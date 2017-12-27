Z Архив новостей новости
5 29 6 1840
14:06, 27 декабря 2017

«Мелкой местью» назвали в ЦИКе заявление Алексея Навального о биографии и доходах председателя ЦИК Э.Памфиловой

Пресс-служба ведомства сегодня опубликовала соответствующее разъяснение.

Из более чем 30 миллионов рублей, задекларированных Памфиловой в виде доходов за прошлый год, лишь пять с половиной являются зарплатой. Остальное — деньги, полученные от продажи дома и земельного участка, этот доход не имеет отношения к работе чиновницы, — пояснили в пресс-службе Центризбиркома. Тем не менее, ежемесячная зарплата Эллы Памфиловой, исходя из опубликованных данных, составляет почти 500 тысяч рублей. В ЦИКе также прояснили детали биографии главы избирательной комиссии: профсоюзную организацию Памфилова якобы возглавляла менее трех лет, а до этого почти 10 лет работала мастером по ремонту электронной аппаратуры и инженером-технологом «Мосэнерго». Прозвучавшие личные комментарии Навального в Центризбиркоме восприняли как «мелкую месть, не достойную ни политика, ни мужчины». Напомню, оппозиционный политик вчера назвал Памфилову «номенклатурным нахлебником» и опубликовал сведения о собственных доходах, указав, что глава ЦИК в год зарабатывает примерно столько, сколько он за шесть лет. «Наша прекрасная Элла Памфилова, — написал Навальный, — в режиме истерики заявила, что она «12 лет в советские времена отпахала. Как можно узнать из её официальной биографии, «пахала» она на профсоюзной должности в «Мосэнерго», — заключил политик.

После отказа в регистрации кандидатом Алексей Навальный объявил «забастовку избирателей». В Кремле сочли необходимым проверить законность призывов политика к бойкоту выборов.

Комментарии

29

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти
>
Не заполнено
Не заполнено

Забыли пароль?

Не заполнено
Не заполнено минимум 6 символов
Не заполнено

На вашу почту придет письмо со ссылкой на страницу восстановления пароля

X
ОТМЕНА

Войти через соцсети:

X Q / 0
Зарегистрируйтесь

Если нет своего аккаунта

Авторизируйтесь

Если у вас уже есть аккаунт

captain_ 27 декабря 2017 | 14:10

Русские коней на переправе не меняют.
А козла на краю пропасти не стоит менять тем более.
Ступайте за ним, бараны - он знает дорогу....

Все на выборы! Ггг...

vor_borisych 27 декабря 2017 | 14:12

Лёха всегда был мелочен...

и жаден.

patrik40 27 декабря 2017 | 14:15

Оппозиционный политик вчера назвал Памфилову «номенклатурным нахлебником» и опубликовал сведения о собственных доходах, указав, что глава ЦИК в год зарабатывает примерно столько, сколько он за шесть лет...

Если "борьбу с коррупцией" один раз подмять, потом другой раз, потом им начинать дырки в в своей политической карьере затыкать, как душе будет угодно, то это уже не борьба с коррупцией будет, а кистень... В.Шарапов.

her 27 декабря 2017 | 14:17

«Мелкой местью» назвали в ЦИКе заявление Алексея Навального о биографии и доходах председателя ЦИК Э.Памфиловой
--------------
Ну так не хрен было нваезжать на Навальгного, типа - я 12 лет пахала, а он тунеядец. А теперь выясняется что путинский чиновник Памфилова в 3 с лишним раза богаче бизнесмена Навального. С каких это пор, чиновники стали богаче бизнесменов.
Скурвилась Памфмилова, раньше была, типа - демократка, а теперь - обыкновенная шестерка Путина, прислуживающая путинской власти.

evgolius7 27 декабря 2017 | 14:22

Во время спора с Навальным Памфилова сказала: "Я не женщина, я председатель Центральной избирательной комиссии!"
В России появился новый пол - не женщина, не мужчина, не трансвестит, а председатель Центральной избирательной комиссии!

georg100 27 декабря 2017 | 14:17

Навальный единственный МУЖИК в российской политике. И сажали его, и пугали его, и купить пытались.... Не ломается, молодец, стойкий оловянный солдат. Уважаю таких.
А эта кучка престарелых, вонючих тряпок из ЦИрКа, ничего кроме брезгливого отвращения не вызывает. Даже ненависти не вызывают, просто брезгливое отвращение.

indeezjoe 27 декабря 2017 | 14:24

patrik40: Забавно, но в своей декларации Навальный забыл указать два дома во Франции у себя и своей жены и владение пакетом акций французских виноделен, а так же доходы по компенсационным выплатам по решениям ЕСПЧ.
Скромняга....
;-))

ura_123 27 декабря 2017 | 14:36

indeezjoe: Нехохлик,а ты документально подтверди наличие двух домов во Франции и владение пакетом акций этих виноделен. Ты похоже перепутал с Навальным НеДимона))))
Эх-ты,герой-панфиловец!

punyoshohlai 27 декабря 2017 | 14:41

ura_123:
- памфиловец

indeezjoe 27 декабря 2017 | 14:14

captain_: Хохлик, ты же уже со дна пропасти вещаешь? Ну и как там?...
;-))

nikitin43 27 декабря 2017 | 14:14

captain_: посмотрим как элла обоснует ожидаемую массовую мастурбацию за путена на . кавказе , мордовии , башкирии ...

ohotnik58 27 декабря 2017 | 14:11

Я продала хату, пошла бомжевать,
Чтоб Путину легше народ обирать.

indeezjoe 27 декабря 2017 | 14:11

А ни на что "крупное" Сисян не способен... Только возбуждать зависть у неумех и лузеров публикациями лживых сведений о чужих доходах... Зависть человеческая - страшная сила...
;-))

sim202_ 27 декабря 2017 | 14:22

indeezjoe:
11.80
Такими темпами скоро дачку за 20 лямов прикупишь... 0_о

indeezjoe 27 декабря 2017 | 14:27

sim202_: Завидуешь?... Как-то неубедительно... Надо сильнее - скажи, что дачку я куплю на Лазурном берегу Франции...
;-))
;

sim202_ 27 декабря 2017 | 14:34

indeezjoe:
Ласты уже купил?
Или еще копишь?))) о_0

olegleon 27 декабря 2017 | 14:12

"Итого мой доход за 2011-2016 годы: 41 233 808, 71 руб.
За это время было выплачено 3 107 250 рублей налогов и сборов" (Навальный)

вопрос хомячкам: какая ставка налога действует в РФ, если с 41 миллиона надо уплатить всего 3,1 млн налогов и сборов?

punyoshohlai 27 декабря 2017 | 14:45

olegleon:
Открывай Налоговый кодекс, если умеешь читать и усваивать прочитанное, бери калькулятор, если умеешь считать. Читай и считай. Почувствуй себя налоговым инспектором

dorin1987 27 декабря 2017 | 14:14

Всегда забавно, как путиноиды за 11,8 защищают непомерные доходы шоблы царька РФ. Ирония-с.

vaka257 27 декабря 2017 | 14:15

Знаем мы этих профсоюзных,комсомольских и партийных пахарей - числятся на на должности инженера(мастера,рабочего) ,а даже не знают,где их рабочее место находится...

sim202_ 27 декабря 2017 | 14:17

С мильёнами начальнЕцы ЦИК уже сел в лужу.
Но продолжает активно пускать пузыри.
Я не я , и хата не моя...)))

filosof64 27 декабря 2017 | 14:18

Это не месть, это открывает морду лица эллочки....

dekadik 27 декабря 2017 | 14:19

Они оба ни на макаронах сидели с сахарным песком....грех жаловаться

trans 27 декабря 2017 | 14:21

Надо же, отпахала она на производстве целых 9 лет.... труженница, млин. А сколько пенсионеров отпахали на производстве по 30 -40 лет и имеют нищенскую пенсию в то время как памфиловы в миллионах купаются.

И откуда у чиновницы такой дорогущий особняк взялся?!

hiryrg 27 декабря 2017 | 14:22

Чего они так всполошились-то?

piter_ug 27 декабря 2017 | 14:22

То, что председательша работает на ПЖиВ - это пятно на всю жизнь.
А ее деятельность до этого, ее доходы - мелочи жизни.

max3446 27 декабря 2017 | 14:24

Какая же низкая мерзкая ничтожная тварь этот навральный. Такой кусок навоза человечество еще не видело! Да его весь мир если не презирает, то в скором времени должно это начать делать

nik213 27 декабря 2017 | 14:36

max3446: его весь мир если не презирает, то в скором времени должно это начать делать
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Но хуйлом весь мир почему-то называет известного всем плешивого лилипута

(комментарий скрыт)

anji70 27 декабря 2017 | 14:33

Когда жульё начинают на свет вытаскивать, сразу начинаются истерики на тему «не мужчина», «не человек», а чего она тогда женщина пошла в чиновники, где нет мужчин и женщин, а есть налогоплательщики и чинуши.

(комментарий скрыт)

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 26 декабря Поздравить…

5 435 6 5830 26.12
Kэхо москвы, праздники, общество, события
Блоги

Рождённые 22 декабря Поздравить…

5 309 6 8873 22.12
Kэхо москвы, праздники, общество, день рождения, события
Блоги

Рождённые 25 декабря Поздравить…

5 288 6 9114 25.12
Kэхо москвы, праздники, общество, день рождения, события
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Ложная интерпретация Людей на Юго-Востоке, с точки зрения американоукраинцев, либо вовсе нет — пустынная окулированная территория, подлежащая огневой зачистке, либо они порабощены и зомбированы, поэтому, опять же, их нужно срочно вызволять из неволи ракетными установками…

5 201 6 11352 23.12
Kукраина, рф, сша, оружие, конфликты, мнения
Интервью Особое мнение

Виктор Ерофеев гость: Виктор Ерофеев писатель

Если Путин уходит от власти по какой-то причине послезавтра, то народ тоже все 80% передает другому начальнику. Это любовь к начальнику, потому что это перенос ответственности на начальник

5 256 6 22174 20.12
#слушать 39:19 8читать ;смотреть $скачать 9.0 МБ
Kполитика, власть, творчество, видео
Голосование
О чём вы больше сожалеете?
5 135 6 8249 25.12
Блоги

Рамзан Кадыров: Я могу гордиться, если неугоден спецслужбам США США не могут мне простить, что посвятил свою жизнь борьбе с иностранными террористками, среди которых были выкормыши американских спецслужб…

5 156 6 14819 20.12
Kсша, чечня, санкции, события
Блоги

Ксения Собчак телеведущая

+ Диалог с Украиной Диалог с Украиной «После смены власти в России должен быть проведён международно признанный референдум, на котором те люди, которые живут в Крыму, смогут сами определить свою судьбу…»

5 484 6 73682 20.12
8читать ;смотреть
Kукраина, политика, крым, власть, видео, мнения
Блоги

МОК показал эмблему, с которой предлагается выступать российским спортсменам на Олимпиаде На белом фоне красными буквами написано по-английски «Олимпийский спортсмен из России»...

5 167 6 25426 20.12
Kолимпиада-2018, спорт, рф, события
Блоги

+ «Всегда были настоящими государственниками и патриотами» «Всегда были настоящими государственниками и патриотами» Речь Владимира Путина на торжественном вечере, посвящённом Дню работника органов безопасности…

5 117 6 8987 21.12
8читать ;смотреть
Kфсб, общество, силовики, путин, видео, события
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Заявление Госдепа — прямое вмешательство в процесс выборов Я правильно поняла Госдеп: все, к кому «российское Правительство» не «применяет строгие меры» независимыми голосами не являются? Или это очень сложный вопрос?..

5 183 6 14313 10:22
Kполитика, общество, выборы, мнения
Один

Дмитрий Быков ведущий: Дмитрий Быков писатель, журналист

2866640

5 144 6 12090 22.12
#слушать 01:45:14 8читать ;смотреть $скачать 24.1 МБ
Kлитература, общество, видео, передачи
Блоги

+ Владимир Путин: Каким будет будущее, зависит от нашей способности обеспечить необратимость перемен Владимир Путин: Каким будет будущее, зависит от нашей способности обеспечить необратимость перемен Ничто так не подрывает стабильность и не крадёт ресурс развития как неправда, несправедливость, беззаконие, как коррупционная ржавчина…

5 226 6 22007 23.12
8читать ;смотреть
Kпутин, выборы, видео, события
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Удар по Евросоюзу Это тот случай, когда «евродемократам» должно быть не грешно поинтересоваться опытом России, научившейся блестяще решать проблемы сохранения этнического и культурного многообразия…

5 117 6 11833 22.12
Kевросоюз, испания, каталония, политика, сепаратизм, конфликты, мнения
Блоги

+ Владимир Путин сыграл в хоккей на Красной площади Владимир Путин сыграл в хоккей на Красной площади В матче Ночной хоккейной лиги…

5 310 6 31403 23.12
8читать ;смотреть
Kфото, видео, путин, спорт, хоккей, события
Блоги

Рамзан Кадыров: Трампы приходят и уходят, а Иерусалим будет существовать вечно Трамп пригрозил лишить подачек всех, кто проголосует против. В этих условиях ничего не оставалось, как поддакивать США…

5 99 6 10474 22.12
Kтрамп, израиль, политика, мнения

Популярное за неделю

Новости

В СК рассказали о коррупционных схемах бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко Он  знакомился с бизнесменами, узнавал информацию об их фирмах, после чего с помощью своих подчиненных создавал этим компаниям проблемы и «помогал» их решить…

5 41 6 23130
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Ну какое у духов умерших занятие? Правильно: послушать пресс-конференцию Путина и написать о ней с хештегом «Путин крут» под логотипом «Молодой гвардии»...

5 131 6 145535 23.12
#слушать 47:31 8читать ;смотреть $скачать 10.9 МБ
Kполитика, общество, навальный, видео, передачи
Голосование
По следам киноновинок уходящего года.
2867508
Выбираем процесс для программы «Не так!»
5 19 6 14223 24.12
Блоги

Александр Горный блогер, Крым

Грудинин очень, очень опасен Если Кремль хотел добавить интриги для повышения явки, то на мой взгляд, он переборщил. Товарищ-то реальный…

5 542 6 357971 24.12
Kвыборы-2018, грудинин, политика, крым, мнения
Интервью Особое мнение

Виктор Шендерович гость: Виктор Шендерович писатель, журналист

Это репрессивная преступная организация. И через сто лет после ее возникновения все люди, которые испытывают ностальгию по этой организации, должны были бы просто сидеть в подполье…

5 309 6 113137 21.12
#слушать 35:32 8читать ;смотреть $скачать 8.1 МБ
Kфсб, история, политика, власть, репрессии, видео
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 6563873
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3198349

Сегодня в эфире