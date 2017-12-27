В этом году сотрудники ГИБДД выявили более 240 тысяч фактов эксплуатации автобусов с техническими неисправностями
В этом году сотрудники ГИБДД выявили более 240 тысяч фактов эксплуатации автобусов с техническими неисправностями, в том числе, с неисправной рулевой и тормозной системами. Об этом сообщили в МВД. 25 декабря у станции метро «Славянский бульвар» в Москве рейсовый автобус въехал в подземный переход. Погибли 4 человека, 11 пострадали. Рассматриваются две версии ЧП: водитель мог не справиться с управлением либо автобус был неисправен.
Комментарии8
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kasperyan 27 декабря 2017 | 13:34
240 тысяч - это все автобусы?
grossalex112017 27 декабря 2017 | 13:50
kasperyan: Прикольно да ? ;)) Еще смешнее цифры погибших при авариях с участием этих автобусов - обхохочешься !!!
А самое смешное - вне плановая проверка ВСЕГО автобусного парка МОсквы несправностей не выявила !!!
gordy 27 декабря 2017 | 14:01
"В этом году сотрудники ГИБДД выявили более 240 тысяч фактов эксплуатации автобусов с техническими неисправностями"
То есть, могло быть хуже?
andreyoo 27 декабря 2017 | 13:48
А есть ли в России столько автобусов?
И что за неисправности? Может там лампочки подсветки номерного знака?
drtomsky 27 декабря 2017 | 13:51
А я бы рассмотрел две другие версии: теракт и психиатрическую.
Это у меня от просмотра видео и длительного водительского опыта.
grossalex112017 27 декабря 2017 | 13:56
drtomsky: А ты пробовал водить автобус ЛИАЗ ? Поговори с водилами - непроизвольное начало движения не редкость.
andreyoo 27 декабря 2017 | 14:18
grossalex112017: Алле! А ты сам-то водил? Хотя бы просто авто?
Что значит самопроизвольное?
Самопроизвольно газанул, самопроизвольно вывернул руль, включил передачу (знаю что там автомат), отказался тормозить... всесамопроизвольно?
xuato 27 декабря 2017 | 14:18
А за какие шиши покупать технически исправные дорогие авто в стране поголовной коррупции и нищеты? В следующем мародеры дорог найдут 480 тысяч и что?