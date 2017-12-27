ФСБ задержала главу юридического отдела «Роснефти» Алексея Крамаренко.

Как сообщил РИА источник в правоохранительных органах, он проходит по делу о получении взятки от «вора в законе» Шакро Молодого генералом Денисом Никандровым, главой УСБ СКР Михаилом Максименко и его заместителем Александром Ламоновым. Следствие планирует выходить в суд с ходатайством об избрании меры пресечения. Ранее Крамаренко возглавлял следственное управление СК Москвы по ЦАО и проходил по этому делу как свидетель. В марте 2017 года Крамаренко, уволился из СК.