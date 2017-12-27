Прокурор Петрозаводска попросила направить на стационарную психиатрическую экспертизу историка Юрия Дмитриева

Прокурор Петрозаводска Елена Аскерова попросила направить на стационарную психиатрическую экспертизу председателя карельского «Мемориала», историка Юрия Дмитриева. Аскерова предположила, что у Дмитриева есть отклонения сексуального характера, — сообщает «Новая газета».

Юрий Дмитриев уже проходил амбулаторную психиатрическую экспертизу во время предварительного следствия, и врачи не обнаружили у историка никаких отклонений.

Напомним, поводом для возбуждения дела против Дмитриева стали фотографии его обнаженной приемной дочери. Экспертиза также установила, что снимки были сделаны для контроля физического развития ребенка и для предоставления в органы опеки. Порнографией эти фотографии признаны не были, — напоминает писатель Людмила Улицкая.