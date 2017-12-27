Роспотребнадзор перед Новым годом распространил рекомендации при выборе красной икры.
Прежде всего, нужно удостовериться в отсутствии в ее составе консервантов E-239, не приобретать икру с рук и в местах несанкционированной торговли. На этикетке должны быть проставлены даты изготовления и фасовки. Крышка банки не должна ни проминаться, ни быть вздутой.
Комментарии5
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pantera_1 27 декабря 2017 | 01:36
А черную в чем продают? Почему обидели вниманием?
danko_ 27 декабря 2017 | 01:55
pantera_1: Черной икры практически запрещено производство.
А красную икру лучше покупать производства старых, советских еще заводов.
Я в последние годы всегда покупаю производства Паронайского завода.
И дата выпуска желательна от 15 до 25 августа, когда рыба на нерест идет, тогда она оптимального размера.
pantera_1 27 декабря 2017 | 01:58
danko_: Вот спасибо за совет! Хотя не уверена, что у нас такая икра продается. Поищу. С наступающим )
danko_ 27 декабря 2017 | 02:06
pantera_1: И Вас также.
В Москве продается, сахалинская.
Я просто не сама спец, а свекор,который возглавлял когда-то Сахалинрыбпром, научил покупать.
nikitin43 27 декабря 2017 | 01:45
зашустрили поросята , похоже и под них роют . нелегка жизнь путенского холуя .там поди руководмство всё миллиардеры .