Российской армии в Сирии противостояло порядка 70 тысяч боевиков ИГИЛ.
Из них около 60 тысяч удалось уничтожить. Такие данные КП сообщил начальник российского Генштаба Валерий Герасимов. По его словам, около трех тысяч убитых боевиков – выходцы из России.
Комментарии15
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nikitin43 27 декабря 2017 | 01:19
ученики геббельса в деле , вначале говорили о 6 - 8 тыс бандитов , поди медалей героям вкс не хватает.
danko_pesden 27 декабря 2017 | 01:43
nikitin43: вешайся. Поплачь о бандитах.
minerr 27 декабря 2017 | 02:17
nikitin43: вначале говорили о 6 - 8 тыс бандитов
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Сбрось ссылку. Или верить на слово?
shura813 27 декабря 2017 | 01:34
Я не слышал о сухопутной операции российской армии! Только 40 самолётов. Врать и то не умеют! А где были сирийцы,иранцы и турки?
tks 27 декабря 2017 | 01:47
shura813: Они, как и курды, прохлаждались, за счет ЧВК Вагнера, видимо...
seryj_wolk 27 декабря 2017 | 02:01
tks: Единственное, что умеют делать рфские вояки - это врать. И то, складно у них не получается.
tks 27 декабря 2017 | 02:10
seryj_wolk: Вспоминается, как по Центральным Трубам Российской ТелеКанализации колотясь в падучей свистели, что #ИРАННАШ!#, когда иранцы свой военный аэродром предоставили. И так раздухарились, что иранцы не выдержали и вежливо попросили убраться восвояси.
peresvet73 27 декабря 2017 | 01:54
shura813: В России сейчас модно не упоминать о союзниках. Хорошо хоть армию России вспоминают, а то ведь 70 тысяч боевиков мог победить и один кандидат в президенты - пенсионер Путин.
shura813 27 декабря 2017 | 02:00
peresvet73:Пенсионер путин! Одними приёмами ДЗЮ-ДО!
tks 27 декабря 2017 | 02:52
shura813: Исщо бы - ведь его Сам(!!) Великий Вроттенберг (!!) тренировал!! Лично!!
shura813 27 декабря 2017 | 01:43
Я тоже могу бомбить аулы где нету ПВО! Красота!
sstan 27 декабря 2017 | 01:47
Это всех кого уничтожили в сирии в том числе детей и женщин, и бодро признали боевиками. А самолеты в Сочи, и Егепте тоже включили туда?
И чувствуется стиль НКВД, все ровно 70 60 тысяч. к черту подробности мы округляем до тысяч
tks 27 декабря 2017 | 01:49
Почему так мало??!! Зачем так занижать??! 700 тысяч там было боевиков, из них удалось уничтожить 693 тысячи 257 голов!
peresvet73 27 декабря 2017 | 01:52
А сколько же противостояло сирийской армии?
salut__521 27 декабря 2017 | 03:14
Значицца 10 тыщ множим на коэффициент путриотической брехливости, равный фюрерскому рейтингу, и получаем на выходе... ага, полную жопу...