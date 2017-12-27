В Центризбиркоме опровергают информацию, обнародованную Алексеем Навальным, о доходах главы комиссии Эллы Памфиловой

В ЦИКе эти факты называют убийственными. Как пояснили в комиссии, в декларации за 2016 год Памфилова, действительно, указала доход в 30 миллионов рублей. Однако ее зарплата составила 5 миллионов, остальное – разовый доход, полученный от продажи дома и земельного участка. Личные комментарии Навального могут восприниматься как мелкая месть, недостойная ни политика, ни мужчины, — отметили в пресс-службе ЦИКа.



В понедельник Центризбирком отказал в регистрации инициативной группы в поддержку самовыдвижения Навального на выборах президента.