Бывший директор предприятия «Меньшевик» открыл стрельбу, застрелил человека, после чего забаррикадировался в здании

Происшествие на фабрике «Меньшевик» в Москве. Бывший директор предприятия Илья Аверьянов открыл стрельбу, застрелил одного человека, после чего забаррикадировался в здании. На территории его ищет спецназ.

Полиция сейчас пытается задержать мужчину, который устроил стрельбу на кондитерской фабрике в Москве.

Когда раздались выстрелы, люди стали выпрыгивать из окон второго этажа. Это рассказали ТАСС очевидцы. Первые сообщения о стрельбе на кондитерской фабрике «Меньшевик» появились примерно в 10.20. По данным источников, стрелял из карабина «Сайга» бывший владелец предприятия Илья Аверьянов. У него возник конфликт с нынешними собственниками, один человек был убит, сообщила представитель столичного управления СК Юлия Иванова

Сам Аверьянов в эфире канала «Москва-24» сказал, что убил охранника в результате случайного выстрела. Он заявил, что у него отобрали бизнес.По сведениям источников информагентств, Аверьянов открыл стрельбу по судебным приставам, которые приехали взыскать долги. Согласно данным СПАРК, Илья Аверьянов числится сейчас гендиректором ООО «КФ Меньшевик». Раньше он владел 20% акций этой компании, но с 2005 года предприятие принадлежит другим людям. Три недели назад на компанию было заведено дело о банкротстве по иску Шамсутдина Раджабова. Именно за этим бизнесменом, как передает связанный с изданием Life телеграмм-канал Mash, Аверьянов бегал с карабином по территории всей фабрики. Были сведения, что директор ранил трех человек и взял нескольких в заложники, но полиция эту информацию не подтверждает.

В настоящее время спецназ проводит на фабрике зачистку. Сообщается, что Аверьянова постараются взять живым. Его, вероятно, можно убедить сдасться, сказал в эфире РБК ветеран подразделения антитеррора «Альфа» Андрей Попов.

Впрочем, пока в полиции говорят, что никаких переговоров не ведут. Источники сообщают, что найти беглого директора спецназ пока не может. По их словам, у предприятия большая территория.

Бывший владелец «Меньшевика» неоднократно жаловался на попытки отобрать у него бизнес, сообщили в Генпрокуратуре.