В Санкт-Петербурге вновь задержали лидера протестующих дальнобойщиков Андрея Бажутина.

Главу Объединения перевозчиков России, которого освободили после 15 суток ареста, после выхода из камеры посадили в автозак и в сопровождении двух патрульных машин увезли в неизвестном направлении. Об этом «Новой газете» рассказала председатель вологодского отделения ОПР Надежда Куражковская. 12 декабря Тосненский суд арестовал Бажутина на 15 суток по обвинению в вождении без прав. По мнению самого Бажутина, его преследование связано с протестной акцией дальнобойщиков против системы «Платон».