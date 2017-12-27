Роспотребнадзор перед Новым годом распространил рекомендации при выборе красной икры.

Прежде всего, нужно удостовериться в отсутствии в ее составе консервантов E-239, не приобретать икру с рук и в местах несанкционированной торговли. На этикетке должны быть проставлены даты изготовления и фасовки. Крышка банки не должна ни проминаться, ни быть вздутой.