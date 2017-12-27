Высокопоставленный сотрудник Роснефти задержан по делу криминального авторитета Захария Калашова

По данным источников газеты КоммерсантЪ, Алексея Крамаренко подозревают в превышении полномочий и получении взятки. Пресс-секретарь Роснефти Михаил Леонтьев в интервью «Эху Москвы» сказал, что эта история не имеет отношения к компании.

Должность Крамаренко Леонтьев отказался. Он лишь уточнил, что это сотрудник, который занимался обеспечением безопасности.