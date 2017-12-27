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13:32, 27 декабря 2017

В Центризбиркоме опровергают информацию, обнародованную Алексеем Навальным, о доходах главы комиссии Эллы Памфиловой

В ЦИКе эти факты называют убийственными. Как пояснили в комиссии, в декларации за 2016 год Памфилова, действительно, указала доход в 30 миллионов рублей. Однако ее зарплата составила 5 миллионов, остальное – разовый доход, полученный от продажи дома и земельного участка. Личные комментарии Навального могут восприниматься как мелкая месть, недостойная ни политика, ни мужчины, — отметили в пресс-службе ЦИКа.

В понедельник Центризбирком отказал в регистрации инициативной группы в поддержку самовыдвижения Навального на выборах президента.

Комментарии

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vor_borisych 27 декабря 2017 | 13:34

Нет на выборах Сисяна - нет на выборах ОБМАНА !!!

patrik40 27 декабря 2017 | 13:48

Личные комментарии Навального могут восприниматься как мелкая месть, недостойная ни политика, ни мужчины...

По видео и фотографиям видно, что мужик из этих двоих - Юлия Навальная.

patrik40 27 декабря 2017 | 13:53

То что Алексей Навальный вывалил эту информацию не до, а после отказа в регистрации, говорит о нём как о нехорошей сварливой бабе, вроде тек рыночных хабалок, которые поссорившись, начинают обзывать друг друга "проститутками" и выставлять на всеобщее обозрение интимные связи оппонентки, секретами которых они делились до ссоры.

nikitin43 27 декабря 2017 | 13:56

patrik40: сам то за холуя собчака и березовского голосовать будешь , наследника ельцина великого .

r88w556xl4 27 декабря 2017 | 14:07

Разоблачена очередная вонючая ложь из дупла анального.

padun 27 декабря 2017 | 14:41

r88w556xl4: Замолчите все - она полностью неуиноувна в натуре

georg100 27 декабря 2017 | 14:09

Навальный единственный МУЖИК в российской политике. И сажали его, и пугали его, и купить пытались.... Не ломается, молодец, стойкий оловянный солдат. Уважаю таких.
А эта кучка престарелых, вонючих тряпок из ЦИрКа, ничего кроме брезгливого отвращения не вызывает. Даже ненависти не вызывают, просто брезгливое отвращение.

ura_123 27 декабря 2017 | 14:15

nikitin43: Прикольно наблюдать как вся пригожинская свора в едином порыве,прямо как 28 героев-ПАНФИЛОВЦЕВ накинулись на Навального)))))

letrauer 27 декабря 2017 | 14:27

ura_123: да уж, истерика у пригожинских подтирок просто показательная...оно и понятно, ведь что ожидает этих воров-памфиловых в ближайшем будущем? щас как начнут конфисковывать все нажитое непосильными трудами...да из европ-америк выпинывать ихних выплодков...представляю как это ворье пригожинские подтирки дрючит, чтобы активнее гадили в коментах...

m_doc 27 декабря 2017 | 14:00

patrik40: Вполне в его изысканно привозном стиле. Помнится, некоторое время назад, озлившись на Собчак, он выдал в твиттере сущий шедевр: "Ксюша Собчак, она золотой лобок России и матёрая интеллектуалка, сначала показывала за деньги трусы и что под ними, а теперь надела очки."
Прикиньте, хомки, как вот ЭТО блистало бы красноречием на международных тусовках. Особенно, скажем, где-нить в Азии или Африке:)

balya 27 декабря 2017 | 14:19

patrik40: Да ладно вам, просто человек опубликовал доход своей семьи, о которой ходит столько разных слухов и которые, надо сказать, создают негативное мнение о Навальном и для сравнения предложил доход, который зарегистрировала Памфилова. Ну и что это за месть такая? А ЦИК "объяснил", что зарплата у Памфиловой - 5 млн. рублей, а остальное от продажи дома и земельного участка. Это ж в какой деревне такие цены и опять же на какие деньги построен такой дом и приобретён земельный участок, неужели на зарплату секретаря профсоюзного комитета или когда руководила Пенсионным фондом России.

letrauer 27 декабря 2017 | 14:20

patrik40: неважно...капец твоим памфиловым - счета-виллы арестуют, из европ-америк вместе с тупыми выплодками выпнут... а в раиссии, глядишь, от домоы-квартир тоже только угольки остануться...а впреди только фонари...

rassvet_12 27 декабря 2017 | 13:54

patrik40: Да он больной, психически нездоровый. На Панфилову накинулся, хотя она отношения к его уголовке вообще не имеет.

m_doc 27 декабря 2017 | 14:04

rassvet_12: Ещё чуть-чуть, и Лёха грохнулся бы навзничь на пол и заверещал мерзким голосом "хачу в президенты, аааа!!!!", суча в воздухе ножонками и ручонками.

balya 27 декабря 2017 | 14:23

m_doc: О тролли разошлись и не остановишь..., только дай им Навального "пожевать". А что этично или нет - не вам, господа без чести и совести, обсуждать.

m_doc 27 декабря 2017 | 14:33

balya: Пафосу-то, пафосу. Прям Сара Бернар:)

ura_123 27 декабря 2017 | 14:04

rassvet_12: Дружок,кто накинулся на панфилову???
Ты видео смотрел или абы чО ляпнуть?

rassvet_12 27 декабря 2017 | 14:19

ura_123: https://echo.msk.ru/blog/corruption/2117918-echo/

ura_123 27 декабря 2017 | 14:28

rassvet_12: Ты сам видео смотрел или со слов коллег по "цеху" тут сказки рассказываешь?

zor 27 декабря 2017 | 13:53

vor_borisych: Если Элла работает в этом кремлевском борделе всего за 5 миллионов,то Элла просто дешевка.

sbk 27 декабря 2017 | 13:59

zor: За 416 666р в месяц? При том, что "выборы" вообще не каждый год?

rassvet_12 27 декабря 2017 | 14:06

sbk: Для футболиста мизер например. Она глава ЦИК, топменеджер.

letrauer 27 декабря 2017 | 14:29

rassvet_12: и что? да на ее место можно лотерей выбирать.

sbk 27 декабря 2017 | 14:46

rassvet_12: Будь она футболистом - и вопросов нет.
Он сам деньги зарабатывает, не из бюджета тянет (я не о российском футболе, конечно).

vlabumur 27 декабря 2017 | 13:36

смотрю официальный сайт ЦИК.

Памфилова Э.А.Декларированный годовой доход (руб.)
30 657 503,95*
* декларированный годовой доход включает в себя и доход, полученный от продажи жилого дома и земельного участка.

И у всех членов ЦИК. много миллионные доходы

Так и вспоминается "Золотой теленок."


Интересный Вы человек, Александр Иванович! Всё у вас в порядке. Удивительно! С таким счастьем, и на свободе!

olegleon 27 декабря 2017 | 13:37

"Однако ее зарплата составила 5 миллионов, остальное – разовый доход, полученный от продажи дома и земельного участка"

но технически это тоже доход. хотя Навальный и смухлевал, сравнивая свою зарплату с общим доходом Памфиловой, причём за специально подобранный период

m_doc 27 декабря 2017 | 13:44

olegleon: Только почему-то в продаже дома особых сомнений нет, а т.н. предпринимательская деятельность Навального выглядит как прикрытие для мошеннических схем. Навал - ещё тот специялист и трудоголик. А судя по его неадекватному поведению в ЦИК, уже и с головой дружить перестаёт.

nikitin43 27 декабря 2017 | 13:49

m_doc: ещё он весь лес в расеи продал китаю вместе с островом даманским .

m_doc 27 декабря 2017 | 13:50

nikitin43: В мечтах? Запросто.

danko_shkoora 27 декабря 2017 | 13:56

nikitin43: Такие как он всё продадут лишь бы набить свой карман , а на народ им наплевать.

sevzap 27 декабря 2017 | 14:00

Пуйло с корефанами и соседями по даче уже 18 лет страну грабит

ura_123 27 декабря 2017 | 14:06

m_doc: Це хлопчик,в чём именно выражалось "его неадекватное поведение" ?

ulvurg 27 декабря 2017 | 13:41

Крупный факт для налогоплательщиков-мелкая месть для госслужащих.Два непересекающихся мира...

vaka257 27 декабря 2017 | 13:41

Так доход всё же 30 млн или деньги от продажи дома Памфилова выбросила или отдала на благотворительность?! Чего придуриваться?!...

danko_shkoora 27 декабря 2017 | 13:58

vaka257: Ещё не один либерал (хомяк) не дал даже копейку на благотворительность - это ваша черты характера, т.е. жадность со вривостью.

ura_123 27 декабря 2017 | 14:08

danko_shkoora: А вы там пригожинские сплошь и рядом меценаты за президентский грант в 11.80 ?

mark60n 27 декабря 2017 | 14:27

ura_123:А у вас с Маришкой,какой грант на ЭХЕ?

olegleon 27 декабря 2017 | 14:00

vaka257: "Итого мой доход за 2011-2016 годы: 41 233 808, 71 руб.
За это время было выплачено 3 107 250 рублей налогов и сборов"

Вам напомнить какая ставка на доход в РФ? так сколько Лёша должен был заплатить НДФЛ с дохода в 41 млн. рублей?

nikitin43 27 декабря 2017 | 13:42

ни дня без позитива кремлю .

sim202_ 27 декабря 2017 | 13:43

24 миллиона - разовый доход, вроде как и не считается...
А откуда, собссно, взялась недвижимость на 24.000.000руб ???

Это была бабушкина дача?

m_doc 27 декабря 2017 | 13:52

sim202_: Кого знаю из москвичей условно среднего класса, дачи есть у всех ещё с советских времён. А сколько стоит земля в Подмосковье, вам поможет узнать Гугл. Дерзайте!

sim202_ 27 декабря 2017 | 14:08

m_doc:
Очень живо представляю себе Памфилову с тяпкой на шести сотках...

m_doc 27 декабря 2017 | 14:18

sim202_: Почему бы и нет. Она тоже была молодой и, между прочим, вполне прилекательной женщиной женщиной.
http://star-magazine.ru/wp-content/uploads/2016/12/74d730666e4722fef4a20d1410f58f9f48171067-400x600.jpg

sim202_ 27 декабря 2017 | 14:27

m_doc:
///Она тоже была молодой и, между прочим, вполне прилекательной женщиной///
Хочешь сказать - этим и заработала себе избушку?
Фффууу, портяныч...
Она всё же не просто так, а политическая...

m_doc 27 декабря 2017 | 14:43

sim202_: В твоём окружении красивые женщины исключительно телом зарабатывают? Или это у тебя больной вопрос - бесплатной популярностью пользуешься только у старух а-ля Шапокляк? Старик Фрейд именно так бы и подумал:)

sim202_ 27 декабря 2017 | 14:46

m_doc:
С 12-го года говорю на сайте:
"Сам дурак" - единственное оружие потреёта.
На большее не хватает ни ума, ни фантазии...
Потому он и потреёт, что думать нечем -
за него начальнег думает... )))

yrich039 27 декабря 2017 | 14:02

sim202_: Это Москва, убогий, а не какая то там Жмеринка!
Учи матчасть!

ura_123 27 декабря 2017 | 14:10

yrich039: уриныч,а ты дальше своей ЖмЭринки куда нибудь выезжал?

sim202_ 27 декабря 2017 | 14:11

yrich039:
Так и расскажи, откуда у неё была избушка на Рублёвке, убогое...)))
За пять тыщ рублёв и прикупила, как известный шахтёр?

dedmoroz 27 декабря 2017 | 13:43

А што не так ? Про 30 и писалось. Декларация есть. Ждем от нее ложный донос о незаконном сборе (т.е. преступном) денег Навальным .

sedoi63 27 декабря 2017 | 13:47

Очень жаль, что такие мелочные и продажные люди как Элла Памфилова уничтожают будущее России. Пройдет совсем немного времени, когда детям и внукам будет очень стыдно осознавать свою принадлежность к роду Памфиловых.

yrich039 27 декабря 2017 | 14:06

sedoi63: Очень жаль, что в России так и не родилась настоящая либеральная интеллигенция!
Разве можно считать эту гопоту за либеральную интеллигенцию?
Если они пойдут вслед за другим деятелем - Борей Ураганом, то я нисколько не удивлюсь и скажу , что на свете есть справедливость и Господь Бог!

m_doc 27 декабря 2017 | 14:12

yrich039: Среди ветеранов того же Яблока приличные люди точно были (Артемьев, Задорнов, Иваненко, сам Явлинский, Хованская), но с недавних времён опп. тусовка превратилась в сборище мелких пакостников и городских сумасшедших. Почему так случилось, не знаю.

curhatuy6 27 декабря 2017 | 13:50

ВЦК заговорил, как-бы помягче сказать... По дамски:)))

danko_shkoora 27 декабря 2017 | 13:53

У него соответствующая фамилия - Навральный и из этого нужно исходить Не прошел проект госдепа США, вот и бесятся такие как Навральный и его хозяева из госдепа.

makap 27 декабря 2017 | 13:55

За пять миллионов на заводе пахать и пахать: 20 человек целый год без отдыха. Вот что убийственно: Жировать на горбу униженных.

dedmoroz 27 декабря 2017 | 14:01

makap: Что характерно, зарплаты себе назначать в 500000 или как у отдельных штацких 195 000 000 в месяц это законно,а когда люди добровольно отправляют незаконно.

dft 27 декабря 2017 | 13:58

Ок. Зарплата в 5000000 это 412 тыс в мес. Не до фуя ли?

bja_1950 27 декабря 2017 | 14:06

Кому еще не понятно, что Памфилова назначена на эту должность исключительно только для того, чтобы народ "выбирал" именно того, кого в Кремле задумали?

sergei_tn 27 декабря 2017 | 14:11

Личные комментарии Навального могут восприниматься как мелкая месть, недостойная ни политика, ни мужчины, — отметили в пресс-службе ЦИКа.
----------------------------------------
А ее слова как должны быть восприняты? Как речь достойная чиновницы ЦИКа?

А Путину она что скажет по поводу его 4-5 срока? Или настолько ничего, что даже простит ему неявку на собственную регистрацию :)

balya 27 декабря 2017 | 14:12

Доход в 30 млн. рублей есть в налоговой декларации, о том, что Э.А. Памфилова "отпахала" в профсоюзном комитете Мосэнерго тоже имеется, в Википедии. Ну и чего тут опровергать? И что тут недостойного сказал Навальный? Смешно. Согласна с Ройзманом, который сказал, что Панфилова похожа на вахтёршу с установкой - НЕ ПУЩАТЬ, а потом она же председатель ЦИК, а это - мужская работа, ну а "Раз назвался груздем, то полезай в кузов". А ЦИК - такая обидчивая барышня, ой-ой-ёй....

sbk 27 декабря 2017 | 14:18

А дом с участком стоимостью 25 лямов просто с неба упал?

(комментарий скрыт)

alexandr400 27 декабря 2017 | 14:37

Что-то у них всех разовые доходы, но почему-то каждый год. Госпожа Панфилова просто их приличной женщины становится держимордой, а жаль.

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