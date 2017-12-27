Полиция ведет зачистку территории фабрики «Меньшевик», где ранее экс-владелец устроил стрельбу

Сотрудники полиции и силы Росгвардии вошли в здание фабрики «Меньшевик» на юго-востоке Москвы, где ранее экс-владелец устроил стрельбу. В здании проводится зачистка, сообщили в столичном главке МВД.

Два человека спасены из здания фабрики «Меньшевик» на юго-востоке Москвы, где в среду произошла стрельба, сообщил «Интерфаксу» источник.

«Спасены два человека», — сказал собеседник агентства.



По его словам, полиция вошла внутрь здания, однако установить местонахождение стрелявшего пока не удается, так как площадь помещений очень большая.

Ранее информированный источник сообщил «Интерфаксу», что мужчина, открывший стрельбу на кондитерской фабрике «Меньшевик» на юго-востоке Москвы, по предварительным данным, является бывшим директором предприятия Ильей Аверьяновым, с ним ведутся переговоры.



Источник сообщал «Интерфаксу», что погиб один и ранены, по меньшей мере, два человека. «Стрельба произошла на территории фабрики «Меньшевик», по предварительным данным, погиб охранник фабрики, как минимум два человека получили ранения», — сказал собеседник агентства.

По его словам, стрелявший забаррикадировался в здании и не пускает сотрудников правоохранительных органов. «Он вооружен ружьем»,— добавил источник. «Спецподразделения работают внутри здания, ведется зачистка территории. Внутри заложников нет. Точное местонахождение стрелявшего не установлено», — сказал он.