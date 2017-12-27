Мать подозреваемого в подготовке подрыва Казанского собора, отвергла выдвинутые против него обвинения.

В интервью изданию The Insider Евгения Ефимова заявила, что сына могли использовать. По ее словам, она лично обращалась в ФСБ и Следственный комитет, когда заподозрила, что Евгений мог попасть под влияние исламистов. Евгения Ефимова заметила, что сын внезапно сменил круг общения, начал изучать арабский язык и изъявил желание принять ислам. Кроме того, молодой человек подписался на группы в соцсетях, содержание которых ей показалось радикальным. Ефимова утверждает, что в ФСБ ей обещали приставить к сыну куратора, но никакой помощи в итоге она не дождалась.