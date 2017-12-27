В этом году сотрудники ГИБДД выявили более 240 тысяч фактов эксплуатации автобусов с техническими неисправностями, в том числе, с неисправной рулевой и тормозной системами. Об этом сообщили в МВД. 25 декабря у станции метро «Славянский бульвар» в Москве рейсовый автобус въехал в подземный переход. Погибли 4 человека, 11 пострадали. Рассматриваются две версии ЧП: водитель мог не справиться с управлением либо автобус был неисправен.