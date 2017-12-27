Российские дипломаты готовы оказать помощь родственникам Владимира Шаинского.
Знаменитый композитор скончался на 93-м году жизни в Сан-Диего (штат Калифорния). Как передает ТАСС, пока родственники Шаинского в генконсульство России в Сиэтле не обращались. При этом вдова композитора Светлана Шаинская указала, что он будет похоронен в США, если от России не поступит иных предложений. По ее словам, сам композитор никаких распоряжений о месте
захоронения не оставил.
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