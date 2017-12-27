В Кремле требуют проверить призывы политика Алексея Навального не ходить на выборы
Такие высказывания могут нарушать закон, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «ЦИК руководствуется исключительно действующим электоральным законодательством Российской Федерации. Но призывы к бойкоту, безусловно, подлежат весьма скрупулезному изучению на предмет соответствия или противоречию нашему законодательству». Также Дмитрий Песков подчеркнул, неучастие в выборах Алексея Навального не повлияет на их легитимность.
Кремль больше не является сценарным лидером на предстоящих выборах, и призыв Алексея Навального к электоральной забастовке это подтверждает. С таким мнением выступил в эфире «Эха Москвы» политолог Глеб Павловский.
Комментарии39
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nikitin43 27 декабря 2017 | 00:12
э как гадюшник путенский зашевелился
nikitin43 27 декабря 2017 | 00:14
nikitin43: по такому случаю госдума примет закон до пожизненного за призывы на то они и слуги кремля , раша 21 век .
patrik40 27 декабря 2017 | 00:17
В Кремле требуют проверить призывы политика Алексея Навального не ходить на выборы...
Это голимый подрыв Конституционного строя.
nikitin43 27 декабря 2017 | 00:23
patrik40: )))) путен охраняет конституцию как питерская дворняга блох , куда она денется .
r88w556xl4 27 декабря 2017 | 00:53
nikitin43: Навальный вообще на Конституцию плюёт.
tks 27 декабря 2017 | 02:27
r88w556xl4: Хуже! Его безудержно рвало на нее, как 23-го февраля Штирлица - на Родину на карте, на совещании в Ставке у Фюрера!
vinokur 27 декабря 2017 | 00:24
Размазать печень по асфальту!
vinokur 27 декабря 2017 | 00:27
vinokur: Извиняюсь, не прочел следующий пост.
tks 27 декабря 2017 | 02:25
patrik40: Нет! Это даже не подрыв! Это гнусный, мерзкий, подлый и кровавый подкоп под святая святых и священнее священного Грааля, Основы СкрепоПутинизма!
danko_ 27 декабря 2017 | 00:12
Призыв Пескова раскатывать печень оппозиционеров по асфальту чистой воды экстремизм и послужил спусковым крючком к убийству Немцова и других.
А этот нахал пытается блох отыскивать в абсолютно законном призыве к бойкоту выборов, которых у нас в реальности нет.
Но это его истерика показывает насколько важна для Кремля высокая явка, план по которой они установили в 70%, чтобы показать поддержку Путина, который и сейчас по Конституции никто.
nikitin43 27 декабря 2017 | 00:18
danko_: небось чечены с ингушами хоть и не придут на участки как обычно но на 99 % выберут вована .
danko_ 27 декабря 2017 | 00:23
nikitin43: Чеченцы ходят на участки,пусть и не 90%.
Но вот в Дагестане выборы и без призыва Навального всегда бойкотируют и участки пустые стоят, но явку 90% насчитывают понятно за кого.
albertsurikov 27 декабря 2017 | 00:30
danko_:
Владим Владимычу Пугабе нужна явка на выборах, поэтому такой вой подняли.
nikitin43 27 декабря 2017 | 01:06
danko_: ходят , не ходят всё одно 99 % за путена .
zdr_aviy 27 декабря 2017 | 02:09
danko_: убийству Немцова и других
—-
каких других ??
это у вас в бандеростане ?
Песков тут каким боком?
школота кареавального не может участвовать в выборах, а остальные на судимого мошенника карнавального болт забили давно
tks 27 декабря 2017 | 02:29
zdr_aviy: Чё, правда чёль? Школота, которой 18 лет? Зуб даешь? )))
albertsurikov 27 декабря 2017 | 00:18
Сечину в суд можно не ходить, а граждане не имеют права не ходить на фейковые выборы и призывать к этому.
Страна двойных стандартов.
zdr_aviy 27 декабря 2017 | 02:25
albertsurikov: Сечину в суд можно не ходить, а граждане не имеют права не ходить
——
:))))
какая связь ?
улюкаев прйман с поличным, суд приговор вынес.
вы коррупционеров защищаете как социально близких или по национальному признаку?
кто вам сказал, что выборы якобы фейковые ????
фейковые - это митинги русофобов и шизиков в поддержку всякого ворья и мошенников - карнавального лебедева козлова ходорковского магнитского файбера белых урлашова и прочих немцово касьяновых пономарёвых.
sveklotron_7 27 декабря 2017 | 00:25
Либерастушки даже простой проверки боятся. Видимо подсознательное вендиспансерное срабатывает.
kukrynx 27 декабря 2017 | 01:41
sveklotron_7: В огороде бузина, а в Киеве дядька...
tks 27 декабря 2017 | 02:31
sveklotron_7: Это ты щас о наболевшем блеванул так прилюдно?
vladimirbelarus 27 декабря 2017 | 00:26
Выборы уже нелегитимные. Поэтому призыв не участвовать в лжевыборах совершенно правилен.
zdr_aviy 27 декабря 2017 | 02:29
vladimirbelarus: Выборы уже нелегитимные.
——-
:))))))
инфа 100% ???
юношеский максимализм и категоричность суждений выдают в вас тупую школоту, которая ещё не доросла до участия в выборах.
да вы и не гражданин России, судя по нику.
так чего слюнями разбрызгался?
:)))
fresh_breeze 27 декабря 2017 | 00:50
Во многих странах часть электората выборы игнорирует. Россия не исключение.
Так может, Алексей Анатольевич решил сыграть на опережение, чтобы всех, кто не придёт голосовать, зачислить в свои сторонники, откликнувшиеся на его призыв о бойкоте выборов? Это будет не какие-то позорные два процента, тут цифра повнушительней получится, и поди потом докажи, что все они не его адепты.
Теперь надо бросать встречный клич: "Все, кто считает Навального засланным казачком, приходите голосовать!". И выводы, сколько людей согласны с таким утверждением, можно будет делать по тому, какой окажется явка 18.03.2018.
tks 27 декабря 2017 | 02:34
fresh_breeze: Ну так кликайте, не звездите ))) плакатики закажите, развесьте, давайте, ботопуты, работайте, дерзайте )))
mark60n 27 декабря 2017 | 02:36
fresh_breeze:"Во многих странах часть электората выборы игнорирует"
А что следует за игнорирование выборов в Европе?
Кстати,практика наложения штрафов в размере от 25 до 70 евро существует в Австрии, Германии, Италии и на Кипре. Более суровым наказанием является временное лишение избирательных прав по постановлению суда. Иногда "лишенец" не может быть принят на государственную и муниципальную службу, например учителем в школу, содержащуюся на средства местного бюджета.
tks 27 декабря 2017 | 02:45
mark60n: Ура! Даешь практику с Проклятого Запада и стран агрессивного блока НАТО на российскую почву!! Посадим, как картоху!! Вперед!!
sulla663 27 декабря 2017 | 00:56
Да, да, да, проверьте, но только после проверки запрета ЦИК, после проверки легитимности президента РФ с 2012 года, после законности действий вроде-как-бы легитимного правительства и президента РФ в Грузии, Крыму, Украине. А че - все хотят знать "про нарушения закона". Песков поверять будет по своим нелегитимным часам? Не? По кратности стоимости яхт, однозначно, ибо недвижимость в Великобритании, практически, под арестом. Итак, на сколько яхт (сами знаете кого) тянет призыв Навального не участвовать в клоунаде?
alena01 27 декабря 2017 | 00:59
И взбурлили говна кремлевские...
zdr_aviy 27 декабря 2017 | 02:13
alena01:
бандера, ты бы лучше про свой бандеростан переживала, а мы со своими выборами без ваших высеров разберёмся
ага?
tks 27 декабря 2017 | 02:36
zdr_aviy: Слышь, Ботопут, а скажи, почему я вместо российских новостей, по Центральным Трубам Российской ТелеКанализации тока украинские новости вижу? Просвети уж, пролей свету )))
marek 27 декабря 2017 | 01:35
Иди-ка ты лесом, Кремль! Куда хотим, туда и ходим.
Мерзавцы делают гадости, измываются над народом, и при этом ещё и трусы. Уже железные клещи на горле страны сжали - никто и не дышит - армия, полиция, фсб, нацгвардия и неформальные бандиты-помощники - а всё страшно. А ВДРУГ РЕВОЛЮЦИЯ?
Будете воровать и убивать - будет вам революция. Не завтра, так послезавтра.
zdr_aviy 27 декабря 2017 | 02:18
marek:
всякие бандеры, поляки набежались возмущаться...
:))))
Песков вообще зря комментирует высеры уголовника карнавального.
tks 27 декабря 2017 | 02:38
zdr_aviy: Почему - всякие? Вот я например: польский еврей, я не всякий ))) и лично не вощмущаюсь, а радуюсь за Пескоструйкина, и вас, ботопутов ))) так держать, дуболомы )))
kunst54 27 декабря 2017 | 01:39
"Я дать совет царю имею право:
Я камергер!"
tks 27 декабря 2017 | 02:48
kunst54: "Ведь я института, я дочь камергера, я черная моль, я летучая мышь!
Вино и мужчины - моя атмосфэра: приют эмигрантов, свободный Париж!"
sstan 27 декабря 2017 | 01:56
Слова Пескова надо не проверят на соответствие законам, а его садить за многократное нарушение многочисленых законов.
Вот попался бы он мне в красных штанах на мойке где нибуть в Италии, вот бы поговорили.
tks 27 декабря 2017 | 02:20
Интересно, внесет ли старушко Шапокляк экстренные поправки в латанный-перелатанный, резиновый УК РФ об уголовной ответственности за неявку на выборы, ведь это деяние подрывает все гибриды эрзац-конституционного строя СкрепоПутоРоссии?
trans 27 декабря 2017 | 02:56
А на призывы Навального проверить реальные доходы и расходы Пескова и Медведева Кремль как всегда не реагирует?