Бывший директор предприятия «Меньшевик» открыл стрельбу, застрелил человека, после чего забаррикадировался в здании
Происшествие на фабрике «Меньшевик» в Москве. Бывший директор предприятия Илья Аверьянов открыл стрельбу, застрелил одного человека, после чего забаррикадировался в здании. На территории его ищет спецназ.
Полиция сейчас пытается задержать мужчину, который устроил стрельбу на кондитерской фабрике в Москве.
Когда раздались выстрелы, люди стали выпрыгивать из окон второго этажа. Это рассказали ТАСС очевидцы. Первые сообщения о стрельбе на кондитерской фабрике «Меньшевик» появились примерно в 10.20. По данным источников, стрелял из карабина «Сайга» бывший владелец предприятия Илья Аверьянов. У него возник конфликт с нынешними собственниками, один человек был убит, сообщила представитель столичного управления СК Юлия Иванова
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Устроивший стрельбу на фабрике «Меньшевик»: «Если останусь живой, я буду биться до конца» «Вы знаете, я четыре года бьюсь. Они все перекупают, подделывают документы, по поддельным документам отсуживаются. Сегодня утром я пришел на работу, меня стали брать штурмом — с пистолетами, с оружием»...
Сам Аверьянов в эфире канала «Москва-24» сказал, что убил охранника в результате случайного выстрела. Он заявил, что у него отобрали бизнес.
По сведениям источников информагентств, Аверьянов открыл стрельбу по судебным приставам, которые приехали взыскать долги. Согласно данным СПАРК, Илья Аверьянов числится сейчас гендиректором ООО «КФ Меньшевик». Раньше он владел 20% акций этой компании, но с 2005 года предприятие принадлежит другим людям. Три недели назад на компанию было заведено дело о банкротстве по иску Шамсутдина Раджабова. Именно за этим бизнесменом, как передает связанный с изданием Life телеграмм-канал Mash, Аверьянов бегал с карабином по территории всей фабрики. Были сведения, что директор ранил трех человек и взял нескольких в заложники, но полиция эту информацию не подтверждает.
В настоящее время спецназ проводит на фабрике зачистку. Сообщается, что Аверьянова постараются взять живым. Его, вероятно, можно убедить сдасться, сказал в эфире РБК ветеран подразделения антитеррора «Альфа» Андрей Попов.
Впрочем, пока в полиции говорят, что никаких переговоров не ведут. Источники сообщают, что найти беглого директора спецназ пока не может. По их словам, у предприятия большая территория.
Бывший владелец «Меньшевика» неоднократно жаловался на попытки отобрать у него бизнес, сообщили в Генпрокуратуре.
Комментарии17
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captain_ 27 декабря 2017 | 14:08
К 2030 году экономика Турции станет больше чем экономика РФии.
Нас, туркмен, хотя всего 5 миллионов, но мы тоже постараемся обогнать РФию.
Если Путин к тому времени еще будет президентом РФ - я думаю мы это легко сделаем!
gordy 27 декабря 2017 | 14:12
Вишь, как оно: снаружи всё спокойно, а внутри-то, оказывается, огнём горит?
mimozof 27 декабря 2017 | 14:26
Бывший владелец «Меньшевика» неоднократно жаловался на попытки отобрать у него бизнес, сообщили в Генпрокуратуре.
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Заяц пришел жаловаться волкам на притеснения собак!
kindman_a 27 декабря 2017 | 14:28
"....по иску Шамсутдина Раджабова...."
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Кондитер в седьмом поколении, да, мля?
mimozof 27 декабря 2017 | 14:31
Среди комментариев на Сайте 70% платных троллей, 20% отповедь троллям, 7% больных и недоумков и 3% нормальных.
Это мое оценочное суждение.
mitosss 27 декабря 2017 | 14:13
captain_: сиди в своей жмеринке и не воняй
piterjanis 27 декабря 2017 | 14:21
captain_: у вас комплекс неполноценности
viteck 27 декабря 2017 | 14:21
"...после чего забаррикадировался в здании. На территории его ищет спецназ"
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Офигеть. Человек забаррикадировался в здании, а спецназ его ищет и не может найти на территории. Вопрос - что курит спецназ?
r88w556xl4 27 декабря 2017 | 14:25
captain_: Эй, туркмен, а что ты прописался на российском сайте? Какого тебе хрена тут надо? Или финансовый интерес? Тебе манатами за комменты платят или центами?
Ну а вообще большинство ненавидящих Россию комментаторов этого сайта либо хохлы, либо пейсатые, либо выкидыши 90-х с Брайтон-Бич.
dekadik 27 декабря 2017 | 14:12
Довели мужика гребанные кровососы.
sbk 27 декабря 2017 | 14:21
Забаррикадировался в здании, а ищут на территории?
wattman 27 декабря 2017 | 14:31
sbk: Я бы тоже искал на территории. А вечером - там, где светло...
Спецназовец тоже человек и хочет жить!
basel812 27 декабря 2017 | 14:21
Права русских людей путиноиды будут защищать где угодно, только не в России.
Здесь об этих правах осетинские прокуроры позаботятся.
domtrubaiiiataji 27 декабря 2017 | 14:32
в рабсосии полным ходом идет гражданская война. правда пока еще только "холодная", но до горячей всего один шаг
gotoviy_emigrant 27 декабря 2017 | 14:34
Шамсутдин Раджабов узнал цену денег
point3d 27 декабря 2017 | 14:35
Удивительно, но факт.
Россия исламизируется и криминализируется намного быстрее Европы.
igor20012 27 декабря 2017 | 14:39
"...на территории его ищет спецназ.." Какой это спецназ ?! Эта новость появилась 8 часов назад-и что, какой результат ? Они там что-грибы ищут со спецназом ?! Это не спецназ-это просто толпа хорошо экипированых идиотов.