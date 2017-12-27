В Санкт-Петербурге вновь задержали лидера протестующих дальнобойщиков Андрея Бажутина.
Главу Объединения перевозчиков России, которого освободили после 15 суток ареста, после выхода из камеры посадили в автозак и в сопровождении двух патрульных машин увезли в неизвестном направлении. Об этом «Новой газете» рассказала председатель вологодского отделения ОПР Надежда Куражковская. 12 декабря Тосненский суд арестовал Бажутина на 15 суток по обвинению в вождении без прав. По мнению самого Бажутина, его преследование связано с протестной акцией дальнобойщиков против системы «Платон».
Комментарии7
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ivfn 27 декабря 2017 | 01:16
Этот Бажутин и жена его прохиндеи ,клейма негде ставить
tks 27 декабря 2017 | 01:56
ivfn: Сам ты прохиндей, на всю голову клейменный, тавром БОТОПУТ.
danko_pesden 27 декабря 2017 | 01:59
tks: сам ты хохлобот прохиндей.
tks 27 декабря 2017 | 02:05
danko_pesden: Ух ты, вмазался за коллегу? Похвально ))) а почему: хохлобот? Мне, польскому еврею, обидны аж до слез такие слова ваши )))
danko_pesden 27 декабря 2017 | 02:16
tks: хорошо. Но он мне не коллега.
tks 27 декабря 2017 | 02:40
danko_pesden: Корефан?? или корешок? а может, КЕНТавр? )))
tks 27 декабря 2017 | 01:54
Скоро страна узнает, что этот супостат, наймит и отщепенец рода человеческого готовил покушение на Самих Вроттенбаргов, Кентов Самого Императора Пу!!