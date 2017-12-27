«Мелкой местью» назвали в ЦИКе заявление Алексея Навального о биографии и доходах председателя ЦИК Э.Памфиловой
Пресс-служба ведомства сегодня опубликовала соответствующее разъяснение.
Из более чем 30 миллионов рублей, задекларированных Памфиловой в виде доходов за прошлый год, лишь пять с половиной являются зарплатой. Остальное — деньги, полученные от продажи дома и земельного участка, этот доход не имеет отношения к работе чиновницы, — пояснили в пресс-службе Центризбиркома. Тем не менее, ежемесячная зарплата Эллы Памфиловой, исходя из опубликованных данных, составляет почти 500 тысяч рублей. В ЦИКе также прояснили детали биографии главы избирательной комиссии: профсоюзную организацию Памфилова якобы возглавляла менее трех лет, а до этого почти 10 лет работала мастером по ремонту электронной аппаратуры и инженером-технологом «Мосэнерго». Прозвучавшие личные комментарии Навального в Центризбиркоме восприняли как «мелкую месть, не достойную ни политика, ни мужчины». Напомню, оппозиционный политик вчера назвал Памфилову «номенклатурным нахлебником» и опубликовал сведения о собственных доходах, указав, что глава ЦИК в год зарабатывает примерно столько, сколько он за шесть лет. «Наша прекрасная Элла Памфилова, — написал Навальный, — в режиме истерики заявила, что она «12 лет в советские времена отпахала. Как можно узнать из её официальной биографии, «пахала» она на профсоюзной должности в «Мосэнерго», — заключил политик.
После отказа в регистрации кандидатом Алексей Навальный объявил «забастовку избирателей». В Кремле сочли необходимым проверить законность призывов политика к бойкоту выборов.
Комментарии29
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captain_ 27 декабря 2017 | 14:10
Русские коней на переправе не меняют.
А козла на краю пропасти не стоит менять тем более.
Ступайте за ним, бараны - он знает дорогу....
Все на выборы! Ггг...
vor_borisych 27 декабря 2017 | 14:12
Лёха всегда был мелочен...
и жаден.
patrik40 27 декабря 2017 | 14:15
Оппозиционный политик вчера назвал Памфилову «номенклатурным нахлебником» и опубликовал сведения о собственных доходах, указав, что глава ЦИК в год зарабатывает примерно столько, сколько он за шесть лет...
Если "борьбу с коррупцией" один раз подмять, потом другой раз, потом им начинать дырки в в своей политической карьере затыкать, как душе будет угодно, то это уже не борьба с коррупцией будет, а кистень... В.Шарапов.
her 27 декабря 2017 | 14:17
«Мелкой местью» назвали в ЦИКе заявление Алексея Навального о биографии и доходах председателя ЦИК Э.Памфиловой
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Ну так не хрен было нваезжать на Навальгного, типа - я 12 лет пахала, а он тунеядец. А теперь выясняется что путинский чиновник Памфилова в 3 с лишним раза богаче бизнесмена Навального. С каких это пор, чиновники стали богаче бизнесменов.
Скурвилась Памфмилова, раньше была, типа - демократка, а теперь - обыкновенная шестерка Путина, прислуживающая путинской власти.
evgolius7 27 декабря 2017 | 14:22
Во время спора с Навальным Памфилова сказала: "Я не женщина, я председатель Центральной избирательной комиссии!"
В России появился новый пол - не женщина, не мужчина, не трансвестит, а председатель Центральной избирательной комиссии!
georg100 27 декабря 2017 | 14:17
Навальный единственный МУЖИК в российской политике. И сажали его, и пугали его, и купить пытались.... Не ломается, молодец, стойкий оловянный солдат. Уважаю таких.
А эта кучка престарелых, вонючих тряпок из ЦИрКа, ничего кроме брезгливого отвращения не вызывает. Даже ненависти не вызывают, просто брезгливое отвращение.
indeezjoe 27 декабря 2017 | 14:24
patrik40: Забавно, но в своей декларации Навальный забыл указать два дома во Франции у себя и своей жены и владение пакетом акций французских виноделен, а так же доходы по компенсационным выплатам по решениям ЕСПЧ.
Скромняга....
;-))
ura_123 27 декабря 2017 | 14:36
indeezjoe: Нехохлик,а ты документально подтверди наличие двух домов во Франции и владение пакетом акций этих виноделен. Ты похоже перепутал с Навальным НеДимона))))
Эх-ты,герой-панфиловец!
punyoshohlai 27 декабря 2017 | 14:41
ura_123:
- памфиловец
indeezjoe 27 декабря 2017 | 14:14
captain_: Хохлик, ты же уже со дна пропасти вещаешь? Ну и как там?...
;-))
nikitin43 27 декабря 2017 | 14:14
captain_: посмотрим как элла обоснует ожидаемую массовую мастурбацию за путена на . кавказе , мордовии , башкирии ...
ohotnik58 27 декабря 2017 | 14:11
Я продала хату, пошла бомжевать,
Чтоб Путину легше народ обирать.
indeezjoe 27 декабря 2017 | 14:11
А ни на что "крупное" Сисян не способен... Только возбуждать зависть у неумех и лузеров публикациями лживых сведений о чужих доходах... Зависть человеческая - страшная сила...
;-))
sim202_ 27 декабря 2017 | 14:22
indeezjoe:
11.80
Такими темпами скоро дачку за 20 лямов прикупишь... 0_о
indeezjoe 27 декабря 2017 | 14:27
sim202_: Завидуешь?... Как-то неубедительно... Надо сильнее - скажи, что дачку я куплю на Лазурном берегу Франции...
;-))
;
sim202_ 27 декабря 2017 | 14:34
indeezjoe:
Ласты уже купил?
Или еще копишь?))) о_0
olegleon 27 декабря 2017 | 14:12
"Итого мой доход за 2011-2016 годы: 41 233 808, 71 руб.
За это время было выплачено 3 107 250 рублей налогов и сборов" (Навальный)
вопрос хомячкам: какая ставка налога действует в РФ, если с 41 миллиона надо уплатить всего 3,1 млн налогов и сборов?
punyoshohlai 27 декабря 2017 | 14:45
olegleon:
Открывай Налоговый кодекс, если умеешь читать и усваивать прочитанное, бери калькулятор, если умеешь считать. Читай и считай. Почувствуй себя налоговым инспектором
dorin1987 27 декабря 2017 | 14:14
Всегда забавно, как путиноиды за 11,8 защищают непомерные доходы шоблы царька РФ. Ирония-с.
vaka257 27 декабря 2017 | 14:15
Знаем мы этих профсоюзных,комсомольских и партийных пахарей - числятся на на должности инженера(мастера,рабочего) ,а даже не знают,где их рабочее место находится...
sim202_ 27 декабря 2017 | 14:17
С мильёнами начальнЕцы ЦИК уже сел в лужу.
Но продолжает активно пускать пузыри.
Я не я , и хата не моя...)))
filosof64 27 декабря 2017 | 14:18
Это не месть, это открывает морду лица эллочки....
dekadik 27 декабря 2017 | 14:19
Они оба ни на макаронах сидели с сахарным песком....грех жаловаться
trans 27 декабря 2017 | 14:21
Надо же, отпахала она на производстве целых 9 лет.... труженница, млин. А сколько пенсионеров отпахали на производстве по 30 -40 лет и имеют нищенскую пенсию в то время как памфиловы в миллионах купаются.
И откуда у чиновницы такой дорогущий особняк взялся?!
hiryrg 27 декабря 2017 | 14:22
Чего они так всполошились-то?
piter_ug 27 декабря 2017 | 14:22
То, что председательша работает на ПЖиВ - это пятно на всю жизнь.
А ее деятельность до этого, ее доходы - мелочи жизни.
max3446 27 декабря 2017 | 14:24
Какая же низкая мерзкая ничтожная тварь этот навральный. Такой кусок навоза человечество еще не видело! Да его весь мир если не презирает, то в скором времени должно это начать делать
nik213 27 декабря 2017 | 14:36
max3446: его весь мир если не презирает, то в скором времени должно это начать делать
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Но хуйлом весь мир почему-то называет известного всем плешивого лилипута
anji70 27 декабря 2017 | 14:33
Когда жульё начинают на свет вытаскивать, сразу начинаются истерики на тему «не мужчина», «не человек», а чего она тогда женщина пошла в чиновники, где нет мужчин и женщин, а есть налогоплательщики и чинуши.