Сегодня Власти Украины и самопровозглашенные ДНР и ЛНР обменяются пленными.
Как ожидается, обмен будет проведен по формуле «306 на 72» и станет первым шагом к обмену «всех на всех». Как передает ИФ, обмен состоится в час дня, место не уточняется. Глава ДНР Александр Захарченко сообщил, что подписал указ о помиловании украинских пленных, подлежащих обмену.
Комментарии5
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danko_pesden 27 декабря 2017 | 01:41
Это правильно.
ponom 27 декабря 2017 | 02:00
- Подсудимый Путин, расскажите, как Вы подписывали указ развязать войну против братского народа.
- Я не подписывал. Мои руки в соответствии с демократическим правом на самоопределение самоподписали этот указ.
- Хорошо, Ваши руки приговариваются к 40 годам тюрьмы строгого режима. А Вы будете их навещать раз в месяц.
danko_pesden 27 декабря 2017 | 02:02
ponom: хохлобот. Без рук. Юмор с майдана.
minerr 27 декабря 2017 | 02:10
ponom: //// как Вы подписывали указ развязать войну против братского народа. ////
Это вопрос к Турчинову, подписавшему приказ об АТО и направившего армию на подавление мирных выступлений на востоке Украины 7-го апреля 2014-го. Тогда не только ДНР и ЛНР не существовало, но и Стрелков вместе к Гиркиным отдыхали в Крыму.
minerr 27 декабря 2017 | 02:04
В прошлые обмены Украина выдавала либо свежевыловленных бомжей с бульваров Киева, Львова или Одессы, либо инвалидов на носилках с вырезанными в киевских застенках на груди свастиками. А че, они ведь почти европейцы - им можно.