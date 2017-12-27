ФСБ задержала главу юридического отдела «Роснефти» Алексея Крамаренко.
Как сообщил РИА источник в правоохранительных органах, он проходит по делу о получении взятки от «вора в законе» Шакро Молодого генералом Денисом Никандровым, главой УСБ СКР Михаилом Максименко и его заместителем Александром Ламоновым. Следствие планирует выходить в суд с ходатайством об избрании меры пресечения. Ранее Крамаренко возглавлял следственное управление СК Москвы по ЦАО и проходил по этому делу как свидетель. В марте 2017 года Крамаренко, уволился из СК.
Комментарии6
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tks 27 декабря 2017 | 01:39
Обана. Таки не ему ли Нмкандров порученьица то ответственные давал??
Битва кретинов с негодяями.
captain_ 27 декабря 2017 | 01:40
Коней на переправе не меняют.
А козла на краю пропасти не стоит менять тем более.
Ступайте за ним, бараны - он знает дорогу....
Все на выборы! Ггг...
vlad_kondrat 27 декабря 2017 | 02:01
captain_: "Эй-гэ- гэй- гали- гали!", "Бээээ..." Все на выборы стадом баранов..
irdo 27 декабря 2017 | 01:46
Борьба нанайских мальчиков
vlad_kondrat 27 декабря 2017 | 01:59
Спектакль начинается -
Ну кто поверит что Шакро не ручкался даже с Путиным, не был его личным другом и товарищем по воровскому делу. Одна банда, одно дело, один пахан.
Единственное за что сажают таких за то что документы либо доказательства продали на запад. Остальное, убийства, рэкэт они могут делать без проблем.
tks 27 декабря 2017 | 02:02
vlad_kondrat: Интересно, выкинут ли к 18.03 самого Царедворца, Светлейшего Князя Игоря, бывшего мужа Княгини Ольги, толпе на растерзание?