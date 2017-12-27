Высокопоставленный сотрудник Роснефти задержан по делу криминального авторитета Захария Калашова
По данным источников газеты КоммерсантЪ, Алексея Крамаренко подозревают в превышении полномочий и получении взятки. Пресс-секретарь Роснефти Михаил Леонтьев в интервью «Эху Москвы» сказал, что эта история не имеет отношения к компании.
Должность Крамаренко Леонтьев отказался. Он лишь уточнил, что это сотрудник, который занимался обеспечением безопасности.
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nikitin43 27 декабря 2017 | 14:24
эка прям чиновничья эбола напала , здесь же и мусора лампасные , из правительства и кремлёвские , шакро так за путена голосовал.