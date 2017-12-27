Киев и самопровозглашенные республики Донбасса, как ожидается, сегодня обменяются пленными
Украинские власти намерены передать в самопровозглашенные ЛНР и ДНР 306 человек, а Луганск и Донецк – Киеву – 74 украинца. Западные наблюдатели рассматривают начавшийся обмен как свидетельство того, что Москва и Киев устали от войны, и Владимир Путин ищет пути выхода из конфликта.
Украинский публицист Сергей Руденко, в своей статье на сайте Дойче Велле полагает, что инициативы Путина по обмену пленными следует воспринимать как приглашение западным партнерам со стороны Москвы к очередному диалогу о будущем востока Украины и как еще одну попытку предстать перед миром в статусе миротворца, а не отвечать за содеянное перед Гаагским трибуналом. В переговорах, которые ведут с каждой из сторон Волкер и Сурков, Киев, пишет журналист, продолжает оставаться объектом, а не субъектом. Игра Путина в доброго и злого царя, направленная сейчас на западного потребителя, к сожалению, обошлась в десятки тысяч погибших и раненых, пишет Дойче Велле.
Украинские СМИ при этом отмечают огромную важность столь массового обмена военнопленными, который не проводился ни в каком виде уже более 14 месяцев. Некоторые из экспертов в Киеве не исключают, что существенные подвижки в этом процессе связаны с принятым на днях Соединенными штатами решением о поставке Украине летальных видов вооружений.
Положение об обоюдном обмене пленными является частью минских соглашений об урегулировании в Донбассе, которые были заключены ещё в 2015 году.
Комментарии6
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jblack2 27 декабря 2017 | 14:24
Человек создан для счастья как птица для полёта.
Свободы всем задержанных с обеих сторон.
Скорейшего мира жителям Украины, достойным лучшей жизни!..
sg63 27 декабря 2017 | 14:24
Чо с Эхом? С утра писали "сепаратисты", сейчас "ЛНР и ДНР".. В редакции что, нет единой политики? У каждого сменного Джамшута свое мнение? )))
nikitin43 27 декабря 2017 | 14:26
sg63: чё так много патриотов русского мира в плену - русские не сдаются или как обычно .
zztop1960 27 декабря 2017 | 14:28
nikitin43:Хотят остаться с "хунтой": Геращенко заявила, что десятки боевиков отказались возвращаться в ОРДЛО. Ирина Геращенко, представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ, заявила, что отказ десятков человек вернуться в ОРДЛО не должен стать препятствием для обмена пленными,
sg63 27 декабря 2017 | 14:39
zztop1960:
уромозглым надо верить на слово. Например таким
"Министр обороны Украины Валерий Гелетей подтвердил, что Россия применяла против украинских военных, которые находились в луганском аэропорту, тактическое ядерное оружие. "
Источник: Телеканал новин "24"
Новости за 20 сентября 2014
sg63 27 декабря 2017 | 14:34
nikitin43:
Просто Воины ВСН брали пленных на линии фронта, а укронацисткие каратели набрали мирных жителей на подконтрольной хунте территории, вот и вся разница.