Уничтожение боевиков запрещенной «Джебхат ан-Нусры» в Сирии завершится в 2018 году.

Об этом КП сообщил начальник Генштаба Валерий Герасимов. По его словам, часть боевиков этой террористической организации находится в зонах деэскалации. Там много самых разных формирований и некоторые поддерживают режим прекращения боевых действий. «Джебхат ан-Нусра – категорически против. Значит, их придется уничтожать», — пояснил Герасимов.