Четыре чиновника получили дисциплинарное взыскание из-за выступления школьника в Бундестаге
Таковы итоги проверки, которая затронула департамент образования Ямало-Ненецкого округа, — сообщает агентство «Интерфакс».
Заместителю главы Нового Уренгоя по социальным вопросам объявили выговор, заместителю руководителя по внутренней политике вынесли предупреждение, дисциплинарные взыскания также получили двое сотрудников информационно-аналитического управления.
Ученик местной гимназии Николай Десятниченко выступил в Бундестаге в ноябре. Он рассказал историю немецкого солдата, который погиб в советском плену. Фраза мальчика о «невинно погибших» немецких военных вызвала волну критики в России.
Комментарии21
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danko_pesden 27 декабря 2017 | 12:37
Вот это правильно!!!
orlov_a_v 27 декабря 2017 | 13:03
danko_pesden: и это все? Какие-то не те сталинские времена вернулись. Или если те, то либералы врут про ужасы сталинских времен.
olegleon 27 декабря 2017 | 12:42
" Заместителю главы Нового Уренгоя по социальным вопросам .... заместителю руководителя по внутренней политике ..... двое сотрудников информационно-аналитического управления. "
это департамент (отдел) образования округа или министерство федеральное? откуда их там столько набралось?
polsan 27 декабря 2017 | 12:44
Интересно было бы прочитать фамилии ТЕХ чиновников, которые за деньги налогоплательщиков, вынесли такое постановление! Похоже, что у них нет даже собственного мнения - они сплошной ноль! А ноль должен получать ноль зарплаты!
gregor 27 декабря 2017 | 12:46
Четыре чиновника получили дисциплинарное взыскание из-за выступления школьника в
городе Бундестаге
zztop1960 27 декабря 2017 | 13:01
gregor: Запретить россиянам ездить в город Бундестаг
gregor 27 декабря 2017 | 13:08
zztop1960:
Цавецкий цаюз из 1975 годов .
Вот посмотришь запись этих " учителей " ...и что показательно .... женщины ...,именно училки женщины , с такой риторикой , лицемерием и невежеством .
Такое " Общество Знание " из преисподней ... середины прошлого века .
Россия застряла там на долго .
Бесперспективная территория .... , к сожалению .
Ни дорог ,ни друзей .
Вместо дорог -колдобины .
Вместо друзей террористы хамас ,террористы хезболла и людоеды из островов Океании .
Менталитет большинства .
Мрак .
wattman 27 декабря 2017 | 13:30
zztop1960: Так они ж тогда поедут в город Бундесрат!
vladimirbelarus 27 декабря 2017 | 12:50
А с какой формулировкой? Впрочем, с 60-х годов она в РОНО не менялась: за плохую воспитательную работу.
sim202_ 27 декабря 2017 | 13:12
vladimirbelarus:
За недостаточную бздительность...
netcrawler 27 декабря 2017 | 12:50
палочки попиндекулярны
vaka257 27 декабря 2017 | 12:51
!Не иначе Десятниченко Навального наслушался...Ввести во всех школах России особые отделы по борьбе с инакомыслием...Госдуре принять закон о единомыслии...
ansata 27 декабря 2017 | 12:57
vaka257: "Полиция мыслей" 1984
omichka 27 декабря 2017 | 13:14
ansata:
Козьма Прутков."О введении единомыслия в России".
omichka 27 декабря 2017 | 13:17
omichka:
"Собственное" мнение!.. Да разве может быть собственное мнение у людей, не удостоенных доверием начальства?! Откуда оно возьмется? На чем основано? ///
tks 27 декабря 2017 | 13:05
Преступление Века раскрыто, виновные наказаны!
grossalex112017 27 декабря 2017 | 13:06
А Я понял - когда Ванятка приперся в Прагу в 1968 году и ситал грузом 100 или 200 - Ванятка невинная жертва, подневольный . Он конечно не хотел, но заставили , а иначе бы посадили. Или когда другой Ванятка в Новочеркаске, Риге и Тбилисси выполнял приказ - Убивай - он невинная жертва режима. Когда Ванятка попадал в плен к талибам - он тоже невинная жертва. А вот немчура - просто фашист и изувер ;))
Вот этих недовольных и осуждающих, что простых пейзан, что чинуш Вы ни когда не увидите на встречах итальянских ветеранов с Волгоградцами, не услышите историй о спасении русскими замерзающих в степи итальянцев и испанцев.
vadimp 27 декабря 2017 | 13:10
Маразм крепчает.
nigelliri56 27 декабря 2017 | 13:22
"К суровому суду отщепенцев предателей нашей Родины!", "Шпионов, презренных слуг фашизма, изменников Родине - расстрелять!", "Покончить с политической беспечностью!", "Разоблачим до конца всех и всяких двурушников!", "Весь наш народ приветствует приговор суда!".
wattman 27 декабря 2017 | 13:33
Как я рад, как я рад:
Еду в город Бундесрат!
croaker 27 декабря 2017 | 13:38
Юноша, к сожалению, ты очень рано понял, в каком государстве ты живешь !