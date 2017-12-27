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13:30, 27 декабря 2017

Полиция и Росгвардия вошли на территорию фабрики «Меньшевик» в Москве, где сегодня утром была стрельба

По некоторым данным, погиб один и ранены два человека. Стрельбу открыл бывший владелец фабрики Илья Аверьянов. Его местонахождение пока не установлено, — сообщил представитель столичной полиции Юрий Титов.

По данным «Интерфакса», на месте происшествия находится начальник московской полиции Олег Баранов.

Ранее сам Аверьянов в интервью Бизнес-FM рассказал, почему начал стрелять. Он утверждает, что просто хотел защитить свое имущество. По словам Аверьянова, банда во главе с прокурорами отобрала у него фабрику по поддельным документам. А сегодня утром, цитирую, рейдеры попытались взять его штурмом с оружием. По некоторым данным, сам Аверьянов вооружен карабином «Сайга». В Следственном комитете сообщили, что возбуждено уголовное дело по статьям «убийство» и «незаконный оборот оружия».

Комментарии

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captain_ 27 декабря 2017 | 13:34

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Ангола 5 лет собирала по сусекам 300 млн долларов на свой первый спутник. С какого-то дуру решили запускать его через россянцев. Разгонный блок "Фрегат" не подвел - спутник уже на дне океана. Ггг... #чётаржу

barsuchok 27 декабря 2017 | 13:42

Не прошло и пол года, шустро и надежно полиция и росгвардия работают! Там где опасно - они первые.

nikitin43 27 декабря 2017 | 13:46

barsuchok: беззаконие и неправосудие ведёт к кадыризму бандитизму .пока путен это будет обостряться .

olegleon 27 декабря 2017 | 13:42

captain_: "Ангола 5 лет собирала по сусекам "

Ангола 3 502
Украина 2 194

danko_shkoora 27 декабря 2017 | 14:03

captain_: У вас либералов (хомяков) праздник, ну тогда бухайте дальше.

sbk 27 декабря 2017 | 13:49

Авиация с артиллерией тоже подтянулись?

noxepy_666 27 декабря 2017 | 13:57

sbk: У нас все-таки не Америка, молодой человек.

sbk 27 декабря 2017 | 14:14

noxepy_666: Так и я именно об этом.

noxepy_666 27 декабря 2017 | 14:30

sbk: Странно. Я имел в виду, что это свойственно больше американцам, бомбить своих граждан с применением авиации, и подвергать артиллерийскому обстрелу. А вы о чём?

sbk 27 декабря 2017 | 14:48

noxepy_666: Даже теряюсь, что вам ответить...
Может поясните, город Грозный американцы с лица земли стерли? А то я теперь засомневался...

vezdehod 27 декабря 2017 | 14:04

В России есть "закон"...Человек защищающий Свою собственность - подлежит Уничтожению.

bandera 27 декабря 2017 | 13:52

Правильно сделал что стрелял.Так и надо поступать.

hiryrg 27 декабря 2017 | 13:54

А с какого там росгвардия?

weeta 27 декабря 2017 | 13:56

Мужик ведь объяснил, что в путинских судах правды не добился.

danko_shkoora 27 декабря 2017 | 14:01

Банда во главе с прокурором, а что такое возможно! Тогда мужик поступил правильно, но охранника это лишнее - надо было прокурора.

budweiser23 27 декабря 2017 | 14:01

А, подполковнику так слабо ?
Порадовал бы народ перед Новым Годом....!

vlad_sabbath 27 декабря 2017 | 14:04

Эхо, скажите вашему корреспонденту Станиславу Крючкову, что он ДУРАК, поскольку называет стрелявшего "злоумышленником".

xuato 27 декабря 2017 | 14:10

Мародеры полиция и суконная гвардия кремлевского вора в деле! Скоро конь бледный по России красные петухи пустит.

wattman 27 декабря 2017 | 14:11

Рекламная пауза:
Сайга — охотничий карабин на базе автомата, выпускаемый разработчиками оригинального АК — Ижевским машиностроительным заводом. Инженерами завода создано множество различных конструкций гладкоствольного охотничьего оружия 12-го, 20-го и .410-го калибров, а также нарезного под патроны 5,45×39 мм, 5,56×45 мм, 7,62×39 мм, 7,62×51 мм, 9х19 «Парабеллум», .22 Long Rifle, также были выпущены небольшие эксклюзивные партии под редкие советские патроны 5,6×39 мм и 9×53R мм.

xuato 27 декабря 2017 | 14:20

wattman: Создают, поскольку дела Ижмашки - труба.

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