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13:02, 27 декабря 2017

Полиция ведет зачистку территории фабрики «Меньшевик», где ранее экс-владелец устроил стрельбу

Сотрудники полиции и силы Росгвардии вошли в здание фабрики «Меньшевик» на юго-востоке Москвы, где ранее экс-владелец устроил стрельбу. В здании проводится зачистка, сообщили в столичном главке МВД.

Два человека спасены из здания фабрики «Меньшевик» на юго-востоке Москвы, где в среду произошла стрельба, сообщил «Интерфаксу» источник.
«Спасены два человека», — сказал собеседник агентства.

По его словам, полиция вошла внутрь здания, однако установить местонахождение стрелявшего пока не удается, так как площадь помещений очень большая.

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Ранее информированный источник сообщил «Интерфаксу», что мужчина, открывший стрельбу на  кондитерской фабрике «Меньшевик» на юго-востоке Москвы, по  предварительным данным, является бывшим директором предприятия Ильей Аверьяновым, с  ним ведутся переговоры.

Источник сообщал «Интерфаксу», что погиб один и ранены, по меньшей мере, два человека. «Стрельба произошла на территории фабрики «Меньшевик», по  предварительным данным, погиб охранник фабрики, как минимум два человека получили ранения»,  — сказал собеседник агентства.
По  его словам, стрелявший забаррикадировался в здании и не пускает сотрудников правоохранительных органов. «Он вооружен ружьем»,— добавил источник. «Спецподразделения работают внутри здания, ведется зачистка территории. Внутри заложников нет. Точное местонахождение стрелявшего не установлено», — сказал он.

Комментарии

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danko_pesden 27 декабря 2017 | 13:05

Вот это правильно!!!

danko_pesden 27 декабря 2017 | 13:11

danko_pesden: а где больная бабка дакно_, спец по фабрикам и мужикам??? Её.

patrik40 27 декабря 2017 | 13:14

Сотрудники полиции и силы Росгвардии вошли в здание фабрики «Меньшевик», где ранее экс-владелец устроил стрельбу...

Это кто придумал назвать фабрику "Меньшевик", бывший владелец фабрики? Вот пусть теперь отстреливается.

kindman_a 27 декабря 2017 | 13:19

patrik40:

"..Два человека спасены.."
+++++++++++++++++++++++++++++

Два джигита, которые вдруг случайно там оказались, да? :-)))

oleg__ 27 декабря 2017 | 13:59

kindman_a: когда бандиты не справляются, на помощь приходит полиция !!!

gordy 27 декабря 2017 | 14:06

"В здании проводится зачистка, сообщили в столичном главке МВД."

Газом?

danko_ 27 декабря 2017 | 13:07

О неприкосновенности частной собственности у нас забыли.
Теперь её отнимают преступники-бизнесмены в преступных судах с помощью преступников прокуроров.
Жаль мужика и его многодетную семью.

danko_pesden 27 декабря 2017 | 13:08

danko_: старуха спец по фабрикам. Вешайся. В маями.

olegleon 27 декабря 2017 | 13:14

danko_: только у нас?
"Президент США Дональд Трамп решил приостановить некоторые преференции в торговле с Украиной из-за слабой защиты прав интеллектуальной собственности в этой стране, сообщили в офисе торгового представителя США.
Согласно торговому представителю США, частичная приостановка участия Украины во Всеобщей системе преференций «вызвана ее неспособностью обеспечить адекватную и эффективную защиту прав интеллектуальной собственности, несмотря поддержку и помощь правительства США в течение нескольких лет»." (Голос Америки)

kindman_a 27 декабря 2017 | 13:21

olegleon:

А теперь попробуй представить новость, что посреди Вашингтона владелец фабрики отстреливается от, скажем, арабов, которые хотят отжать эту фабрику с помощью вашингтонских прокуроров.
Никак не получается, да? :-)))

olegleon 27 декабря 2017 | 13:46

kindman_a: нет, т.к. там уже давно всё поделили. а то что "отжимается", делается руками адвокатов. в этом они нас опережают

kindman_a 27 декабря 2017 | 13:57

olegleon:

Да, там все поделили.
Уже 200 лет назад.
На основе Конституции и законов.

olegleon 27 декабря 2017 | 14:06

kindman_a: ну ты шутник! т.е. рэкет, который и пошёл из США, там 200 лет назад был?
порядок наступает тогда, когда "хозяева жизни" начинают понимать, что нужны жёсткие законы, защищающие их собственность, в том числе и наворованную или отнятую.
а 200 лет назад законом в США было ружьё.
хотя ты можешь сказать, что, например, фильм "Крёстный отец" был профинансирован Кремлём, чтобы опорочить американцев )))

kindman_a 27 декабря 2017 | 14:15

olegleon:

"... фильм "Крёстный отец" был профинансирован Кремлём, чтобы опорочить американцев )))..."
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Да, так же как и фильм "Путин" Оливера Стоуна, да? :-)))

olegleon 27 декабря 2017 | 14:30

kindman_a: точно. 15-и летний Путин попросил Копполу снять фильм, чтобы потом критиковать Америку

nemo1980 27 декабря 2017 | 13:14

danko_: Жаль мужика и его многодетную семью.
=========================
Мужик кричал путен вор (но па первому эта не покажут). Если бы Лёху вчера зарегистрировали..трагедии могли избежать...фсё прогнило...(((

minerr 27 декабря 2017 | 13:39

danko_: Жаль мужика и его многодетную семью.
----------

Сердобольная, ты бы охранника пожалела и его семью. Его то за что этот "несчастный" застрелил? За то что выполнял свою работу?

olegleon 27 декабря 2017 | 13:12

"стрелявший забаррикадировался в здании и не пускает сотрудников правоохранительных органов"

- Откройте милиция!
-Че надо.
-Поговорить.
-А сколько вас там?
-Двое.
-Ну вот и поговорите!

vaka257 27 декабря 2017 | 13:14

Как можно вести преговоры с человеком местонахождение которого неизвестно?!Двое спасены?От кого?

henry52 27 декабря 2017 | 13:16

vaka257: Они наверное тонули...

patrik40 27 декабря 2017 | 13:20

vaka257:

Ты назвала лжецом корреспондента "Эха Москвы", который под пулями ведёт репортаж с фабрики "Меньшевик"?

oleg__ 27 декабря 2017 | 14:04

vaka257: зачистку начали наверняка со складов. Интересно что-нибудь останется после такой алчной оравы ?

igor20012 27 декабря 2017 | 13:14

Человек просто защищал свою собственность от грабителей. И если при ограблении он убил и ранил бандитов-то это законно.

elenaj1959 27 декабря 2017 | 13:19

"Ведется зачистка территории". От кого? От бывшего директора, у которого отжали фабрику? А спасли двоих человек от кого? Кто им угрожал?

andy66 27 декабря 2017 | 13:22

elenaj1959: на очереди зачистка квартир граждан и дачных участков... если полиции не сопротивляться - то вся территория РФ будет зачищена от граждан (((

serg2010 27 декабря 2017 | 13:20

Москва... Новости день ото дня всё офигенней. Началось с автобуса, въехавшего в метро "Славянский бульвар",,,

curhatuy6 27 декабря 2017 | 13:37

serg2010: Да. "Катится, катится голубой вагон"... Что ни день новости все круче... А до выборОв еще сколько... А дальше... Страшно подумать!:)))

testmeter 27 декабря 2017 | 13:44

serg2010: Хроники Мордора

stas_russkiy 27 декабря 2017 | 13:23

Прокурорские сжигатели детей призвали озёрных карателей...

tovarich67 27 декабря 2017 | 13:33

Этого владельца фабрик надо наградить медалью за отвагу. Убил бандитов пыташихся его ограбить. Жаль не всех

opponent70 27 декабря 2017 | 13:52

tovarich67: Дожить бы до зачистки кремлядей... И чекисто-фашистов.

plank1957 27 декабря 2017 | 13:35

Зачистка в переводе на русский означает уничтожение всего того, что шевелится.

evgeny_biolog 27 декабря 2017 | 13:35

"Полиция ведет зачистку"

А какие дезсредства применяют?

vadimp 27 декабря 2017 | 13:40

"Полиция ведет зачистку территории ... "
Это как? Всех подряд "винтят" или уже "отстреливают"?

nichirin 27 декабря 2017 | 13:48

Убирают свидетелей? Кошмар какой.

neitral_n 27 декабря 2017 | 13:51

Еще один, доведённый до восторга!

larisa361 27 декабря 2017 | 14:03

Точное местонахождение стрелявшего не установлено.А как же тогда ведутся переговоры?

oleg__ 27 декабря 2017 | 14:11

larisa361: тексты переговоров, новостей, результаты опрсов, выборов ... у нас принято писать заранее!

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