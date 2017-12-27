Полиция ведет зачистку территории фабрики «Меньшевик», где ранее экс-владелец устроил стрельбу
Сотрудники полиции и силы Росгвардии вошли в здание фабрики «Меньшевик» на юго-востоке Москвы, где ранее экс-владелец устроил стрельбу. В здании проводится зачистка, сообщили в столичном главке МВД.
Два человека спасены из здания фабрики «Меньшевик» на юго-востоке Москвы, где в среду произошла стрельба, сообщил «Интерфаксу» источник.
«Спасены два человека», — сказал собеседник агентства.
По его словам, полиция вошла внутрь здания, однако установить местонахождение стрелявшего пока не удается, так как площадь помещений очень большая.
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Устроивший стрельбу на фабрике «Меньшевик»: «Если останусь живой, я буду биться до конца» «Вы знаете, я четыре года бьюсь. Они все перекупают, подделывают документы, по поддельным документам отсуживаются. Сегодня утром я пришел на работу, меня стали брать штурмом — с пистолетами, с оружием»...
Ранее информированный источник сообщил «Интерфаксу», что мужчина, открывший стрельбу на кондитерской фабрике «Меньшевик» на юго-востоке Москвы, по предварительным данным, является бывшим директором предприятия Ильей Аверьяновым, с ним ведутся переговоры.
Источник сообщал «Интерфаксу», что погиб один и ранены, по меньшей мере, два человека. «Стрельба произошла на территории фабрики «Меньшевик», по предварительным данным, погиб охранник фабрики, как минимум два человека получили ранения», — сказал собеседник агентства.
По его словам, стрелявший забаррикадировался в здании и не пускает сотрудников правоохранительных органов. «Он вооружен ружьем»,— добавил источник. «Спецподразделения работают внутри здания, ведется зачистка территории. Внутри заложников нет. Точное местонахождение стрелявшего не установлено», — сказал он.
Комментарии38
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danko_pesden 27 декабря 2017 | 13:05
Вот это правильно!!!
danko_pesden 27 декабря 2017 | 13:11
danko_pesden: а где больная бабка дакно_, спец по фабрикам и мужикам??? Её.
patrik40 27 декабря 2017 | 13:14
Сотрудники полиции и силы Росгвардии вошли в здание фабрики «Меньшевик», где ранее экс-владелец устроил стрельбу...
Это кто придумал назвать фабрику "Меньшевик", бывший владелец фабрики? Вот пусть теперь отстреливается.
kindman_a 27 декабря 2017 | 13:19
patrik40:
"..Два человека спасены.."
+++++++++++++++++++++++++++++
Два джигита, которые вдруг случайно там оказались, да? :-)))
oleg__ 27 декабря 2017 | 13:59
kindman_a: когда бандиты не справляются, на помощь приходит полиция !!!
gordy 27 декабря 2017 | 14:06
"В здании проводится зачистка, сообщили в столичном главке МВД."
Газом?
danko_ 27 декабря 2017 | 13:07
О неприкосновенности частной собственности у нас забыли.
Теперь её отнимают преступники-бизнесмены в преступных судах с помощью преступников прокуроров.
Жаль мужика и его многодетную семью.
danko_pesden 27 декабря 2017 | 13:08
danko_: старуха спец по фабрикам. Вешайся. В маями.
olegleon 27 декабря 2017 | 13:14
danko_: только у нас?
"Президент США Дональд Трамп решил приостановить некоторые преференции в торговле с Украиной из-за слабой защиты прав интеллектуальной собственности в этой стране, сообщили в офисе торгового представителя США.
Согласно торговому представителю США, частичная приостановка участия Украины во Всеобщей системе преференций «вызвана ее неспособностью обеспечить адекватную и эффективную защиту прав интеллектуальной собственности, несмотря поддержку и помощь правительства США в течение нескольких лет»." (Голос Америки)
kindman_a 27 декабря 2017 | 13:21
olegleon:
А теперь попробуй представить новость, что посреди Вашингтона владелец фабрики отстреливается от, скажем, арабов, которые хотят отжать эту фабрику с помощью вашингтонских прокуроров.
Никак не получается, да? :-)))
olegleon 27 декабря 2017 | 13:46
kindman_a: нет, т.к. там уже давно всё поделили. а то что "отжимается", делается руками адвокатов. в этом они нас опережают
kindman_a 27 декабря 2017 | 13:57
olegleon:
Да, там все поделили.
Уже 200 лет назад.
На основе Конституции и законов.
olegleon 27 декабря 2017 | 14:06
kindman_a: ну ты шутник! т.е. рэкет, который и пошёл из США, там 200 лет назад был?
порядок наступает тогда, когда "хозяева жизни" начинают понимать, что нужны жёсткие законы, защищающие их собственность, в том числе и наворованную или отнятую.
а 200 лет назад законом в США было ружьё.
хотя ты можешь сказать, что, например, фильм "Крёстный отец" был профинансирован Кремлём, чтобы опорочить американцев )))
kindman_a 27 декабря 2017 | 14:15
olegleon:
"... фильм "Крёстный отец" был профинансирован Кремлём, чтобы опорочить американцев )))..."
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Да, так же как и фильм "Путин" Оливера Стоуна, да? :-)))
olegleon 27 декабря 2017 | 14:30
kindman_a: точно. 15-и летний Путин попросил Копполу снять фильм, чтобы потом критиковать Америку
nemo1980 27 декабря 2017 | 13:14
danko_: Жаль мужика и его многодетную семью.
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Мужик кричал путен вор (но па первому эта не покажут). Если бы Лёху вчера зарегистрировали..трагедии могли избежать...фсё прогнило...(((
minerr 27 декабря 2017 | 13:39
danko_: Жаль мужика и его многодетную семью.
----------
Сердобольная, ты бы охранника пожалела и его семью. Его то за что этот "несчастный" застрелил? За то что выполнял свою работу?
olegleon 27 декабря 2017 | 13:12
"стрелявший забаррикадировался в здании и не пускает сотрудников правоохранительных органов"
- Откройте милиция!
-Че надо.
-Поговорить.
-А сколько вас там?
-Двое.
-Ну вот и поговорите!
vaka257 27 декабря 2017 | 13:14
Как можно вести преговоры с человеком местонахождение которого неизвестно?!Двое спасены?От кого?
henry52 27 декабря 2017 | 13:16
vaka257: Они наверное тонули...
patrik40 27 декабря 2017 | 13:20
vaka257:
Ты назвала лжецом корреспондента "Эха Москвы", который под пулями ведёт репортаж с фабрики "Меньшевик"?
oleg__ 27 декабря 2017 | 14:04
vaka257: зачистку начали наверняка со складов. Интересно что-нибудь останется после такой алчной оравы ?
igor20012 27 декабря 2017 | 13:14
Человек просто защищал свою собственность от грабителей. И если при ограблении он убил и ранил бандитов-то это законно.
elenaj1959 27 декабря 2017 | 13:19
"Ведется зачистка территории". От кого? От бывшего директора, у которого отжали фабрику? А спасли двоих человек от кого? Кто им угрожал?
andy66 27 декабря 2017 | 13:22
elenaj1959: на очереди зачистка квартир граждан и дачных участков... если полиции не сопротивляться - то вся территория РФ будет зачищена от граждан (((
serg2010 27 декабря 2017 | 13:20
Москва... Новости день ото дня всё офигенней. Началось с автобуса, въехавшего в метро "Славянский бульвар",,,
curhatuy6 27 декабря 2017 | 13:37
serg2010: Да. "Катится, катится голубой вагон"... Что ни день новости все круче... А до выборОв еще сколько... А дальше... Страшно подумать!:)))
testmeter 27 декабря 2017 | 13:44
serg2010: Хроники Мордора
stas_russkiy 27 декабря 2017 | 13:23
Прокурорские сжигатели детей призвали озёрных карателей...
tovarich67 27 декабря 2017 | 13:33
Этого владельца фабрик надо наградить медалью за отвагу. Убил бандитов пыташихся его ограбить. Жаль не всех
opponent70 27 декабря 2017 | 13:52
tovarich67: Дожить бы до зачистки кремлядей... И чекисто-фашистов.
plank1957 27 декабря 2017 | 13:35
Зачистка в переводе на русский означает уничтожение всего того, что шевелится.
evgeny_biolog 27 декабря 2017 | 13:35
"Полиция ведет зачистку"
А какие дезсредства применяют?
vadimp 27 декабря 2017 | 13:40
"Полиция ведет зачистку территории ... "
Это как? Всех подряд "винтят" или уже "отстреливают"?
nichirin 27 декабря 2017 | 13:48
Убирают свидетелей? Кошмар какой.
neitral_n 27 декабря 2017 | 13:51
Еще один, доведённый до восторга!
larisa361 27 декабря 2017 | 14:03
Точное местонахождение стрелявшего не установлено.А как же тогда ведутся переговоры?
oleg__ 27 декабря 2017 | 14:11
larisa361: тексты переговоров, новостей, результаты опрсов, выборов ... у нас принято писать заранее!