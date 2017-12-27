Роскомнадзор потребовал от  Facebook объяснить удаление аккаунтов Рамзана Кадырова в этой соцсети и инстаграме.

Ведомство обещало сделать такой запрос, если Facebook сама не объяснит блокировку страниц главы Чечни. С аналогичным требованием выступил и глава думского комитета по информационной политике Леонид Левин. Накануне Facebook резко раскритиковал министр связи Николай Никифоров.