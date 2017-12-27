Уничтожение боевиков запрещенной «Джебхат ан-Нусры» в Сирии завершится в 2018 году.
Об этом КП сообщил начальник Генштаба Валерий Герасимов. По его словам, часть боевиков этой террористической организации находится в зонах деэскалации. Там много самых разных формирований и некоторые поддерживают режим прекращения боевых действий. «Джебхат ан-Нусра – категорически против. Значит, их придется уничтожать», — пояснил Герасимов.
Комментарии3
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danko_ 27 декабря 2017 | 02:20
В который раз объявляют об окончании военных действий и уничтожении всех игиловцев, а потом опять войска вводят.
Второй Афган,где победы в принципе быть не может, и не надо было ввязываться в чужую войну, защищая палача Асада.
danko_pesden 27 декабря 2017 | 02:24
danko_: старуха сумашедшая из маями ты за игиловцев??? Что и требовалось доказать.
salut__521 27 декабря 2017 | 03:07
В 2015-м начали как тренировку, в 2018-м продолжут как дальнеподступовку, к 2025-му наконец уползут, поджав хвосты, как оккупанты-неудачники...