Потеряна связь со спутником Анголы, о запуске которого ранее отчитался Роскосмос
Об этом со ссылкой на источник сообщает агентство Интерфакс. По его данным, связь могла быть потеряна из-за неисправности вычислительных систем, отказа передатчика бортового компьютера или аккумуляторов.
Ракета-носитель «Зенит» была запущена накануне с космодрома Байконур. Сегодня утром Роскосмос сообщил, что она успешно вывела на расчетную орбиту первый национальный спутник связи Анголы.
Комментарии87
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drtomsky 27 декабря 2017 | 13:37
Опять Рогозин сэкономил на ремонте батута.
captain_ 27 декабря 2017 | 13:56
— Почему ангольский спутник не вышел на связь?
— А мы почем знаем, мы только своей ракетой запульнули на орбиту.
— Но это же вы спутник им собрали?!
— Да, но лампы и транзисторы в нём китайские!
— Тогда претензий нет.
glotze7 27 декабря 2017 | 14:19
captain_: Фрегат, его душу мать!
zhnec07 27 декабря 2017 | 13:56
drtomsky: Какое отношение имеет Рогозин к частной компании...?
vblack 27 декабря 2017 | 13:38
А вот не фиг было комплектующие для спутника на алиэкспрессе покупать
zhnec07 27 декабря 2017 | 13:47
vblack: ангольцы покупали комплектующие на алиэкспрессе? однако...
hz6691 27 декабря 2017 | 13:54
zhnec07: Спутник для Анголы делали в РФ
zor 27 декабря 2017 | 14:07
zhnec07: А что, им у Рогозина покупать ?!
Вы батенька расист.Вы ангольцев совсем за дураков держите.Конечно надежней на алиэкспрессе!
seryj_wolk 27 декабря 2017 | 13:50
vblack: Очередной скачок рфии (к дну), а когда-то были на горочке.
curhatuy6 27 декабря 2017 | 13:40
Связь потеряна? Так это специально! Чтобы янки не отследили и не украли нашу импортозамещенную наноаппаратуру:)))
basel812 27 декабря 2017 | 13:42
Ну, блин, Ангола нашла кому поручить свой первый спутник связи. Связавшись с Роскосмосом, Ангольцы мало того что последние бананы отдадут, так ещё придётся им держать связь с помощью сигнальных костров.
zhnec07 27 декабря 2017 | 13:52
basel812: ракета собирается на(в) Украине, спутник чисто ангольский, двигатели Энергомаша отработали нормально, разгонный блок Энергии тоже...так что кушайте бананы вместе с ангольцами...
bukshish 27 декабря 2017 | 14:04
zhnec07: Не надрывайся, а то что-нибудь лопнет или вылезет. Спутник делали у нас, на какой-то новой платформе. "В 2009 году РКК "Энергия" и ангольские власти договорились о создании AngoSat на основе новой служебной платформы, которая состоит из компонентов российского производства."
bukshish 27 декабря 2017 | 14:08
zhnec07: Интерфакс: Космический аппарат "Ангосат-1" представляет собой геостационарный спутник связи, который был построен корпорацией РКК "Энергия"
tag188 27 декабря 2017 | 14:15
zhnec07: спутник чисто ангольский,
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Спутник чисто российский, весь проект профинансирован "Рособоронэкспортом".
Ангола там чисто оператор, с таким же успехом можно было за российские деньги назначить оператором любую африканскую страну. Просто в 2012 году мы "возвращались в Африку" и пламенно дружили с Анголой.
Так что, Россия опять обделалась на весь мир, скоро все зарубежные запуски только такие и будут -- за счет самой же России для разных Сомали да Наур с Вануатами.
fmsf Герман Лукашин 27 декабря 2017 | 13:43
Мордатой рогозе минус стопицот!
zavlabor 27 декабря 2017 | 13:44
Кто вывел спутник понятно, а кто его сделал, кто программу написал? Неужто ангольские спецы, или всё таки наши помогли?
zverolov 27 декабря 2017 | 13:46
Мы этим Ангольцам что, за бесплатно обещались запустить?
Чего Астриум или Хьюз с Боингом не выбрали?
vsokolov 27 декабря 2017 | 13:50
Непрерывный позор. Видимо пора российскую космонавтику закрывать.
sedoi63 27 декабря 2017 | 13:52
Просто спутник видимо черный как и вся Ангола?! Поэтому его трудно различить в космическом мусоре дальтоникам из Роскосмоса! Хотя вполне возможно он в настоящее время передает привет со дна океана специалисту по утопленникам Диме Рогозину?
paol 27 декабря 2017 | 14:01
Мне одному кажется, что это какой-то п...ц?!
danko_shkoora 27 декабря 2017 | 14:08
Смотри сколько радости у хомячьего стада, у тех которые на всех перекрёстках кричат, что они за Россию и народ. Вот где нашим правоохранителям и спецструктурам поработать нужно, а редакторов эм, за допуск этих мразей на сайт, к ответственности за использование государственных средств в собственных корыстных целях.
edyunia 27 декабря 2017 | 14:17
danko_shkoora: \использование государственных средств\
Ты думаешь от этого спутники начнут попадать на орбиту и правильно работать? А не лучше ли правоохранителям заняться Рогозиным?
oleg_kharkiv 27 декабря 2017 | 14:09
"Зенит-2СБ" украинская ракета , а вот спутник российский :)))))))
arkady1956 27 декабря 2017 | 14:10
А спутник от племени Тумба-Юмба" не пробовали запустить....
piter_ug 27 декабря 2017 | 14:10
Вот так и Жулики и Воры - придёт время, исчезнут без следа.
И чего воровали, врали, хватали, сажали?
nichirin 27 декабря 2017 | 14:11
Ах ты ж, новый удар по репутации передовой космической державы. Несчастная Ангола всей страной средства на спутник собирала.
xuato 27 декабря 2017 | 14:15
Кака така космос ежели Земля то плоская? Господу нашему усердно молитесь за упокой спутника, согрешил Роскосмос , не освятил, дары достойные РПЦ не поднес, вот и пошло все под откос. Аминь.
apels 27 декабря 2017 | 14:21
Не удалось сравняться с Маском.
banzai58 27 декабря 2017 | 14:30
Ангола взяла кредит у РФ и на этот же кредит заказала спутник. Анголе этот кредит спишут - денег-то по любому у нее нет на отдачу. Все это не более чем гос. финансирование нашей космической отрасли, так что результат не важен. Ну нет спутника у Анголы - и фиг с ним.
aleoko 27 декабря 2017 | 14:30
Алкалиновые надо было ставить, не экономить !