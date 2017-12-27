По делу о коррупции в СК задержан еще один подозреваемый.
Как передает ТАСС, бывший глава Следственного управления по ЦАО Москвы Алексей Крамаренко подозревается в связях с криминальным авторитетом Захарием Калашовым, известным как вор в законе Шакро Молодой. Мера пресечения Крамаренко может быть избрана уже сегодня. Ранее Крамаренко проходил свидетелем по делу первого замначальника следственного управления по Москве Дениса Никандрова. Именно на его показаниях основывалось обвинение. После задержания Никандрова, Ламонова, и Максименко Крамаренко уволился из СК и перешел на работу в юридический отдел «Роснефти».
Комментарии1
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andygo__ru 27 декабря 2017 | 02:30
Ха... Ну так ведь... этоть... выборы, как говорят... скоро очень. ;)