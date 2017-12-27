Цены на перелеты в города проведения Чемпионата мира по футболу в 2018 году выросли в два раза
Цены на перелеты в города, где будет проходить Чемпионат мира по футболу в 2018 году, выросли в два раза. Об этом рассказала в интервью радиостанции «Эхо Москвы» пиар-менеджер российского поисковика авиабилетов «Aviasales» Юлия Домрачева.
«Цены поднялись на ЧМ на перелеты, но не на всех маршрутах. Из Москвы почти по всем городам, где будут проходить матчи, цены выросли почти в 2 раза, если сравнивать с остальными днями июня или июля, когда проходят матчи. Но в Москву из регионов можно добраться за вполне адекватные деньги, стоимость в даты матчей не взвинчены», — сообщила она.
Также Ю.Домрачева также отметила, что стоимость билетов по России может упасть ближе к датам, а на маршруты из-за рубежа более выгодно бронировать билеты заранее.
По ее словам, спрос на данный момент не повысился. «Наверное, это связано с тем, что никто пока не может рассчитать свой отпуск – дадут или не дадут. Поэтому какого-то всплеска бронирования мы не замечаем на даты проведения ЧМ по футболу», — заключила Ю.Домрачева.
Комментарии9
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danko_ 27 декабря 2017 | 12:42
Почему молчит антимонопольная служба?
Боюсь, что после ЧМ если цены и снизят после такого взлета, то ненамного.
sergeev67 27 декабря 2017 | 12:51
Ну вот есть же в России точки роста!
rimdim8 27 декабря 2017 | 12:55
danko_: потому что в доле, чего тут непонятного
polsan 27 декабря 2017 | 12:53
Цены поднялись не сами их кто-то поднял! Эти недоедающие, бездомные, больные руководители компаний очевидно решили хоть как-то полнить свои дырявые карманы.
Россияне должны знать что по Европе можно летать и от 10 евро(бывает что и от 5-и) и таких билетов очень много, например у компании Ryanair. Конкуренция когда есть, её результаты видит покупатель!
curhatuy6 27 декабря 2017 | 13:08
За такой сервис, за такие деньги, за такие расстояния, за такие риски.... Кто скажет, какое идиот поедет на чемпионат из-за кордона? Свои идиоты предпочтут ящик или интернет. Навара "организаторам" будет мало. Зато уж потом отыграются на наших тощих карманах:)))
perrkele_sattan 27 декабря 2017 | 13:28
curhatuy6: Вы хотите сказать, что умный попрется на футбол?
Если быдлу, любителям мячепинания это интересно, да еще в РФ - пусть платят. С худой овцы - хоть шерсти клок
curhatuy6 27 декабря 2017 | 13:43
perrkele_sattan: Что Вы так жестоко? Вас еще никто умным не обозвал:)))
vezdehod 27 декабря 2017 | 14:11
Чемпионат мира по Футболу 2018 года - Обязан пройти при пустых трибунах. Аминь!
hiryrg 27 декабря 2017 | 13:51
Ну а зачем про это писать? И так ясно всё.