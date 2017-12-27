Полиция и Росгвардия вошли на территорию фабрики «Меньшевик» в Москве, где сегодня утром была стрельба

По некоторым данным, погиб один и ранены два человека. Стрельбу открыл бывший владелец фабрики Илья Аверьянов. Его местонахождение пока не установлено, — сообщил представитель столичной полиции Юрий Титов.

По данным «Интерфакса», на месте происшествия находится начальник московской полиции Олег Баранов.



Ранее сам Аверьянов в интервью Бизнес-FM рассказал, почему начал стрелять. Он утверждает, что просто хотел защитить свое имущество. По словам Аверьянова, банда во главе с прокурорами отобрала у него фабрику по поддельным документам. А сегодня утром, цитирую, рейдеры попытались взять его штурмом с оружием. По некоторым данным, сам Аверьянов вооружен карабином «Сайга». В Следственном комитете сообщили, что возбуждено уголовное дело по статьям «убийство» и «незаконный оборот оружия».