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12:32, 27 декабря 2017

Четыре чиновника получили дисциплинарное взыскание из-за выступления школьника в Бундестаге

Таковы итоги проверки, которая затронула департамент образования Ямало-Ненецкого округа, — сообщает агентство «Интерфакс».

Заместителю главы Нового Уренгоя по социальным вопросам объявили выговор, заместителю руководителя по внутренней политике вынесли предупреждение, дисциплинарные взыскания также получили двое сотрудников информационно-аналитического управления.

Ученик местной гимназии Николай Десятниченко выступил в Бундестаге в ноябре. Он рассказал историю немецкого солдата, который погиб в советском плену. Фраза мальчика о «невинно погибших» немецких военных вызвала волну критики в России.

Комментарии

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danko_pesden 27 декабря 2017 | 12:37

Вот это правильно!!!

orlov_a_v 27 декабря 2017 | 13:03

danko_pesden: и это все? Какие-то не те сталинские времена вернулись. Или если те, то либералы врут про ужасы сталинских времен.

olegleon 27 декабря 2017 | 12:42

" Заместителю главы Нового Уренгоя по социальным вопросам .... заместителю руководителя по внутренней политике ..... двое сотрудников информационно-аналитического управления. "

это департамент (отдел) образования округа или министерство федеральное? откуда их там столько набралось?

polsan 27 декабря 2017 | 12:44

Интересно было бы прочитать фамилии ТЕХ чиновников, которые за деньги налогоплательщиков, вынесли такое постановление! Похоже, что у них нет даже собственного мнения - они сплошной ноль! А ноль должен получать ноль зарплаты!

gregor 27 декабря 2017 | 12:46

Четыре чиновника получили дисциплинарное взыскание из-за выступления школьника в
городе Бундестаге

zztop1960 27 декабря 2017 | 13:01

gregor: Запретить россиянам ездить в город Бундестаг

gregor 27 декабря 2017 | 13:08

zztop1960:
Цавецкий цаюз из 1975 годов .
Вот посмотришь запись этих " учителей " ...и что показательно .... женщины ...,именно училки женщины , с такой риторикой , лицемерием и невежеством .
Такое " Общество Знание " из преисподней ... середины прошлого века .
Россия застряла там на долго .
Бесперспективная территория .... , к сожалению .
Ни дорог ,ни друзей .
Вместо дорог -колдобины .
Вместо друзей террористы хамас ,террористы хезболла и людоеды из островов Океании .
Менталитет большинства .
Мрак .

wattman 27 декабря 2017 | 13:30

zztop1960: Так они ж тогда поедут в город Бундесрат!

vladimirbelarus 27 декабря 2017 | 12:50

А с какой формулировкой? Впрочем, с 60-х годов она в РОНО не менялась: за плохую воспитательную работу.

sim202_ 27 декабря 2017 | 13:12

vladimirbelarus:
За недостаточную бздительность...

netcrawler 27 декабря 2017 | 12:50

палочки попиндекулярны

vaka257 27 декабря 2017 | 12:51

!Не иначе Десятниченко Навального наслушался...Ввести во всех школах России особые отделы по борьбе с инакомыслием...Госдуре принять закон о единомыслии...

ansata 27 декабря 2017 | 12:57

vaka257: "Полиция мыслей" 1984

omichka 27 декабря 2017 | 13:14

ansata:
Козьма Прутков."О введении единомыслия в России".

omichka 27 декабря 2017 | 13:17

omichka:
"Собственное" мнение!.. Да разве может быть собственное мнение у людей, не удостоенных доверием начальства?! Откуда оно возьмется? На чем основано? ///

tks 27 декабря 2017 | 13:05

Преступление Века раскрыто, виновные наказаны!

grossalex112017 27 декабря 2017 | 13:06

А Я понял - когда Ванятка приперся в Прагу в 1968 году и ситал грузом 100 или 200 - Ванятка невинная жертва, подневольный . Он конечно не хотел, но заставили , а иначе бы посадили. Или когда другой Ванятка в Новочеркаске, Риге и Тбилисси выполнял приказ - Убивай - он невинная жертва режима. Когда Ванятка попадал в плен к талибам - он тоже невинная жертва. А вот немчура - просто фашист и изувер ;))
Вот этих недовольных и осуждающих, что простых пейзан, что чинуш Вы ни когда не увидите на встречах итальянских ветеранов с Волгоградцами, не услышите историй о спасении русскими замерзающих в степи итальянцев и испанцев.

(комментарий скрыт)

vadimp 27 декабря 2017 | 13:10

Маразм крепчает.

nigelliri56 27 декабря 2017 | 13:22

"К суровому суду отщепенцев предателей нашей Родины!", "Шпионов, презренных слуг фашизма, изменников Родине - расстрелять!", "Покончить с политической беспечностью!", "Разоблачим до конца всех и всяких двурушников!", "Весь наш народ приветствует приговор суда!".

wattman 27 декабря 2017 | 13:33

Как я рад, как я рад:
Еду в город Бундесрат!

croaker 27 декабря 2017 | 13:38

Юноша, к сожалению, ты очень рано понял, в каком государстве ты живешь !

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