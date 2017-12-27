Киев и самопровозглашенные республики Донбасса, как ожидается, сегодня обменяются пленными

Украинские власти намерены передать в самопровозглашенные ЛНР и ДНР 306 человек, а Луганск и Донецк – Киеву – 74 украинца. Западные наблюдатели рассматривают начавшийся обмен как свидетельство того, что Москва и Киев устали от войны, и Владимир Путин ищет пути выхода из конфликта.

Украинский публицист Сергей Руденко, в своей статье на сайте Дойче Велле полагает, что инициативы Путина по обмену пленными следует воспринимать как приглашение западным партнерам со стороны Москвы к очередному диалогу о будущем востока Украины и как еще одну попытку предстать перед миром в статусе миротворца, а не отвечать за содеянное перед Гаагским трибуналом. В переговорах, которые ведут с каждой из сторон Волкер и Сурков, Киев, пишет журналист, продолжает оставаться объектом, а не субъектом. Игра Путина в доброго и злого царя, направленная сейчас на западного потребителя, к сожалению, обошлась в десятки тысяч погибших и раненых, пишет Дойче Велле.

Украинские СМИ при этом отмечают огромную важность столь массового обмена военнопленными, который не проводился ни в каком виде уже более 14 месяцев. Некоторые из экспертов в Киеве не исключают, что существенные подвижки в этом процессе связаны с принятым на днях Соединенными штатами решением о поставке Украине летальных видов вооружений.

Положение об обоюдном обмене пленными является частью минских соглашений об урегулировании в Донбассе, которые были заключены ещё в 2015 году.