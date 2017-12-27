Z Архив новостей новости
5 87 6 7800
13:05, 27 декабря 2017

Потеряна связь со спутником Анголы, о запуске которого ранее отчитался Роскосмос

Об этом со ссылкой на источник сообщает агентство Интерфакс. По его данным, связь могла быть потеряна из-за неисправности вычислительных систем, отказа передатчика бортового компьютера или аккумуляторов.

Ракета-носитель «Зенит» была запущена накануне с космодрома Байконур. Сегодня утром Роскосмос сообщил, что она успешно вывела на расчетную орбиту первый национальный спутник связи Анголы.

Комментарии

87

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти
>
Не заполнено
Не заполнено

Забыли пароль?

Не заполнено
Не заполнено минимум 6 символов
Не заполнено

На вашу почту придет письмо со ссылкой на страницу восстановления пароля

X
ОТМЕНА

Войти через соцсети:

X Q / 0
Зарегистрируйтесь

Если нет своего аккаунта

Авторизируйтесь

Если у вас уже есть аккаунт

drtomsky 27 декабря 2017 | 13:37

Опять Рогозин сэкономил на ремонте батута.

(комментарий скрыт)

captain_ 27 декабря 2017 | 13:56

— Почему ангольский спутник не вышел на связь?
— А мы почем знаем, мы только своей ракетой запульнули на орбиту.
— Но это же вы спутник им собрали?!
— Да, но лампы и транзисторы в нём китайские!
— Тогда претензий нет.

glotze7 27 декабря 2017 | 14:19

captain_: Фрегат, его душу мать!

zhnec07 27 декабря 2017 | 13:56

drtomsky: Какое отношение имеет Рогозин к частной компании...?

vblack 27 декабря 2017 | 13:38

А вот не фиг было комплектующие для спутника на алиэкспрессе покупать

zhnec07 27 декабря 2017 | 13:47

vblack: ангольцы покупали комплектующие на алиэкспрессе? однако...

hz6691 27 декабря 2017 | 13:54

zhnec07: Спутник для Анголы делали в РФ

zor 27 декабря 2017 | 14:07

zhnec07: А что, им у Рогозина покупать ?!
Вы батенька расист.Вы ангольцев совсем за дураков держите.Конечно надежней на алиэкспрессе!

seryj_wolk 27 декабря 2017 | 13:50

vblack: Очередной скачок рфии (к дну), а когда-то были на горочке.

curhatuy6 27 декабря 2017 | 13:40

Связь потеряна? Так это специально! Чтобы янки не отследили и не украли нашу импортозамещенную наноаппаратуру:)))

basel812 27 декабря 2017 | 13:42

Ну, блин, Ангола нашла кому поручить свой первый спутник связи. Связавшись с Роскосмосом, Ангольцы мало того что последние бананы отдадут, так ещё придётся им держать связь с помощью сигнальных костров.

zhnec07 27 декабря 2017 | 13:52

basel812: ракета собирается на(в) Украине, спутник чисто ангольский, двигатели Энергомаша отработали нормально, разгонный блок Энергии тоже...так что кушайте бананы вместе с ангольцами...

bukshish 27 декабря 2017 | 14:04

zhnec07: Не надрывайся, а то что-нибудь лопнет или вылезет. Спутник делали у нас, на какой-то новой платформе. "В 2009 году РКК "Энергия" и ангольские власти договорились о создании AngoSat на основе новой служебной платформы, которая состоит из компонентов российского производства."

bukshish 27 декабря 2017 | 14:08

zhnec07: Интерфакс: Космический аппарат "Ангосат-1" представляет собой геостационарный спутник связи, который был построен корпорацией РКК "Энергия"

tag188 27 декабря 2017 | 14:15

zhnec07: спутник чисто ангольский,
=====================
Спутник чисто российский, весь проект профинансирован "Рособоронэкспортом".
Ангола там чисто оператор, с таким же успехом можно было за российские деньги назначить оператором любую африканскую страну. Просто в 2012 году мы "возвращались в Африку" и пламенно дружили с Анголой.
Так что, Россия опять обделалась на весь мир, скоро все зарубежные запуски только такие и будут -- за счет самой же России для разных Сомали да Наур с Вануатами.

fmsf Герман Лукашин 27 декабря 2017 | 13:43

Мордатой рогозе минус стопицот!

zavlabor 27 декабря 2017 | 13:44

Кто вывел спутник понятно, а кто его сделал, кто программу написал? Неужто ангольские спецы, или всё таки наши помогли?

zverolov 27 декабря 2017 | 13:46

Мы этим Ангольцам что, за бесплатно обещались запустить?
Чего Астриум или Хьюз с Боингом не выбрали?

vsokolov 27 декабря 2017 | 13:50

Непрерывный позор. Видимо пора российскую космонавтику закрывать.

sedoi63 27 декабря 2017 | 13:52

Просто спутник видимо черный как и вся Ангола?! Поэтому его трудно различить в космическом мусоре дальтоникам из Роскосмоса! Хотя вполне возможно он в настоящее время передает привет со дна океана специалисту по утопленникам Диме Рогозину?

(комментарий скрыт)

paol 27 декабря 2017 | 14:01

Мне одному кажется, что это какой-то п...ц?!

danko_shkoora 27 декабря 2017 | 14:08

Смотри сколько радости у хомячьего стада, у тех которые на всех перекрёстках кричат, что они за Россию и народ. Вот где нашим правоохранителям и спецструктурам поработать нужно, а редакторов эм, за допуск этих мразей на сайт, к ответственности за использование государственных средств в собственных корыстных целях.

edyunia 27 декабря 2017 | 14:17

danko_shkoora: \использование государственных средств\
Ты думаешь от этого спутники начнут попадать на орбиту и правильно работать? А не лучше ли правоохранителям заняться Рогозиным?

oleg_kharkiv 27 декабря 2017 | 14:09

"Зенит-2СБ" украинская ракета , а вот спутник российский :)))))))

arkady1956 27 декабря 2017 | 14:10

А спутник от племени Тумба-Юмба" не пробовали запустить....

piter_ug 27 декабря 2017 | 14:10

Вот так и Жулики и Воры - придёт время, исчезнут без следа.
И чего воровали, врали, хватали, сажали?

nichirin 27 декабря 2017 | 14:11

Ах ты ж, новый удар по репутации передовой космической державы. Несчастная Ангола всей страной средства на спутник собирала.

xuato 27 декабря 2017 | 14:15

Кака така космос ежели Земля то плоская? Господу нашему усердно молитесь за упокой спутника, согрешил Роскосмос , не освятил, дары достойные РПЦ не поднес, вот и пошло все под откос. Аминь.

apels 27 декабря 2017 | 14:21

Не удалось сравняться с Маском.

banzai58 27 декабря 2017 | 14:30

Ангола взяла кредит у РФ и на этот же кредит заказала спутник. Анголе этот кредит спишут - денег-то по любому у нее нет на отдачу. Все это не более чем гос. финансирование нашей космической отрасли, так что результат не важен. Ну нет спутника у Анголы - и фиг с ним.

aleoko 27 декабря 2017 | 14:30

Алкалиновые надо было ставить, не экономить !

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 26 декабря Поздравить…

5 435 6 5830 26.12
Kэхо москвы, праздники, общество, события
Блоги

Рождённые 22 декабря Поздравить…

5 309 6 8873 22.12
Kэхо москвы, праздники, общество, день рождения, события
Блоги

Рождённые 25 декабря Поздравить…

5 288 6 9114 25.12
Kэхо москвы, праздники, общество, день рождения, события
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Ложная интерпретация Людей на Юго-Востоке, с точки зрения американоукраинцев, либо вовсе нет — пустынная окулированная территория, подлежащая огневой зачистке, либо они порабощены и зомбированы, поэтому, опять же, их нужно срочно вызволять из неволи ракетными установками…

5 201 6 11352 23.12
Kукраина, рф, сша, оружие, конфликты, мнения
Интервью Особое мнение

Виктор Ерофеев гость: Виктор Ерофеев писатель

Если Путин уходит от власти по какой-то причине послезавтра, то народ тоже все 80% передает другому начальнику. Это любовь к начальнику, потому что это перенос ответственности на начальник

5 256 6 22174 20.12
#слушать 39:19 8читать ;смотреть $скачать 9.0 МБ
Kполитика, власть, творчество, видео
Голосование
О чём вы больше сожалеете?
5 135 6 8249 25.12
Блоги

Рамзан Кадыров: Я могу гордиться, если неугоден спецслужбам США США не могут мне простить, что посвятил свою жизнь борьбе с иностранными террористками, среди которых были выкормыши американских спецслужб…

5 156 6 14819 20.12
Kсша, чечня, санкции, события
Блоги

Ксения Собчак телеведущая

+ Диалог с Украиной Диалог с Украиной «После смены власти в России должен быть проведён международно признанный референдум, на котором те люди, которые живут в Крыму, смогут сами определить свою судьбу…»

5 484 6 73682 20.12
8читать ;смотреть
Kукраина, политика, крым, власть, видео, мнения
Блоги

МОК показал эмблему, с которой предлагается выступать российским спортсменам на Олимпиаде На белом фоне красными буквами написано по-английски «Олимпийский спортсмен из России»...

5 167 6 25426 20.12
Kолимпиада-2018, спорт, рф, события
Блоги

+ «Всегда были настоящими государственниками и патриотами» «Всегда были настоящими государственниками и патриотами» Речь Владимира Путина на торжественном вечере, посвящённом Дню работника органов безопасности…

5 117 6 8987 21.12
8читать ;смотреть
Kфсб, общество, силовики, путин, видео, события
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Заявление Госдепа — прямое вмешательство в процесс выборов Я правильно поняла Госдеп: все, к кому «российское Правительство» не «применяет строгие меры» независимыми голосами не являются? Или это очень сложный вопрос?..

5 183 6 14313 10:22
Kполитика, общество, выборы, мнения
Один

Дмитрий Быков ведущий: Дмитрий Быков писатель, журналист

2866640

5 144 6 12090 22.12
#слушать 01:45:14 8читать ;смотреть $скачать 24.1 МБ
Kлитература, общество, видео, передачи
Блоги

+ Владимир Путин: Каким будет будущее, зависит от нашей способности обеспечить необратимость перемен Владимир Путин: Каким будет будущее, зависит от нашей способности обеспечить необратимость перемен Ничто так не подрывает стабильность и не крадёт ресурс развития как неправда, несправедливость, беззаконие, как коррупционная ржавчина…

5 226 6 22007 23.12
8читать ;смотреть
Kпутин, выборы, видео, события
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Удар по Евросоюзу Это тот случай, когда «евродемократам» должно быть не грешно поинтересоваться опытом России, научившейся блестяще решать проблемы сохранения этнического и культурного многообразия…

5 117 6 11833 22.12
Kевросоюз, испания, каталония, политика, сепаратизм, конфликты, мнения
Блоги

+ Владимир Путин сыграл в хоккей на Красной площади Владимир Путин сыграл в хоккей на Красной площади В матче Ночной хоккейной лиги…

5 310 6 31403 23.12
8читать ;смотреть
Kфото, видео, путин, спорт, хоккей, события
Блоги

Рамзан Кадыров: Трампы приходят и уходят, а Иерусалим будет существовать вечно Трамп пригрозил лишить подачек всех, кто проголосует против. В этих условиях ничего не оставалось, как поддакивать США…

5 99 6 10474 22.12
Kтрамп, израиль, политика, мнения

Популярное за неделю

Новости

В СК рассказали о коррупционных схемах бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко Он  знакомился с бизнесменами, узнавал информацию об их фирмах, после чего с помощью своих подчиненных создавал этим компаниям проблемы и «помогал» их решить…

5 41 6 23130
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Ну какое у духов умерших занятие? Правильно: послушать пресс-конференцию Путина и написать о ней с хештегом «Путин крут» под логотипом «Молодой гвардии»...

5 131 6 145535 23.12
#слушать 47:31 8читать ;смотреть $скачать 10.9 МБ
Kполитика, общество, навальный, видео, передачи
Голосование
По следам киноновинок уходящего года.
2867508
Выбираем процесс для программы «Не так!»
5 19 6 14223 24.12
Блоги

Александр Горный блогер, Крым

Грудинин очень, очень опасен Если Кремль хотел добавить интриги для повышения явки, то на мой взгляд, он переборщил. Товарищ-то реальный…

5 542 6 357971 24.12
Kвыборы-2018, грудинин, политика, крым, мнения
Интервью Особое мнение

Виктор Шендерович гость: Виктор Шендерович писатель, журналист

Это репрессивная преступная организация. И через сто лет после ее возникновения все люди, которые испытывают ностальгию по этой организации, должны были бы просто сидеть в подполье…

5 309 6 113137 21.12
#слушать 35:32 8читать ;смотреть $скачать 8.1 МБ
Kфсб, история, политика, власть, репрессии, видео
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 6563873
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3198349

Сегодня в эфире