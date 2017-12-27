Уполномоченный по правам студентов Артем Хромов досрочно покидает свой пост.

У себя в «Фейсбуке» Хромов сообщает, что внешние обстоятельства не позволяют ему эффективно выполнять обязанности студенческого омбудсмена. Артем Хромов вступил в должность уполномоченного по правам студентов в 2014 году. С 2011 года по настоящее время он возглавляет «Российский студенческий союз».