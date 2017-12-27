«Мелкой местью» назвали в ЦИКе заявление Алексея Навального о биографии и доходах председателя ЦИК Э.Памфиловой

Пресс-служба ведомства сегодня опубликовала соответствующее разъяснение.

Из более чем 30 миллионов рублей, задекларированных Памфиловой в виде доходов за прошлый год, лишь пять с половиной являются зарплатой. Остальное — деньги, полученные от продажи дома и земельного участка, этот доход не имеет отношения к работе чиновницы, — пояснили в пресс-службе Центризбиркома. Тем не менее, ежемесячная зарплата Эллы Памфиловой, исходя из опубликованных данных, составляет почти 500 тысяч рублей. В ЦИКе также прояснили детали биографии главы избирательной комиссии: профсоюзную организацию Памфилова якобы возглавляла менее трех лет, а до этого почти 10 лет работала мастером по ремонту электронной аппаратуры и инженером-технологом «Мосэнерго». Прозвучавшие личные комментарии Навального в Центризбиркоме восприняли как «мелкую месть, не достойную ни политика, ни мужчины». Напомню, оппозиционный политик вчера назвал Памфилову «номенклатурным нахлебником» и опубликовал сведения о собственных доходах, указав, что глава ЦИК в год зарабатывает примерно столько, сколько он за шесть лет. «Наша прекрасная Элла Памфилова, — написал Навальный, — в режиме истерики заявила, что она «12 лет в советские времена отпахала. Как можно узнать из её официальной биографии, «пахала» она на профсоюзной должности в «Мосэнерго», — заключил политик.

После отказа в регистрации кандидатом Алексей Навальный объявил «забастовку избирателей». В Кремле сочли необходимым проверить законность призывов политика к бойкоту выборов.