всего под письмом подписались 400 человек. Они говорят, что научные работники сейчас вынуждены планировать, сколько сделают открытий , сколько и в каких журналах опубликуют статей в ближайшие несколько лет. Такое планирование в принципе невозможно и ведет к обману, — считают академики.