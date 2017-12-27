Прокурор Петрозаводска попросила направить на стационарную психиатрическую экспертизу историка Юрия Дмитриева
Прокурор Петрозаводска Елена Аскерова попросила направить на стационарную психиатрическую экспертизу председателя карельского «Мемориала», историка Юрия Дмитриева. Аскерова предположила, что у Дмитриева есть отклонения сексуального характера, — сообщает «Новая газета».
Юрий Дмитриев уже проходил амбулаторную психиатрическую экспертизу во время предварительного следствия, и врачи не обнаружили у историка никаких отклонений.
Напомним, поводом для возбуждения дела против Дмитриева стали фотографии его обнаженной приемной дочери. Экспертиза также установила, что снимки были сделаны для контроля физического развития ребенка и для предоставления в органы опеки. Порнографией эти фотографии признаны не были, — напоминает писатель Людмила Улицкая.
Комментарии6
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kunst54 27 декабря 2017 | 00:22
"Прокуратура попросила" - это звучит как приказ.
nikitin43 27 декабря 2017 | 00:28
kunst54: прокурорша обгадилась , теперь на врачей хочет съехать , это ей не поможет , а старика год пропарили .
sborisych 27 декабря 2017 | 00:34
А самого то прокурора Петрозаводска, гражданку Елену Аскерову, не пора ли саму сдать на опыты?
nikitin43 27 декабря 2017 | 00:44
sborisych: жалко старика , держали по указке год . всю кашу заварил уфсб по карелии , дмитриев публично ругался с ними , начальника путен снял в октябре, пока держит в резерве .
sborisych 27 декабря 2017 | 00:48
nikitin43:
Вам жалко, мне... Кому-то ещё жалко оговоренных и невиновных. Прокурорским- никогда никого не жалко. Взяли в оборот, и если по случаю не соскочил- разжуют, и не поперхнутся.
nikitin43 27 декабря 2017 | 00:51
sborisych: влипла сука таково бремя холуя .