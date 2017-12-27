Цены на перелеты в города проведения Чемпионата мира по футболу в 2018 году выросли в два раза

Цены на перелеты в города, где будет проходить Чемпионат мира по футболу в 2018 году, выросли в два раза. Об этом рассказала в интервью радиостанции «Эхо Москвы» пиар-менеджер российского поисковика авиабилетов «Aviasales» Юлия Домрачева.

«Цены поднялись на ЧМ на перелеты, но не на всех маршрутах. Из Москвы почти по всем городам, где будут проходить матчи, цены выросли почти в 2 раза, если сравнивать с остальными днями июня или июля, когда проходят матчи. Но в Москву из регионов можно добраться за вполне адекватные деньги, стоимость в даты матчей не взвинчены», — сообщила она.

Также Ю.Домрачева также отметила, что стоимость билетов по России может упасть ближе к датам, а на маршруты из-за рубежа более выгодно бронировать билеты заранее.

По ее словам, спрос на данный момент не повысился. «Наверное, это связано с тем, что никто пока не может рассчитать свой отпуск – дадут или не дадут. Поэтому какого-то всплеска бронирования мы не замечаем на даты проведения ЧМ по футболу», — заключила Ю.Домрачева.