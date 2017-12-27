Роскомнадзор потребовал от Facebook объяснить удаление аккаунтов Рамзана Кадырова в этой соцсети и инстаграме.
Ведомство обещало сделать такой запрос, если Facebook сама не объяснит блокировку страниц главы Чечни. С аналогичным требованием выступил и глава думского комитета по информационной политике Леонид Левин. Накануне Facebook резко раскритиковал министр связи Николай Никифоров.
Комментарии6
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nikitin43 27 декабря 2017 | 01:17
теперь и роспозор лёг под кадырова , смелые русские парни ничего не боятся .
matros_koshkin__37 27 декабря 2017 | 02:13
Блятть! Ну как же мне уже надоел этот Роскомнадзор со своими требованиями объяснений по Кадырову! Хорошо, я заставлю Цукерберга все объяснить - но при одном маленьком условии. Пусть Роскомнадзор объяснит мне, на основании каких законов (я сказал: законов, а не противозаконных приказов со стороны) он, Роскомнадзор прикрыл сайты Грани и Ёж. И как только Роскомнадзор даст мне убедительные объяснения, он сразу получит объяснения от Цукерберга. У меня есть такая возможность. Ну же, Роскомнадзор, поторопись! Я же тебе врать не стану.
monik_7 27 декабря 2017 | 01:34
Бедненький Марик Цукерберг затрясся от страха
alger 27 декабря 2017 | 01:53
monik_7: вчера видел - рыдает
grishakras 27 декабря 2017 | 01:36
Госкомпозор требовать может только у опущенных. А посколько он сам многократно опущенный - он может только просить.
neyexo 27 декабря 2017 | 01:44
Когда этот товарищ заводил акаунт - он пользовательское соглашение читал?
или автоматом галочку поставил? И соответствует ли соглашение статусу госчиновника?
Там наверно написано, в каких случаях удаляется, и что без объяснений.