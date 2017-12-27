В СК рассказали о коррупционных схемах бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко.
Как сообщила в эфире «Вести FM» официальный представитель СК Светлана Петренко, он знакомился с бизнесменами, узнавал информацию об их фирмах, после чего с помощью своих подчиненных создавал этим компаниям проблемы и «помогал» их решить. По ее словам, Захарченко сам планировал и разрабатывал схемы вымогательства взяток и никогда не повторялся. Ближайшее окружение называло его Захар Хитрый.
Комментарии3
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pmasel 27 декабря 2017 | 02:40
Получается работал ради спортивного интереса.
peresvet73 27 декабря 2017 | 02:48
Восемь миллиардов "мелочью"... Это же скольких бизнесменов надо было шантажировать, а руководство МВД не выявило! Причём, такую сумму полковник не мог собрать незаметно в пределах своей территориальности и без пособников. А кроме него, до сих пор ещё никто не арестован. Хотя бы те коллеги, кто называл его "хитрым" - знали ведь, за что называют.
kolenval99 27 декабря 2017 | 03:24
Захар Хитрый, Вован Скрепный, и далее по списку — цвет ФСБ, рыцари мочи и кинжала, спасители России.