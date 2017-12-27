Потеряна связь со спутником Анголы, о запуске которого ранее отчитался Роскосмос

Об этом со ссылкой на источник сообщает агентство Интерфакс. По его данным, связь могла быть потеряна из-за неисправности вычислительных систем, отказа передатчика бортового компьютера или аккумуляторов.

Ракета-носитель «Зенит» была запущена накануне с космодрома Байконур. Сегодня утром Роскосмос сообщил, что она успешно вывела на расчетную орбиту первый национальный спутник связи Анголы.