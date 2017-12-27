В СК рассказали о коррупционных схемах бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко.

Как сообщила в эфире «Вести FM» официальный представитель СК Светлана Петренко, он знакомился с бизнесменами, узнавал информацию об их фирмах, после чего с помощью своих подчиненных создавал этим компаниям проблемы и «помогал» их решить. По ее словам, Захарченко сам планировал и разрабатывал схемы вымогательства взяток и никогда не повторялся. Ближайшее окружение называло его Захар Хитрый.