Четыре чиновника получили дисциплинарное взыскание из-за выступления школьника в Бундестаге

Таковы итоги проверки, которая затронула департамент образования Ямало-Ненецкого округа, — сообщает агентство «Интерфакс».

Заместителю главы Нового Уренгоя по социальным вопросам объявили выговор, заместителю руководителя по внутренней политике вынесли предупреждение, дисциплинарные взыскания также получили двое сотрудников информационно-аналитического управления.

Ученик местной гимназии Николай Десятниченко выступил в Бундестаге в ноябре. Он рассказал историю немецкого солдата, который погиб в советском плену. Фраза мальчика о «невинно погибших» немецких военных вызвала волну критики в России.