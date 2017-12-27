Владимир Путин подписал указ о повышении с 1 января окладов судьям в 1,04 раза.
Ранее Дождь сообщал, что на это планируют выделить 3,6 миллиарда рублей. Ранее также сообщалось, что с 1 января на 4% поднимут зарплаты и чиновникам. Это произойдет впервые за четыре года.
Комментарии5
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
dvman 27 декабря 2017 | 02:29
1,04 - это я понимаю на 104% ? Знает кого кормить, независимый суд, ха-ха
vit0nix 27 декабря 2017 | 02:57
dvman: всю жизнь было в значит умножить, а на значит прибавить, так в 1.04 раза, то значит на 4%
popyas 27 декабря 2017 | 02:44
Ватаны , бегом лезать ботинки! га- угга-га
popyas 27 декабря 2017 | 02:50
получали лимон, теперяча два! угагаа хихи, ! роша дураки в пе --зде!
trans 27 декабря 2017 | 02:53
У судей и так зарплаты в 8-10 раз больше чем у медиков и учителей. Так им еще Путя дабавляет, вот что значит нужные люди. Работникам прокуратуры тоже в этом году добавил. А медикам и учителям - "Денег нет, но вы держитесь"