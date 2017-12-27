Восстановлено движение поездов на салатовой ветке московского метро
Об этом сообщает пресс-служба столичной подземки. Причины сбоя там не назвали. По сведениям источника агентства РИА поезда выбились из графика из-за того, что в тоннеле между станциями дубровка и Чкаловская сломался один из составов.
Комментарии2
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qwerty44444 27 декабря 2017 | 13:04
Между указанными станциями есть целых две станции (крестьянская застава и римская) где сломался состав метро?
blindpew_33 27 декабря 2017 | 14:31
"в тоннеле между станциями дубровка и Чкаловская" - это асё равно как "на китайско-финской границе".
Кого вы набираете в новостную редакцию? Они что, все чукчи-не-читатели?