Центризбирком принял у Владимира Путина документы для выдвижения на новый президентский срок
Глава государства сдал бумаги лично. Путин намерен участвовать в выборах как самовыдвиженец.
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Глава государства сдал бумаги лично. Путин намерен участвовать в выборах как самовыдвиженец.
Комментарии22
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ac_dc 27 декабря 2017 | 14:17
Лично? Сам?
Срук вруки?
Какая честь оказана эле
kindman_a 27 декабря 2017 | 14:19
Элла Памфилова и сегодня упрекнула кандидата в незаконном финансировании и оболванивании молодежи, да? :-)))
atmosferik 27 декабря 2017 | 14:20
kindman_a: анфилова , принципиальная Вы наша! Вы вместе с ЦИК совершите государственное преступление допустив в кандидаты гражданина Путина на четвёртый срок, в то время как "Два срока полномочий подряд,
о чем идет речь в статье 81 (часть 3) Конституции Российской Федерации, составляют конституционный предел,
превышения которого Конституция Российской Федерации, включая пункт 3 ее раздела второго "Заключительные
и переходные положения", не допускает." (Определение Конституционного Суда РФ от 5 ноября 1998 г. N 134)!
Будь те же принципиальной до конца!
ohotnik58 27 декабря 2017 | 14:33
atmosferik: Хрен её знает на какой срок идёт Путин 3-й, 4-й, или 5-й.
keg 27 декабря 2017 | 14:18
надеюсь честная и законопослушная Панфилова откажет ему в регистрации в виду нарушения им конституции... или кишка тонка..?
ac_dc 27 декабря 2017 | 14:23
keg: в виду нарушения им конституции..
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Как раз нарушения конституции для ЦИКа являются обязательным условием
glotze7 27 декабря 2017 | 14:28
ac_dc: А Вован сам приезжал, или Промокашку в трениках прислал?
balya 27 декабря 2017 | 14:35
keg: Даже и не надейтесь... Приняли с глубоким почтением. И сколько Путину будет угодно сидеть в кресле президента, столько и будет принимать (к вопросу о кишке).
vaka257 27 декабря 2017 | 14:18
Нелегимным "выборам" бойкот!!!Мало того,что идёт на четвёртый срок,но ещё сам себе оппонентов подбирает....
glotze7 27 декабря 2017 | 14:26
vaka257: Ну, вопщет, на пятый, ведь правление Жопогрейки с уточкой вы не будете считать?
klukvik 27 декабря 2017 | 14:20
Она ему там ничего про оболванивание молодежи не сказала?!
irina54 27 декабря 2017 | 14:24
"Захлопал крыльями весь птичий двор вокруг:
"Как мы горды! Нас посетил Индюк!"
И даже сам Петух пропел "кукареку",
Воздав хвалу морскому Индюку."
Басня "Морской индюк". С.В.Михалков.
andy66 27 декабря 2017 | 14:25
ЦИК грубо нарушил Конституцию и должен быть немедленно распущен! )))
keg 27 декабря 2017 | 14:26
говнотроли !!! где ваши восторги ???
point3d 27 декабря 2017 | 14:26
Центризбирком, подвывая от счастья, низко кланяясь и вытирая шапками дорожку, все таки принял документы :))
marinters 27 декабря 2017 | 14:26
Неужели он мог пойти на такую унизительную процедуру??
piter_ug 27 декабря 2017 | 14:27
Неужели зарегистрируют пересидельца?
Это же будет Приговор самим себе без срока давности.
evgeny_biolog 27 декабря 2017 | 14:30
"Центризбирком принял у Владимира Путина документы для выдвижения на новый президентский срок"
А что, в этом кто-то сомневался?
elkind 27 декабря 2017 | 14:34
А эллочку в живот целовал?
wattman 27 декабря 2017 | 14:34
Надо тщательно проверить все документы: наверняка много лажи, как всегда у Пу!
inik 27 декабря 2017 | 14:36
Интересно зарегистрируют ли ?
Если по закону, то не должны.
Ссылочка в тему: http://inik2012.livejournal.com/2166.html
salut__521 27 декабря 2017 | 14:42
Ваш пачпарт, гражданин... Да не партбилет со следами поцелуев! И не просроченное кегебистское удостоверение со следами полового акту! Пачпарт, пачпарт!.. Не знаете что это? Ладно, регистрируйте этого бомжа, но в последний раз, учтитете!