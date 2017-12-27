Сегодня Власти Украины и  самопровозглашенные ДНР и ЛНР обменяются пленными.

Как ожидается, обмен будет проведен по формуле «306 на 72» и станет первым шагом к обмену «всех на всех». Как передает ИФ, обмен состоится в час дня, место не уточняется. Глава ДНР Александр Захарченко сообщил, что подписал указ о помиловании украинских пленных, подлежащих обмену.