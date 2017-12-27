Генконсульство РФ в Сиэтле в случае обращения родственников Шаинского окажет им помощь в оформлении документов
Генконсульство России в Сиэтле в случае обращения родственников Владимира Шаинского окажет им помощь в оформлении необходимых документов. Об этом сообщило посольство России в Вашингтоне.
Композитор Владимир Шаинский скончался в США на 93 году жизни. Вдова Шаинского – Светлана – ранее сказала, что муж будет похоронен в США, если от России не поступит иных предложений. По ее словам, сам композитор никакого завещания о месте захоронения не оставил, а ей одной сложно самостоятельно организовать похороны в России.
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